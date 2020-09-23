Призрачный пиратский корабль «Левиафан»

Пиратский корабль-призрак под названием «Левиафан», созданный скульптором Джейсоном Стива, населен сотнями ужасных существ. Поражающая количеством деталей скульптура имеет высоту 2,5 метров и длину 2,3 метра. На изготовление корабля автору потребовалось около 15 месяцев.
Источник:
Ссылки по теме:
- Срез океанского магистрального кабеля
- 17 примеров удачного дизайна
- Как выглядит скелет известной ядовитой рыбы
- 16 любопытных вещей со всего мира, которые мало кто видел
- Самая тихая комната
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...