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Вещи, которые прячут люди и люди, которые прячут вещи

Вещи, которые прячут люди и люди, которые прячут вещи (1 фото)

Автор:
27 сентября 2020 16:58
Метки: Любовь   девушка   отношения   пара   парень   семья   стеб   юмор   
912
1
Моя девушка постоянно спрашивает у меня всякую ерунду. Лежит себе на диване, читает книжку популярной психологии, пьёт чаёк с умным лицом. Так тихо-мирно продолжается какое-то чудесное время. Скажем, минут сорок. Неожиданно она отводит взгляд в сторону и, сузив глазки, начинает думать шальную мысль «а, действительно, за каким хересом ему эта вещь?».

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Метки: Любовь   девушка   отношения   пара   парень   семья   стеб   юмор   
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9  комментариев
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1k
dj ZXC Час назад
Вещи, которые прячут люди и люди, которые прячут вещи
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846
Евгений 3 часа назад
Что за книгу на фото держит Стас Михайлов?
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21k
Dobry vojak Svejk Евгений 2 часа назад
Букварь. Новые слова для песенок учит.
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55k
Александр Ломовицкий Евгений 2 часа назад
это для красоты он не умеет читать
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9k
Taximaxi 3 часа назад
А зачем тебе эта рейка?Что бы сделать чопик,А зачем тебе чопик?А что бы вставить тебе в жопик!
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15k
Злобный Члегр 4 часа назад
Аццкий высер.
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259
Bobik 5 часов назад
Вот за каким хересом Вы всё время играете в Сталкера?
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259
Bobik 5 часов назад
Я к тому, что жене просто нужно Ваше внимание.
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35k
doker 6 часов назад
Слава Богу, я этого лишён, в смысле вопросов о вещах.
У меня к жене, в голове, возникает много вопросов. Но она женщина, так что пусть у неё десяток шампуней и немеренное количество ложечек, баночек, туфелек, кастрюлек - ни разу не использованных.

Блин. А что за книжку девушка читала?
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