FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3332 поста • 631 подписчик подписаться
Главная > Фото > Сообщество Жить в России 
Мы не дождались второй волны COVID-19, а сами перешли на домашнее обучение. И вот почему

Мы не дождались второй волны COVID-19, а сами перешли на домашнее обучение. И вот почему (1 фото)

Автор:
08 сентября 2020 11:37
Сообщество : Жить в России
Метки: дистанционка   жить в россии   коронасирус   образование   россия   удаленка   школа   
1079
1
Школа или домашнее обучение? Этот вопрос задает себе сейчас большинство родителей. С одной стороны - социализация, а с другой – здоровье ребенка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: дистанционка   жить в россии   коронасирус   образование   россия   удаленка   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Andy 2 часа назад
Мы не дождались второй волны COVID-19, а сами перешли на домашнее обучение. И вот почему
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Aleks 6 секунд назад
Ребенок простыл, мамаша сразу обосралась... В наши времена такого не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Вепс 10 минут назад
Дистанционное образование для детей бред сам по себе.
Родители несут ответственность за детей пока им не исполниться 18 лет.
А теперь те кто рекламирует дист.образование пусть объяснят мне как родители будучи на работе смогут одновременно находиться дома с несовершеннолетними детьми?

И я уже молчу про качество такого образования, оно как минимум стремиться к нулю, а максимум накладывает ещё и негативные последствия на ребенка, начиная от физ. состояния и заканчивая психикой.

Ну и бонусом прицеплю мнение прокуратуры на счет "оставить ребенка одного дома и уйти на работу", чтобы все понимали что один из родителей будет обязан в случае дист.образования находится дома с ребенком, обязан!
Дистанционное образование для детей бред сам по себе. Родители несут ответственность за детей пока им не исполниться 18 лет. А теперь те кто рекламирует дист.образование пусть объяснят мне как родители будучи на работе смогут одновременно находиться дома с несовершеннолетними детьми? И я уже молчу про качество такого образования, оно как минимум стремиться к нулю, а максимум накладывает ещё и негативные последствия на ребенка, начиная от физ. состояния и заканчивая психикой. Ну и бонусом прицеплю мнение прокуратуры на счет "оставить ребенка одного дома и уйти на работу", чтобы все понимали что один из родителей будет обязан в случае дист.образования находится дома с ребенком, обязан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
297
Ося 40 минут назад
"Мы не дождались второй волны COVID-19, а сами перешли на домашнее обучение. И вот почему" Мог бы не писать,мы и так знаем патамушта ты рагуль и толпоеп,и в голове у тебя курями насранно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 48 минут назад
А, точно "38 и сопли" - последствия физ-ры? А так он вообще не гулял? А, после занятий, он с "Колькой и Петькой" не "гоняли в "футбик""? А "за хлебом" Вы его не посылали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
539
Hornet 51 минуту назад
НЕТ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Том Сойер 56 минут назад
Мы не дождались второй волны COVID-19, а сами перешли на домашнее обучение. И вот почему
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Racer777 Час назад
Ой, вот моя мама точно так же рассуждала. Сорок лет тому назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
843
Олеся К Час назад
давайте вообще закроем детей от всех изолируем и будем сидеть дома. у меня ребенок одичал за эти дни изоляции да и я с ума чуть не сошла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS Час назад
Новые правила ? Это хорошо забытые старые.
Физра на улице - это же супер. Вот уж что то,а в детстве не бывает плохой погоды. Домой было не загнать хоть в дождь,хоть в -30 .
А так то да - если ребёнка не закалять ,то может и простыть,но виновато в этом будет министерство образования
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Час назад
"даже взрослому холодно" (с)
ну в общем то взрослым всегда холодней, а старым так вообще дубак
только они не дети...

з.ы. по всяким гостам в детской комнате должен быть "дубак" в 18-20 градусов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Атеист Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Страшное и необычное оружие древности (33 фото) Страшное и необычное оружие древности (33 фото) 7 фактов об отечественных школьных медалях 7 фактов об отечественных школьных медалях Учебники по-настоящему удивляют: сентябрь бодренько зашёл учащимся Учебники по-настоящему удивляют: сентябрь бодренько зашёл учащимся "Волос длинный - ум короткий": протоиерей РПЦ заявил, что женщины слишком глупы для работы в школе "Волос длинный - ум короткий": протоиерей РПЦ заявил, что женщины слишком глупы для работы в школе Россия попала в десятку самых умных стран Россия попала в десятку самых умных стран Госдума присматривается к проекту о&nbsp;предоставлении мужчинам приоритета при поступлении в&nbsp;вуз Госдума присматривается к проекту о предоставлении мужчинам приоритета при поступлении...
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1007980



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
5
57
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
Экспериментальный юмор в формате "Каламбур", который сначала запутает, а потом рассмешит
3
38
Экспериментальный юмор в формате "Каламбур", который сначала запутает, а потом рассмешит
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему этим летом подорожали арбузы?
0
37
Почему этим летом подорожали арбузы?
Почему банки снизили ставки по ипотеке?
0
4
Почему банки снизили ставки по ипотеке?
Страшное и необычное оружие древности (33 фото)
Страшное и необычное оружие древности (33 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
1
30

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#кино#картинки#дизайн#настроение#белоруссия#дом#путешествия
#юмор#интересно#интересное#россия#новости#дтп#природа#в мире#искусство#ребенок
#прикол#животные#подборка#школа#актеры#знаменитости#реакция#дети#позитив#роли

На что жалуетесь?

Вернуться