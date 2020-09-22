Как защитить себя и не сесть в тюрьму

Почему самооборона превращается в «умышленное причинение вреда здоровью» и как дать отпор обидчику и при этом не оказаться за решёткой, рассказала председатель правления общественной организации «Право на оружие» Мария Бутина.



Человек, предпринимающий попытки к самозащите, выживает намного чаще, чем тот, кто выполняет требования нападавшего без сопротивления.

Абсурд, не так ли?

Наталья Кожина, АиФ.ru: Мария, сегодня есть различные средства самообороны — газовый баллончик, травматический пистолет, электрошокер. На ваш взгляд, чем лучше вооружиться и стоит ли это делать, поскольку иногда использование подобных средств может привести вас в тюрьму?



Мария Бутина: Во всей мировой практике самое эффективное оружие для самообороны — пистолет. Вариации вроде бейсбольных бит, дубинок, шокеров, газовых баллончиков и прочей утвари в самообороне себя не оправдывают по многим причинам. Например, газовый баллончик, применённый для самозащиты, если ветер дует в сторону защищающегося, отравит его самого. Задумайтесь, есть ли у вас время проверить направление ветра, когда на вас несётся разъярённый бугай? Шокеры имеют свойство разряжаться в самый неподходящий момент и замерзать при низких температурах, а ведь в те несколько секунд самообороны у вас только один шанс на выстрел.



Травматика, пожалуй, самое сложное из всего доступного нам ряда: это одновременно и опасное, и неэффективное оружие. Опасное, потому что не воспринимается как настоящее оружие — пуля резиновая, вот и бытует небрежное отношение к таким пистолетам, приводящее к несчастным случаям. А неэффективна она потому, что в реальной ситуации самообороны зимой, например, выстрела из такого оружия преступник, одетый в тёплый пуховик, даже не заметит, а вот его агрессия наверняка возрастёт. Додумайте сами, чем это чревато.

Если всё так печально, стоит ли вообще предпринимать меры на случай нападения? Конечно! Статистика неумолимо говорит нам, что стратегия ненасилия в отношении напавшего бандита не работает. Человек, предпринимающий попытки к самозащите, выживает намного чаще, чем тот, кто выполняет требования нападавшего без сопротивления.



Криминогенная ситуация в России оставляет желать лучшего. Мы на первом в Европе месте по количеству убийств и в три раза «обгоняем» США по этому показателю с их супервооружённым обществом. Так что разоружение самообороне не помогает, а наоборот. Приобретать оружие стоит. Каждый из защищаемых нами в судах самооборонщиков говорил, что и представить себе не мог, что ему придётся защищать свою жизнь. Каждый твердил и верил, что с преступником можно договориться. Не договорились. Узнали себя?



Но, к сожалению, для граждан России пока самое эффективное оружие для самообороны — пистолеты и револьверы — недоступно по закону, так что остаётся довольствоваться травматикой или ОООП, как его называет новый закон. Интересно, что полицейских травматикой для борьбы с преступниками не вооружают, значит, по мнению законодателя, граждане встречают каких-то других, менее опасных преступников. Абсурд, не так ли?



— Что чаще всего россияне используют для самообороны?



— «Лидерами» среди предметов самообороны в России из-за запрета на пистолеты и револьверы, а также общей низкой распространённости гражданского оружия являются ключи, утюги, сковородки и, конечно, кухонные ножи. То есть то, что под рукой.



Если самооборона случилась в вашей жизни, тщательно фиксируйте всё, что произошло, следите за своей речью и подписываемыми документами и готовьтесь к защите в суде.

— Что такое допустимая самооборона, как не превысить её пределы?



— Допустимая оборона закреплена в статье 37 УК РФ. Она позволяет защищать себя и третьих лиц любыми средствами, и гражданин будет оправдан, если не было превышения пределов необходимой обороны.



Что же это за загадочные пределы? Российский закон говорит о соразмерности вреда и факте, что необходимая оборона должна быть от реальной опасности. И это закон. Тем не менее Верховный суд РФ в сентябре 2015 года в очередной раз разъяснил судам нижестоящей инстанции, что, если гражданин не смог объективно оценить нападение (темнота, погодные условия, неожиданность атаки), его действия не могут быть расценены как превышение пределов.



