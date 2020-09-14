Интересный факт из прошлого

14 апреля 1994 года главы основных табачных корпораций США заявили под присягой, что никотин не вызывает привыкания.
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При курящем Сталине вопрос о табакокурении не поднимали,да и при курящем генсеке Брежневе это никого не волновало.