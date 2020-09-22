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Как защитить себя и не сесть в тюрьму

Как защитить себя и не сесть в тюрьму (1 фото)

Автор:
22 сентября 2020 04:56
Сообщество : Факты
Метки: закон   полезное   самооборона   советы   
1051
1
На первый взгляд, в ситуации, когда на вас кто-то нападает, а вы обороняетесь, всё просто. Нападающий — виновен и должен понести наказание. Однако истории, когда, защищая себя или своих близких, человек сам попадает в тюрьму, — не редкость для нашей страны.

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Метки: закон   полезное   самооборона   советы   
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2k
Альтер Иго 8 часов назад
"Первая и главная ваша обязанность это оказать помощь раненым, вне зависимости от их отношения к вам..."
- Поэтому стрелять в нападающего надо в лоб или в живот (картечью) чтобы не выжил а то потом засудит за причинение вреда здоровью и желательно мочить с одного выстрела а то будут судить за добивание. В америке есть поговорка: "Стреляй, лучше пусть 12 судят чем шестеро понесут. (твой гроб)".
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4k
Elf_80_Lvl 2 часа назад
Самой большой глупостью в законах является то, что преступник может в любой момент юридически стать жертвой и потерпевшим. Парадоксально, допустим есть человек который не собирается совершать преступных деяний назовем его "гражданин" и есть другой человек который планирует совершить преступное деяние против "гражданина" , назовем его "злодей"
Когда "злодей" осуществляет с успехом свои преступные деяния он становится "преступником", а "гражданин" "жертвой/потерпевшим".
Преступник совершающий преступления, ставит себя выше закона.
По закону каждый гражданин имеет право защищать себя и свое имущество....
Но ситуация становится не адекватной когда "злодей" в попытке осуществить свои преступные деяния против "гражданина" вдруг страдает, получает травмы увечья или отходит в мир иной от действий "гражданина" который вдруг не хочет становиться "жертвой" в итоге получается "злодей" становиться "жертвой", а "гражданин" "преступником".
Так почему ответственность за произошедшее должен нести человек который не планировал совершать преступление, он вовлекаемая сторона.
Здравый смысл говорит, "злодей" не пострадал бы если бы сам не замыслил и не попытался бы совершить преступление. Иначе говоря злодей пострадал от своих решений и действий, если бы он ничего не делал то ничего и не произошло.
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4k
Сергей Борисов 2 часа назад
На курсах об оружии мой товарищ спросил, а если лезут на дачу ночью, с ножом, что делать ? Мочить, был ответ, потому что если бандит выживет, то защитник сядет в тюрьму. Потому что нападавший, хоть и рецидивист со стажем, будет утверждать, что ему было плохо, поэтому он взял монтировку для вскрытия и ножик 20 см, чтобы разрезать упаковку с лекарствами. И он был такой болезный, что ради такого приехал и пришёл именно к этому дому, где находился защищающийся с семьёй. И следователю проще показать ради галочки о выполняемости плана защитника - обвиняемым.