Универсального правила тут нет. Всё решает суд в каждом конкретном случае. Но из своей практики скажу, что статью за превышение необходимой обороны мы встречаем крайне редко, а когда это всё же происходит, человек имеет все шансы её переквалификации при правильно выстроенной линии защиты на полное оправдание. Чаще бывают крайние случаи — либо статья за умышленные действия, либо полное оправдание. Универсальный совет один — если самооборона случилась в вашей жизни, тщательно фиксируйте всё, что произошло, следите за своей речью и подписываемыми документами и готовьтесь к защите в суде.



— Как доказать, что вы находились в смертельной опасности, можно ли отнести к смертельной опасности попытку изнасилования?



— Как бы ни был банален ответ: говорить правду. Считали ли вы, что нападение грозит вам смертельными увечьями? В изнасилованиях, например, преступник в более чем 90% случаев убивает жертву, поскольку боится, что она расскажет о произошедшем. Так что угроза вполне реальна.



— Если человек нападает на вас с ножом, а вы для защиты используете пистолет, это допустимая самооборона или нет? По сути, вы изначально находитесь в более «выигрышном» положении.



— В статье о необходимой обороне ничего не сказано о средствах защиты и их мощности. Вам разрешено использовать для самообороны всё, чем вы располагаете в момент нападения. Однако стоит иметь в виду, что преследование преступника после окончания его посягательства на вас законом не будет расценено как самооборона, это уже другая статья, и за это вы понесёте наказание, ведь угроза уже миновала.



— Мария, действительно ли, если атаковавший преступник находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то велика вероятность, что защищавшегося оправдают? Но при этом действует и обратная ситуация, если защищающийся был нетрезв, то, скорее всего, его признают виновным?





— Это скорее слухи, чем правда. Конечно, субъективное мнение судьи всегда играет роль на процессе, однако закон есть закон. Он не обвиняет людей за состояние алкогольного опьянения. Наказанию подлежат неправомерные действия, например, согласно последним поправкам к закону «Об оружии», его владельцу запрещается носить травматическое оружие, например, в ряде учреждений, в том числе в местах общепита, где происходит торговля алкоголем. Также владельцу оружия теперь запрещено ношение оружия, если он выпил. Ещё одна простая, но многим знакомая аналогия: вождение автомобиля в нетрезвом виде — правонарушение, а само по себе опьянение — нет.



— В каком случае суд делает скидку на состояние аффекта в отношении защищающегося человека?



— Как и в любой другой ситуации, в самообороне есть понятие «состояние аффекта». Я бы не сказала, что это даёт «скидки», это скорее констатация факта состояния. Аффект в самообороне будет ровно тем же, чем он является в уголовном праве, а именно — «особым эмоциональным состоянием человека, вспышкой эмоций, бурно протекающей, возникающей внезапно и длящейся кратковременно». При этом человек испытывает изменение сознания, нарушается волевой контроль за действиями.



— Часто бывает так, что в полицию первым приходит не пострадавший, а нападавший, которому дали отпор, почему в этой ситуации так важно опередить его?



— Как гласит известная пословица: «Незнание закона не освобождает от ответственности». В интересах самооборонщика закон знать. Владелец оружия тем более знать закон обязан. О случае применения оружия и о самообороне нужно сообщить в полицию, в ваших интересах, чтобы ваша версия была первой.



Ситуации, когда нападавший получает «фору», первым обратившись в правоохранительные органы и рассказав свою версию произошедшего, к несчастью, типичны. В своей практике я встречала случай в Воронеже, когда 3 вооружённых грабителя, напав в масках и с нелегальным оружием на семью, после того как отец семейства дал им отпор голыми руками, заявились в участок и рассказали, что мужчина на них вероломно сам напал. Дело было решено в пользу самооборонщика, но именно благодаря верной координации действий.— Мария, давайте рассмотрим такую ситуацию: ночью к вам в дом врываются незнакомые люди, что делать в этой ситуации? Как правильно реагировать?



