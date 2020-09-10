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ФНС начинает охоту на вклады россиян

ФНС начинает охоту на вклады россиян (1 фото)

Автор:
10 сентября 2020 14:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Налоги в России   ФНС   экономика   
1918
1
В потоке информации о коронавирусе, обнулении, белорусских хроник, суде на Ефремовым, немного забылось, что верховных главнокомандующий придумал новый налог на банковские вклады. А ФНС про это не забыло, все логично, это же их работа.

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Метки: Налоги в России   ФНС   экономика   
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8k
Serg2001 8 часов назад
А что такое в наше время 1 млн. руб.? При нынешних ценах любой, кто хочет купить машину, дачу... сделать ремонт и т.п., должен накопить эту сумму... Оказывается это уже запредельное богатство, требующее дополнительного налога... А вот настоящим богатеям сделать полноценный прогрессивный налог это сцыкотно... "Они вообще перестанут тогда платить налоги" (с)
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16k
иванов дмитрий Час назад
Не надо быть Вангой.
Отток вкладов ждет банки.
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7k
HUBLOT 2 часа назад
Я всегда говорил, что ростовщики и мытари это одна ОПГ.
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789
Михайил 4 часа назад
Лааажа...
1. Налог идет только с прибыли от доходов 1 лям (в свете борьбы с короновирусом)
2. У меня в 3-х банках лежит по 500 тыс. Какой банк будет платить с этой суммы налог, при условии что они мня обязаны заплатить заранее обязанные проценты по вкладу?
3. В начале года в моем банке вклад по рублям составлял 5%. В марте от стал 4.25%, в мае 4.1% . Сейчас 3.6%. Вы реально думаете, что я его обновлю через полгода? Я его сниму и положу в Банку. Там он будет сохраннее. Как баксы, на которые в этом январе установили вклад в 0.1%. Я их снял в январе. В баксах. Сейчас бакс 76 против 62 в январе...
Банка под кроватью. опять начинает забираться в тренд!
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29k
Азат Баширов 4 часа назад
ФНС начинает охоту на вклады россиян
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19k
Лошад-Аквалангист 5 часов назад
экскюз меня, камрады
но много-ль народу то, имеющих "свободных" полтора мульта?
к чему пост?
для кого?
для тех у кого океан денег?
так они кокс нюхают, а не на фишках сидят читают заскорузлые статейки о повышении налогов на вклады людей, у которых бабла океан
просто вброс на вентилятор
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2k
Allmaster 5 часов назад
ФНС начинает охоту на вклады россиян
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2k
Лока Сафонов Автор поста Allmaster 5 часов назад
ФНС начинает охоту на вклады россиян
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40k
Хельги 6 часов назад
Кратко об ужасе:
У человека более 1 млн на депозите.
Он получает более ставки центробанка по депозиту (что логично).
Скажем он очень умный и получает 10% в год.
Тут случается <СТРАШНОЕ!> и так ставка центробанка 4, 25%. А он получил с депозита - 10%, т.е. с миллиона он получил 100 00 руб в год процентов.
Из них вычтут 42500 - не облагаемых налогом. и так округлим в большую сторону - у человека появится за гол 60 000 облагаемых, т.е. его 1 лям, превратился в 1 0042500 - не подлежащих налогов и 60 000 - подлежащих
и так сколь скль ко же бабла загребут?
6000*0.13=7800 за год.

7800 - это не цифра окончательная. Если человек не смог найти депозит на столько превышающий ставку ЦБ - то и налог меньше.

Ужас?

Ну конечно да.

В Европе правда интереснее, там обычно налог на вклады около 20-27% (зависит от размера вклада, страны и резидент или нет).

Но то - Европа.

А тут человек ну ни как не может заплатить с процентов по вкладу налог., при вкладе более 1000000.
Это ДРУГОЕ ПОНИМАТЬ НАДО!
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16k
иванов дмитрий Хельги Час назад
Что за бред ты пишешь ???
Какие налоги на вклады 20-27 % ???
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391
Z Ramsvsegda иванов дмитрий 54 минуты назад
Оставь ты его, а то обьяснять чего ни будь начнет!
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40k
Хельги иванов дмитрий 50 минут назад
У нас налог на процент по вкладу выше процента цб -13%.

Еще раз формула такая:
проценты по вкладу выше 1000 000 руб облагаются по формуле: ( х (доходный процент) минус ставка ЦБ (сейчас 4, 25))*0.13, т.е. если у вас 1 000 000 и у вас 10% годовых, то налог составит (100,000-42,500)*0,13 = 7,475. Если у вас депозит под меньший процент - то естественно и налог будет меньше.

