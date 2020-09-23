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Призрачный пиратский корабль «Левиафан»

Призрачный пиратский корабль «Левиафан» (1 фото)

Автор:
23 сентября 2020 13:37
Сообщество : Искусство
Метки: Одно фото   интересно   корабль   короткопост   креатив   своими руками   
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Пиратский корабль-призрак под названием «Левиафан», созданный скульптором Джейсоном Стива, населен сотнями ужасных существ. Поражающая количеством деталей скульптура имеет высоту 2,5 метров и длину 2,3 метра. На изготовление корабля автору потребовалось около 15 месяцев.

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Метки: Одно фото   интересно   корабль   короткопост   креатив   своими руками   
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3  комментария
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Блд, похож, как я в Доме пионеров в судомодельном кружке в детстве Аврору выпиливал)))
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4k
pilgrimnl 2 часа назад
информотивненько, интересненько, много увлекательного контентика
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Срез океанского магистрального кабеля Срез океанского магистрального кабеля Вот такие следы оставляют резиновые пули Вот такие следы оставляют резиновые пули Современная юрта своими руками Современная юрта своими руками Уютные экосистемы в стеклянных емкостях Уютные экосистемы в стеклянных емкостях Самая тихая комната Самая тихая комната
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