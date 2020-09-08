Мы не дождались второй волны COVID-19, а сами перешли на домашнее обучение. И вот почему

Школа или домашнее обучение? Этот вопрос задает себе сейчас большинство родителей. С одной стороны - социализация, а с другой – здоровье ребенка.
Карантин показал, что школы не готовы к дистанционному обучению – это было настоящей пыткой для всех: детей, родителей и учителей. Скажу вам больше, не готовы они оказались к обычной работе, в условиях соблюдения профилактических мер.
Вот пример:
Начался новый учебный год, и всё бы ничего, да только вот в связи с этим злосчастным коронавирусом, в школах установили новые порядки.
Дело было 3 сентября. Был холодный ветер, дети начального класса бегали эстафету на улице. По новым правилам урок физкультура сейчас всегда будет проходить на улице, за исключением дождливых дней. И никого не беспокоит, что на улице холодный ветер (даже взрослому холодно) и дети могут простыть.
⠀
Что имеем в итоге… У сына температура выше 38, заложен нос и это только первый день болезни. За последнюю неделю контактов с больными не было – 100%. Я надеюсь, что это всего лишь последствия занятия физкультурой на улице!
И понимая, что это только начало маразма под названием «Министерство образования», уже на новой неделе я написала заявление на домашнее обучение, а сейчас ищу специализированную онлайн-школу, в которой все образовательные процессы в дистанционном режиме отработаны годами.
Конечно, дело не только в «физре», а в системе в целом. Ну что, поддерживаете?
Автор /Nast58/
Вот пример:
Начался новый учебный год, и всё бы ничего, да только вот в связи с этим злосчастным коронавирусом, в школах установили новые порядки.
Дело было 3 сентября. Был холодный ветер, дети начального класса бегали эстафету на улице. По новым правилам урок физкультура сейчас всегда будет проходить на улице, за исключением дождливых дней. И никого не беспокоит, что на улице холодный ветер (даже взрослому холодно) и дети могут простыть.
⠀
Что имеем в итоге… У сына температура выше 38, заложен нос и это только первый день болезни. За последнюю неделю контактов с больными не было – 100%. Я надеюсь, что это всего лишь последствия занятия физкультурой на улице!
И понимая, что это только начало маразма под названием «Министерство образования», уже на новой неделе я написала заявление на домашнее обучение, а сейчас ищу специализированную онлайн-школу, в которой все образовательные процессы в дистанционном режиме отработаны годами.
Конечно, дело не только в «физре», а в системе в целом. Ну что, поддерживаете?
Автор /Nast58/
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Родители несут ответственность за детей пока им не исполниться 18 лет.
А теперь те кто рекламирует дист.образование пусть объяснят мне как родители будучи на работе смогут одновременно находиться дома с несовершеннолетними детьми?
И я уже молчу про качество такого образования, оно как минимум стремиться к нулю, а максимум накладывает ещё и негативные последствия на ребенка, начиная от физ. состояния и заканчивая психикой.
Ну и бонусом прицеплю мнение прокуратуры на счет "оставить ребенка одного дома и уйти на работу", чтобы все понимали что один из родителей будет обязан в случае дист.образования находится дома с ребенком, обязан!
Физра на улице - это же супер. Вот уж что то,а в детстве не бывает плохой погоды. Домой было не загнать хоть в дождь,хоть в -30 .
А так то да - если ребёнка не закалять ,то может и простыть,но виновато в этом будет министерство образования
ну в общем то взрослым всегда холодней, а старым так вообще дубак только они не дети...
з.ы. по всяким гостам в детской комнате должен быть "дубак" в 18-20 градусов