Например депозит 5% на миллионе:
50000-42500= 7500
7500*0,13= 975 руб налога -
курам насмех.

В Австрии налог на процент по вкладу если резидент около 20%, если не резидент около 25%.

Те. Если вы где то в Австрии найдете 10% годовых - то, налог с того же 1000 000 рублей будет:
100 000*0,2 = 20 000 рублей.

Другой вопрос, что в Австрии вы депозита и под 5% ни при каких обстоятельствах не найдете.

А вот с 5% в Австрии, если вы резидент будет:
50 000*0,2= 10 000...

Правда там депозит под 2,5% считается - ого го...
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3k
methos2 6 часов назад
У меня только два вопроса:
1. Откуда у человека просто так лежащий 1 млн. рублей на депозитах?
2. Где можно положить деньги на депозит со ставкой превышающей ставку ЦБ?
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16k
иванов дмитрий methos2 Час назад
Если семья копит на квартиру например.
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2k
kca-opa 6 часов назад
В каком, интересно, банке 6.2% годовых? Максимум 3.5
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5
Атомный Крот kca-opa 5 часов назад
Ну, не успели кураторы методичку обновить.
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4k
Серега kca-opa 5 часов назад
Но тогда получается что бы с тебя "ироды" хоть что-то содрали, нужно больше класть, значительно. И тогда значимость этого "незамеченного налога" никто не увидит.
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28k
Korolev 7 часов назад
Подозреваю, что это нужно для стимуляции платёжеспособного спроса. Чтобы народ ринулся скупать всё подряд. Бизнес таким образом получит деньги, государство - налоги (причём и с бизнеса и с тех, кто не обнулит депозиты). Возможно, это одна из антикризисных мер...
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40k
Хельги Korolev 39 минут назад
Читать умеем? Налог на % по вкладу. Причем два условия:
1) вклад больше 1 млн
2) облагается % выше ставки ЦБ.

Т.е. чтоб заплатить налог у вас должно быть на депозите больше 1 млн и под процент выше 4,2.
формула:
А> 1 млн, А*(%-ЦБ)/100*0,13.
т.е. 5% годовых - 1 000 000 вклад - налог 975 рублей.

Кто куда имея вклад 1 000 000 из за 975 рублей чего скупать кинется?

Выключайте бред.
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6k
Alexandr Barhudarov 7 часов назад
Пля... Ну от куда , от куда у вас такие деньги то? Что б переживать из-за налогов на доход??
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2k
Том Джоуд 7 часов назад
Не жили красиво, нефиг начинать.
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895
Леонид 7 часов назад
"Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ" - эта фраза повеселила. Другими словами если сумел деньжата выгнать за границу и там отдать в банк , то налоги ты уже не платишь. Вааще вася козырно придумали.Вот просто 5 балов за смекалку.
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2k
Sanar 7 часов назад
Да какой адекватный человек будет держать деньги в банке в наше мутное время? У меня были деньги которые я не желал просадить, я купил квартиру, сделал ремонт правда в кредит, но через год сдавая в аренду рассчитался, потом тоже был один год нормально заработал, купил коммерческое помещение и тоже сдаю в аренду, карьеры конечно на этом не сделаешь, но почуть капает и то дело, по крайней мере это моя собственность и ни кто у меня её не отнимет, а с этими банками связываться желания совсем нет.
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59k
Gogaren_3Meu Sanar 7 часов назад
>>это моя собственность и ни кто у меня её не отнимет

в нашем государстве нельзя быть в этом уверенным на 100%
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2k
Sanar Gogaren_3Meu 7 часов назад
Ну тут хоть какая то уверенность, не то что банкам доверять.
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40k
Хельги Gogaren_3Meu 37 минут назад
Бросай свое государство, переезжай к нам в Россию, здесь уже давно не 90-е слава Богу, Хохландом и не пахнет.
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7k
Шурум-бурум 7 часов назад
налог придет только в 22м году за 21й
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28k
Элек Мек 7 часов назад
ФНС начинает охоту на вклады россиян
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15k
Марина 8 часов назад
В таком случае задумаешься что наркомания и алкоголизм это реально выход. Хоть с удовольствием деньги потратить на себя.
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2k
Станислав Вершинин 8 часов назад
Зачем-то наше любимое до слёз правительство решило уничтожить такой банковский инструмент, как депозит.
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74
wr1 Станислав Вершинин 4 часа назад
это чтобы мы деньги в оборот пустили, потратили и не имели сбережений. Так легче потом управлять народом
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