Ведущий занятия потом добавил, что труп можно где-либо сбросить на дороге, лучше в другом районе...
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831
好狼 3 часа назад
Явно лоббизм! Нельзя нас всех подряд вооружать, у нас другая культура и ответственность, и без огнестрельного оружия ситуация печальная. Не надо перекладывать работу полиции, росгвардии (у нас их и так в 4 раза больше, чем армии) на себя. Иначе, нафига они нужны? В Америке там своя субкультура на этот счет, еще с времен освоения запада. И ответственность там другая. Если соседи забухают, поссорятся, то за пистолетом вряд ли пойдут, в печальном случае могут и несколько пожизненных впиндюрить и то, что у тебя сват прокурор - скорее всего не поможет. Вон, недавно обсуждали, пришел такой пенсионер к шумным многодетным соседям. Считаю, что в нашей стране, всё-таки самым эффективным средством является газовый баллончик (еще лучше сочетание баллончик+бег), тем более сейчас есть струйно-аэрозольные. Сам применял несколько раз, правда от агрессивных собак, причем и в ветер. Все было штатно, собачки отставали, в дальнейшем с ними всё было в порядке.
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8k
Taxi007 4 часа назад
Выделю основной момент статьи, из-за несоблюдения которого, значительная часть самообороняющихся привлекается за превышение пределов самообороны:
"Однако стоит иметь в виду, что преследование преступника после окончания его посягательства на вас законом не будет расценено как самооборона, это уже другая статья, и за это вы понесёте наказание, ведь угроза уже миновала."
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10k
Пумба 4 часа назад
Давно присматриваюсь к помповикам. Смущает всего 1 момент. По закону ружьё должно храниться в доме в закрытом сейфе, правильно? Ситуация: просыпаешься ночью от шагов в коридоре. Что делать? Счет на секунды, а тебе нужно достать ключи от сейфа, открыть (молниеносно и бесшумно!) сейф, собрать ружье (или помповик можно хранить собранным?), зарядить (точно знаю, что заряженное оружие хранить запрещено даже в сейфе) - и только тогда ты готов к самообороне. Подозреваю, что за это время тебя уже два раза успеют вывернуть наизнанку... Было бы как в штатах: устроил тайники с оружием по всему дому - и защищен в любое время в любой комнате.
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262
Пастафириан Пумба 3 часа назад
Хранить в сейфе можете снаряженым, примкнут магазин или набита труба помпы, патрон не в патроннике. Так что взвел затвор, снял с предохранителя и готов. Ничего разбирать для хранения не нужно. Никто не мешает устроить вам тайники, если они соответствуют закону об оружии. Скрытый металлический шкаф с сенсором отпечатка или быстрым кодовым.
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10k
Пумба Пастафириан 3 часа назад
Ну тогда, наверное, таки куплю. Времена смутные...
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13k
Ser 5 часов назад
Хм...ПРАВИЛЬНО! Лучше один раз, сразу выстрелить в бандита, а потом три спросить что же он, так и - хотел!
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2k
Денис Колосов 5 часов назад
Обычно защищаться можно, когда уже пырнули защищающегося-( А если ДО того как нападавший нанес вред, то обычно - превышение допустимой самообороны..
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4k
Elf_80_Lvl Денис Колосов 3 часа назад
Вы написали логическую ошибку которая приводит многих Российских самообороншиков в тюрьму, так как защищаться вы можете только в тот момент когда вас "пыряют", не секундой до не секундой после этого.
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2k
Денис Колосов Elf_80_Lvl 2 часа назад
Т.е если в меня уже пырнули, я не имею права ответить? -) Не знал, я думал обороняющегося засадят, если он приметил насилие к человеку который только собирается вас убить..Т.е если вдруг вы выжили при нападении и случайно ранили пытавшегося вас убить, тоже засадят? Однако..
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4k
Elf_80_Lvl Денис Колосов Час назад
Тут правильно заметили ""Однако стоит иметь в виду, что преследование преступника после окончания его посягательства на вас законом не будет расценено как самооборона, это уже другая статья, и за это вы понесёте наказание, ведь угроза уже миновала."
"Т.е если в меня уже пырнули, я не имею права ответить? -)" смайлик тут абсолютно лишний, да по закону если вас уже пырнули, и перестали пырять, то любое ваше агрессивное действие в сторону пырнувшего вас будет не трактоваться законом как " самооборона", так как в данный момент времени посягательства на вашу жизнь не наблюдается.
Все самообороншики в основном и сидят потому что считали "меня уже пырнули, я могу теперь ответить как угодно"
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Денис Колосов Elf_80_Lvl Час назад
а как я узнаю, что преступник уже закончил резать меня?
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Elf_80_Lvl Денис Колосов 47 минут назад
Можете визуально увидеть или физически или ректально почувствовать.
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3k
Сергей 6 часов назад
Короче,я так понял, законы менять никто не собирается...
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25k
Антон 9 часов назад
В Казахстане запрещено ВСЁ. даже газовый баллончик просто так не купить. Власть дюже боится, что быдло-таки устанет от неё настолько, что дело не закончится простыми митингами. Причём испугалась ещё лет 6 назад, когда всё запрещало. Запреты, ЕШДИ, попытка впихнуть следящий сертификат. У вас в России попроще.
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2k
Азиз Ниязов Антон 7 часов назад
Только вот мозгов у властей всеравно не ма. Все асфальтовые дорожки на брусчатку меняют. Да размером отлично обхватываемую ладонью.
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Антон Азиз Ниязов 7 часов назад
Отмывание бюджетных средств. Всё скопировано с России. Как и ситуация с КОВИДом - до конца года будут пилить выделенные средства.
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13k
Габит Калыков Азиз Ниязов 3 часа назад
Дык тогда эту брусчатку стелят сторонники майданов!
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