— О такой ситуации нужно думать заранее и приобрести средства для самообороны. Дома, по закону об оружии, можно хранить длинноствольное гладкоствольное оружие, проще говоря, ружьё. Одинокого гражданина, не приобретающего оружие, ещё можно понять: самозащита — дело лично каждого, а вот семьянин оружие иметь просто обязан. Что будет делать отец семейства, если на его жену и детей нападут? Конечно, защищать их любыми средствами. Только вот с оружием будет эффективнее.



Если нападение всё-таки случилось. Закон гласит, что, прежде чем стрелять, нужно предупредить нападающих об угрозе применения оружия, однако если этого сделать нет времени или нападение неожиданное, то гражданин может защищаться сразу.



— Допустим, защищаясь, вы убили или травмировали нападавшего. Кому звонить в первую очередь?



— Вне сомнений — в скорую помощь! Первая и главная ваша обязанность — это оказать помощь раненым, вне зависимости от их отношения к вам: будь то ваш друг, свидетель или сам нападающий, не важно. Нужно быть аккуратным с оказанием доврачебной помощи. Если вы не уверены в своих способностях, пробовать я не рекомендую, можно значительно ухудшить состояние человека неумелыми действиями.



Далее должен последовать звонок в полицию (для владельцев оружия закон устанавливает 24 часа на обращение о применении оружия), затем, в идеале, адвокату, если таковой есть. Как минимум позвоните родственникам или друзьям. Ситуация самообороны — всегда шок, потрясение. Поддержка вам очень поможет психологически. Постарайтесь также записать контакты свидетелей произошедшего, если таковые есть вокруг, составить схему места. Сейчас у всех есть камеры в мобильных телефонах — зафиксируйте всё на видео и ждите полицию.



— А как вести себя в суде?



— В суде рассказывайте правду. С грамотным адвокатом шансы, конечно, выше. Однако, если вы чувствуете, что дело принимает обвинительный уклон, — обращайтесь к общественности и в СМИ, рассказывайте о своём случае. Не реагируйте на призывы обвинителей «всё решить тихо и без шума», я в своей практике видела массу случаев, когда, поддавшись на такие уговоры, человек в конечном итоге отправлялся в тюрьму.



— Как в итоге защититься от нападающего и не сесть в тюрьму?



— Первое, закон нужно знать. Второе, его нужно соблюдать. Третье, не бояться публичности. Четвёртое, готовиться защищать свои права.э



— Мария, как, на ваш взгляд, нужно изменить закон, чтобы он действовал в пользу защищающихся людей?



— Это скорее вопрос не к законодательству, а к правоприменительной практике. Уголовный кодекс РФ даёт право гражданину защищать себя и третьих лиц от нападения любыми доступными средствами, однако прокуратура и суд редко встают на сторону защищавшегося. Так, вместо признания необходимой обороны за гражданином мы видим приговоры за «умышленное причинение вреда здоровью», обвинения в умышленном убийстве или превышение пределов необходимой обороны.



В такой ситуации хоть сто раз перепиши закон, ситуацию поменять это не поможет. Нужны другие методы. А если точнее, нужно, чтобы правоприменитель наконец повернулся лицом к самооборонщику, признав его права на защиту.



Замечу, что сегодня становится больше обращений и больше выигранных дел. Почему? Всему виной общественный резонанс — когда общество выходит на улицу в защиту гражданина, СМИ пишут о нём, снимают телепередачи, говорят по радио. В такой ситуации общественного возмущения уже сложно «тихо упрятать за решётку» невиновного отца, например, защитившего двух маленьких дочек от грабителей. Стеной за него встаёт гражданское общество. И это создаёт прецедент. Всё в руках гражданского общества — чем больше негодования и защиты прав отдельного человека, тем шире будущая практика и больше шансов у остальных.

Единственное, что я бы добавила в закон о необходимой обороне — это право на защиту своего дома, или, как его ещё называют — концепция «Мой дом — моя крепость», чтобы дом стал неприкосновенной собственностью. Такая концепция гласит: если в дом врываются преступники, гражданин не обязан ждать от них реальной угрозы, промедление очень часто смертельно, а сразу может применять оружие. Сегодня «Мой дом — моя крепость» успешно работает в Италии, США и других странах, но пока что не у нас.