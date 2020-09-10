ФНС начинает охоту на вклады россиян

В потоке информации о коронавирусе, обнулении, белорусских хроник, суде на Ефремовым, немного забылось, что верховных главнокомандующий придумал новый налог на банковские вклады. А ФНС про это не забыло, все логично, это же их работа.
Ну, что друзья, у вас еще остались денежки, и они до сих пор лежат на банковском вкладе? Тогда эта информация вам пригодится. ФНС начинает охоту на ваши депозиты. Делается это для того, чтобы в следующем году вам начислить на них налоги…
В потоке информации о коронавирусе, обнулении, белорусских хроник, суде на Ефремовым, немного забылось, что верховных главнокомандующий придумал новый налог на банковские вклады. А ФНС про это не забыло, все логично, это же их работа.
Налоговики рассказали, что сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу, и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет
"Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода", – поясняет ФНС.
Например, вы положили на депозит 1,4 млн руб. под 6,2% годовых. Тогда доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 г. составил 86 800 руб. (1,4 млн руб. х 6,2%). Необлагаемый процентный доход – 42 000 руб. (1 млн руб. х 4,2% – если предположить, что на 1 января 2021 г. ключевая ставка Банка России сохранится на сегодняшнем уровне). Тогда налогооблагаемый доход составит 44 800 руб. (86 800 – 42 000), а сумма налога – 5824 руб. (44 800 х 13%).
Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным (для этого примера – 42 000 руб.). Другими словами, весь процентный доход от вклада будет уменьшен на доход от 1 млн, и уже на остаток будет начислен НДФЛ, объясняет налоговая служба. Не платить смогут только те, у кого сумма вкладов не превышает 1 млн руб., ставка по депозитам менее 1% годовых, а также владельцы счетов эскроу, говорится в разъяснении ФНС.
То есть фишка чтобы разбить один большой вклад на несколько маленьких не прокатит!
Что делать с деньгами, оставлять их в банках, или снимать, каждый принимает решение самостоятельно. Можно показать государству дулю, и снять, чтобы не платить налоги. А можно получить, хоть копеечный, но какой-то доход.
Но что реально настораживает, то что нам всем сказали, что никакой банковской тайны в нашем государстве нет! Ее и раньше-то не было, так что нынешняя ситуация просто констатация факта.
Но давайте пофантазируем дальше. А если эта информация куда-то утечет? Где-нибудь появятся списки всех вкладчиков и у кого и сколько денег есть в банках? Вам это будет интересно?
По сообщениям в СМИ, люди по старинке опять бросились скупать недвижимость. Но это их не избавит от налогов. Платить придется в любом случае. И еще квартплату придется платить. Купить акции? Они могут подешеветь?
Проще все пропить и получить кайф от жизни… Шутка!
В потоке информации о коронавирусе, обнулении, белорусских хроник, суде на Ефремовым, немного забылось, что верховных главнокомандующий придумал новый налог на банковские вклады. А ФНС про это не забыло, все логично, это же их работа.
Налоговики рассказали, что сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу, и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет
"Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода", – поясняет ФНС.
Например, вы положили на депозит 1,4 млн руб. под 6,2% годовых. Тогда доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 г. составил 86 800 руб. (1,4 млн руб. х 6,2%). Необлагаемый процентный доход – 42 000 руб. (1 млн руб. х 4,2% – если предположить, что на 1 января 2021 г. ключевая ставка Банка России сохранится на сегодняшнем уровне). Тогда налогооблагаемый доход составит 44 800 руб. (86 800 – 42 000), а сумма налога – 5824 руб. (44 800 х 13%).
Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным (для этого примера – 42 000 руб.). Другими словами, весь процентный доход от вклада будет уменьшен на доход от 1 млн, и уже на остаток будет начислен НДФЛ, объясняет налоговая служба. Не платить смогут только те, у кого сумма вкладов не превышает 1 млн руб., ставка по депозитам менее 1% годовых, а также владельцы счетов эскроу, говорится в разъяснении ФНС.
То есть фишка чтобы разбить один большой вклад на несколько маленьких не прокатит!
Что делать с деньгами, оставлять их в банках, или снимать, каждый принимает решение самостоятельно. Можно показать государству дулю, и снять, чтобы не платить налоги. А можно получить, хоть копеечный, но какой-то доход.
Но что реально настораживает, то что нам всем сказали, что никакой банковской тайны в нашем государстве нет! Ее и раньше-то не было, так что нынешняя ситуация просто констатация факта.
