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Интересный факт из прошлого

Интересный факт из прошлого (1 фото)

Автор:
14 сентября 2020 09:57
Сообщество : Факты
Метки: Одно фото   короткопост   никотин   сша   табак   факт   
1078
1
14 апреля 1994 года главы основных табачных корпораций США заявили под присягой, что никотин не вызывает привыкания.

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Метки: Одно фото   короткопост   никотин   сша   табак   факт   
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7  комментариев
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4k
Крот 2 часа назад
У вас опять обострение начинается, то у одного, то у другого, тупо одна картинка и пару строчек... Ну ведь для этого "Солянка" существует...
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9k
Василий Сургайло 3 минуты назад
Оооо, где-то в этом году начал курить как раз... Пока никакого привыкания не заметил... Пойду покурю
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1k
Mellivora 11 минут назад
Там еще Колин Пауэлл с трибуны пробиркой тряс....
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17k
BillyBonzz 40 минут назад
Интересный факт из прошлого
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28k
Azesh 2 часа назад
когда курил И.В.Сталин- Минздрав помалкивал.
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29k
Элек Мек 2 часа назад
А чего ты ждёшь??? Хочешь что бы они свой бизнес хоронили? Ждёшь когда Сечин будет говорить о вреде нефти,Миллер будет бороться с добычей газа?
При курящем Сталине вопрос о табакокурении не поднимали,да и при курящем генсеке Брежневе это никого не волновало.
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
Интересный факт из прошлого
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