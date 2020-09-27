Вещи, которые прячут люди и люди, которые прячут вещи

Поднимается с дивана, идёт на кухню, открывает нижний отдел стола, разгребает контейнеры для хавки, колотушки, кастрюльки, достаёт из самого тёмного угла пустые алюминиевые банки из-под пива. Возвращается ко мне, суёт мне прямо в рыло банку и спрашивает:

– Зачем тебе эта банка?

Я играю в «Сталкера», планируя опасную спецоперацию по ликвидации гнезда кровососов и мне вообще недосуг. Мычу в ответ:

– Надо. Поставь на место.

Она настаивает:

– Я ещё раз спрашиваю: зачем тебе эта пустая банка?

Понимая, что она не отвяжется, я говорю:

– Я переплавлю все банки и сделаю себе кастет с крестами, как у Константина.

Она хмурится.

– Так может, этот твой приятель Костя просто скажет, где он такой кастет купил?

– У него серебряный.

– Гм.

Она уходит. Слышу, как шарится в коридоре, открыв нижний отдел трюмо в прихожей. Находит там деревянную рейку, приносит и спрашивает:

– А эта старая деревянная ПАЛОЧКА тебе зачем?

Я сразу уточняю:

– Для того, чтобы делать чопики.

Она на мгновение зависает, услышав иностранное слово и неуверенно переспрашивает:

– ЧЁПИКИ?..

– Да, – отвечаю я.

– Надо же… А для чего тебе понадобились чёпики? – не унимается она, изумлённо покручивая рейку в руках и решительно не понимая, где у неё расположены чёпики.



Я отвечаю:

– Чопики нужны для того, чтобы вставлять их в просверленные отверстия в стене, которые ты называешь дырками, а затем вкручивать туда саморёзы.

Когда всё сразу же встало на свои места, ей стало легче.

– А-а-а, это такие кучерявые гвозди, которые трудно забивать, – качает она просветлённой головой. – Ясно.

И уходит. Чем-то там снова шебуршит в закромах квартиры, а возвратившись, радостно приносит пакет с песком из ванной.

– Зачем нам в ванной эм... земля?.. – спрашивает она и внезапно удивляется грандиозности своего открытия. –Так зачем тебе ЗЕМЛЯ?

Я отчётливо слышу по её интонации, что в это раз она намерена одержать победу, так и не получив от меня вразумительного объяснения на вопрос «а за каким хересом это хранится в нашей квартире». Как бы празднуя своё очевидное превосходство, она слегка пританцовывает.

– Ну, отвечай. Давай-давай. Я жду.

Я обречённо вздыхаю и говорю:

– Песок хранится для того, чтобы смешивать его с цементом.

– Гм. Песок. Цемент... А зачем нам цемент?

– Чтобы замазывать стены.

– А почему нам придётся замазывать стены?

Я поворачиваюсь и несколько секунд преданно глядя ей в глаза, заявляю:

– А зачем тебе столько много разных шампуней в ванной, если голова у тебя всего одна?

Она молчит. Прижав пакет с песком к груди, неожиданно уходит обратно в ванную и оттуда говорит:

– Я тебе какое зло сделала?.. Так бы и сказал, что песок может однажды пригодиться.

Я пожимаю плечами и продолжаю играть в «Сталкера». Там как раз ответственный момент: кровососы в бешенстве мечутся по подвалу, а я их валю дробью в проходе, затаившись на шкафу.

Моя девушка, с очень гордо поднятой головой и решительно молча возвращается с другим стаканом чая, так и не допив предыдущий, снова ложится на диван и взяв книгу популярной психологии, продолжает её с умным видом читать. Периодически поглядывая меня с осуждением.

Так тихо-мирно продолжается какое-то чудесное время. Скажем, минут сорок. Неожиданно она отводит взгляд в сторону и, сузив глазки, начинает думать очередную шальную мысль, которая способна сделать мою скучную жизнь ярче и осмысленней, избавив её от лишнего хлама, как сказано в книгах популярной психологии…



Иль Канесс. "Оформитель слов".