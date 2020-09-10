ФНС начинает охоту на вклады россиян

Ну, что друзья, у вас еще остались денежки, и они до сих пор лежат на банковском вкладе? Тогда эта информация вам пригодится. ФНС начинает охоту на ваши депозиты. Делается это для того, чтобы в следующем году вам начислить на них налоги…



В потоке информации о коронавирусе, обнулении, белорусских хроник, суде на Ефремовым, немного забылось, что верховных главнокомандующий придумал новый налог на банковские вклады. А ФНС про это не забыло, все логично, это же их работа.



Налоговики рассказали, что сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу, и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет



"Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода", – поясняет ФНС.





Например, вы положили на депозит 1,4 млн руб. под 6,2% годовых. Тогда доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 г. составил 86 800 руб. (1,4 млн руб. х 6,2%). Необлагаемый процентный доход – 42 000 руб. (1 млн руб. х 4,2% – если предположить, что на 1 января 2021 г. ключевая ставка Банка России сохранится на сегодняшнем уровне). Тогда налогооблагаемый доход составит 44 800 руб. (86 800 – 42 000), а сумма налога – 5824 руб. (44 800 х 13%).



Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным (для этого примера – 42 000 руб.). Другими словами, весь процентный доход от вклада будет уменьшен на доход от 1 млн, и уже на остаток будет начислен НДФЛ, объясняет налоговая служба. Не платить смогут только те, у кого сумма вкладов не превышает 1 млн руб., ставка по депозитам менее 1% годовых, а также владельцы счетов эскроу, говорится в разъяснении ФНС.



То есть фишка чтобы разбить один большой вклад на несколько маленьких не прокатит!



Что делать с деньгами, оставлять их в банках, или снимать, каждый принимает решение самостоятельно. Можно показать государству дулю, и снять, чтобы не платить налоги. А можно получить, хоть копеечный, но какой-то доход.



Но что реально настораживает, то что нам всем сказали, что никакой банковской тайны в нашем государстве нет! Ее и раньше-то не было, так что нынешняя ситуация просто констатация факта.



Но давайте пофантазируем дальше. А если эта информация куда-то утечет? Где-нибудь появятся списки всех вкладчиков и у кого и сколько денег есть в банках? Вам это будет интересно?



По сообщениям в СМИ, люди по старинке опять бросились скупать недвижимость. Но это их не избавит от налогов. Платить придется в любом случае. И еще квартплату придется платить. Купить акции? Они могут подешеветь?



Проще все пропить и получить кайф от жизни… Шутка!