Но давайте пофантазируем дальше. А если эта информация куда-то утечет? Где-нибудь появятся списки всех вкладчиков и у кого и сколько денег есть в банках? Вам это будет интересно?
По сообщениям в СМИ, люди по старинке опять бросились скупать недвижимость. Но это их не избавит от налогов. Платить придется в любом случае. И еще квартплату придется платить. Купить акции? Они могут подешеветь?
Проще все пропить и получить кайф от жизни… Шутка!
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Метки: Налоги в России ФНС экономика
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Отток вкладов ждет банки.
1. Налог идет только с прибыли от доходов 1 лям (в свете борьбы с короновирусом)
2. У меня в 3-х банках лежит по 500 тыс. Какой банк будет платить с этой суммы налог, при условии что они мня обязаны заплатить заранее обязанные проценты по вкладу?
3. В начале года в моем банке вклад по рублям составлял 5%. В марте от стал 4.25%, в мае 4.1% . Сейчас 3.6%. Вы реально думаете, что я его обновлю через полгода? Я его сниму и положу в Банку. Там он будет сохраннее. Как баксы, на которые в этом январе установили вклад в 0.1%. Я их снял в январе. В баксах. Сейчас бакс 76 против 62 в январе...
Банка под кроватью. опять начинает забираться в тренд!
но много-ль народу то, имеющих "свободных" полтора мульта?
к чему пост?
для кого?
для тех у кого океан денег?
так они кокс нюхают, а не на фишках сидят читают заскорузлые статейки о повышении налогов на вклады людей, у которых бабла океан
просто вброс на вентилятор
У человека более 1 млн на депозите.
Он получает более ставки центробанка по депозиту (что логично).
Скажем он очень умный и получает 10% в год.
Тут случается <СТРАШНОЕ!> и так ставка центробанка 4, 25%. А он получил с депозита - 10%, т.е. с миллиона он получил 100 00 руб в год процентов.
Из них вычтут 42500 - не облагаемых налогом. и так округлим в большую сторону - у человека появится за гол 60 000 облагаемых, т.е. его 1 лям, превратился в 1 0042500 - не подлежащих налогов и 60 000 - подлежащих
и так сколь скль ко же бабла загребут?
6000*0.13=7800 за год.
7800 - это не цифра окончательная. Если человек не смог найти депозит на столько превышающий ставку ЦБ - то и налог меньше.
Ужас?
Ну конечно да.
В Европе правда интереснее, там обычно налог на вклады около 20-27% (зависит от размера вклада, страны и резидент или нет).
Но то - Европа.
А тут человек ну ни как не может заплатить с процентов по вкладу налог., при вкладе более 1000000.
Это ДРУГОЕ ПОНИМАТЬ НАДО!
Какие налоги на вклады 20-27 % ???
Еще раз формула такая:
проценты по вкладу выше 1000 000 руб облагаются по формуле: ( х (доходный процент) минус ставка ЦБ (сейчас 4, 25))*0.13, т.е. если у вас 1 000 000 и у вас 10% годовых, то налог составит (100,000-42,500)*0,13 = 7,475. Если у вас депозит под меньший процент - то естественно и налог будет меньше.
Например депозит 5% на миллионе:
50000-42500= 7500
7500*0,13= 975 руб налога -
курам насмех.
В Австрии налог на процент по вкладу если резидент около 20%, если не резидент около 25%.
Те. Если вы где то в Австрии найдете 10% годовых - то, налог с того же 1000 000 рублей будет:
100 000*0,2 = 20 000 рублей.
Другой вопрос, что в Австрии вы депозита и под 5% ни при каких обстоятельствах не найдете.
А вот с 5% в Австрии, если вы резидент будет:
50 000*0,2= 10 000...
Правда там депозит под 2,5% считается - ого го...
1. Откуда у человека просто так лежащий 1 млн. рублей на депозитах?
2. Где можно положить деньги на депозит со ставкой превышающей ставку ЦБ?
1) вклад больше 1 млн
2) облагается % выше ставки ЦБ.
Т.е. чтоб заплатить налог у вас должно быть на депозите больше 1 млн и под процент выше 4,2.
формула:
А> 1 млн, А*(%-ЦБ)/100*0,13.
т.е. 5% годовых - 1 000 000 вклад - налог 975 рублей.
Кто куда имея вклад 1 000 000 из за 975 рублей чего скупать кинется?
Выключайте бред.
в нашем государстве нельзя быть в этом уверенным на 100%