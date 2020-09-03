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Честный отзыв главы семьи о пылесосе

Честный отзыв главы семьи о пылесосе (1 фото)

Автор:
03 сентября 2020 19:47
Метки: ирония   отзыв   юмор   
1429
1
Весьма долго моя ненаглядная женушка зудела о необходимости преобрести некий дивный предмет. Эдакий венец инженерной мысли, воплощеный заботливыми ручками филлипинских умельцев, имя которому -Dyson v8. Сие инновационное творение должно было расширить границы восприятия, спутанные прежде ворохом проводов, мысль же- должна была воспарить, лишившись бренного якоря- розетки . Аргументировала также, что проводная уборка- удел сирых и убогих, застрявших в дремуч

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Метки: ирония   отзыв   юмор   
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19  комментариев
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42k
noName 2 часа назад
"Заряда могучих батарей хватит вам на бесконечно долгие 15 минут.."-и это пока он новый...
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20
coshtu 13 минут назад
Dyson за 18к, 5 лет без проблем работает, щетку только чистим переодически. Турбо включал пару раз и не надолго, квартира 70 квадратов, хватает и на полы и на мебель.
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2k
Tano 15 минут назад
Если уж о 21 веке говорить, то после покупки робо-пылесоса 2 года назад (тысяч за 20 рублей, не знаю сравнится ли с дайсоном) обычный ручной пылесос доставал из кладовки раза 3. На максимальной мощности робот чистит коротко ворсовые ковры "только в путь". Паркет и плитку вообще без проблем- жена теперь полы моет не чаще раз в месяц при том, что у нас маленькие дети и кошка. Единственно - чтобы лучше чистил иногда стулья и кресла на столы и диваны закидываю и столики журнальные на кровать.
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7k
Михаил 24 минуты назад
У меня был пылесос Дайсон. Проработал 7 лет, пока его дети не сломали. Купили пылесос другой фирмы. Прошел год. Скажу так. Лучше бы я снова Дайсон купил...
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5k
Игорь Полчаса назад
Отличный пылесос, очень доволен. По силе всасывания ни с одним из предшественников не сравнить. По поводу 15 с автором не соглашусь
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8k
alexis 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Vacony 49 минут назад
красава )) пишите еще, отличный слог
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723
vlad 57 минут назад
Треш какой то. Дайсон это торговая марка LG.
Вполне приличные пылесосы. Что проводные, что на АКБ.
Без провода действительно удобно. Но в шкафу, где храниться, нужна конечно розетка..
Глупо на последние деньги его покупать, но если средства позволяют - то почему бы и нет?
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3k
tamin 59 минут назад
Сосет как дайсон...это про классический их пылесос. С проводом, большой мощности. Мега вещь. Даже может после ремонта убирать. Но современное из серии а нахрена..
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17k
BillyBonzz Час назад
Пользуюсь Tomas aquabox с аквафильтром, он же и моющий он же и обычный пылесос. Всю пыль собирает в контейнер с водой, вылил все в унитаз и нет проблем. Моющим хорошо полы мыть ( только не паркет и натуральный массив) чистить мебель, ковры. Наличие шнура не парит, т.к когда делали ремонт розеток для пылесоса внизу наделали везде по всей квартире.
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7k
Mauritanien Час назад
А что, Кирби уже не в моде? Быстро же я старею....
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13k
Александр Сучков Час назад
Филлипинских? У Вас семья лохов. Немецкие пылесосы вам в помощь, ну либо бош, тефаль или филипс. Вы бы еще въетнамские купили, чудики))))....
Вот к примеру бош
https://market.yandex.ru/product--pylesos-bosch-bch-6ath18/10885906?text=немецкие беспроводные пылесосы баер&lr=213https://market.yandex.ru/product--pylesos-bosch-bch-6ath18/10885906?text=немецкие беспроводные пылесосы баер&lr=213
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59k
Gogaren_3Meu Александр Сучков 48 минут назад
угу... немецкие пылесосы... китайского производства
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3k
Andrew_Nice 2 часа назад
Манера излагать у автора жесть. тяжело читать.
Напишу свой отзыв коротко. Жена пользуется 3 года. Довольна до невозможности. Писать про сравнение с проводным пылесосом или веником... значит автор сам не занимается уборкой или делает это раз в год, по праздникам.
По поводу 15 минут на турбо-режиме - все так, вот только включать его лично мне приходилось 1 раз. В нормальном режиме тяга лучше, чем у 99% других беспроводных пылесосов на пике их мощности. А в нормальном режиме этот аппарат работает от 25 до 40 минут (зависит от модели), чего более чем достаточно для уборки 3-ех комнатной квартиры.
Да, через 3 года батарея стала поодыхать - заменил.
Так вот к чему я. У меня жена от этого пылесоса в восторге, а так как убирает 99% квартиру она, то, думаю, она имеет право на инструмент, которым удобно и легко работать.
Все сказал, можно ставить минусы...
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125
Витюшка Andrew_Nice 4 минуты назад
жирный плюс!!!
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6k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Был пылесос на аккумуляторах. Хватило на 2 года. Цена новых ак-ов чуть меньше цены нового пылесоса. Выкинуть было жалко прилепил к нему огромный трансформатор и выпрямитель. Теперь стал стационарным и стоит в гараже
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526
старыйхрыч 2 часа назад
Жена хотела себе такой девайс. Я сунул его ей в руки прямо в магазине и сказал - потаскай минут пятнадцать туда - сюда. Через пять минут весь запал испарился.
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Я искал очень хороший пылесос для машины и купил офигенный Xiaomi F8 с целым чемоданом насадок, удлинителей, шлангов и т.д. Мало того, что в машине им пользовался всего один раз ))), а дома каждый день, так он и стоит 13 или 15К, не помню уже. Дайсон должен стоить столько же, ибо он нах не нужен за 45.
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53
Ингеборг Дапкунайтович 2 часа назад
"Пока глупый платёжеспособен, все делают вид, что глупость ему к лицу" гениальная фраза
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Алексей

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