Мы не дождались второй волны COVID-19, а сами перешли на домашнее обучение. И вот почему

Карантин показал, что школы не готовы к дистанционному обучению – это было настоящей пыткой для всех: детей, родителей и учителей. Скажу вам больше, не готовы они оказались к обычной работе, в условиях соблюдения профилактических мер.





Вот пример:

Начался новый учебный год, и всё бы ничего, да только вот в связи с этим злосчастным коронавирусом, в школах установили новые порядки.



Дело было 3 сентября. Был холодный ветер, дети начального класса бегали эстафету на улице. По новым правилам урок физкультура сейчас всегда будет проходить на улице, за исключением дождливых дней. И никого не беспокоит, что на улице холодный ветер (даже взрослому холодно) и дети могут простыть.

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Что имеем в итоге… У сына температура выше 38, заложен нос и это только первый день болезни. За последнюю неделю контактов с больными не было – 100%. Я надеюсь, что это всего лишь последствия занятия физкультурой на улице!



И понимая, что это только начало маразма под названием «Министерство образования», уже на новой неделе я написала заявление на домашнее обучение, а сейчас ищу специализированную онлайн-школу, в которой все образовательные процессы в дистанционном режиме отработаны годами.

Конечно, дело не только в «физре», а в системе в целом. Ну что, поддерживаете?



Автор /Nast58/