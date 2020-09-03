Честный отзыв главы семьи о пылесосе

Весьма долго моя ненаглядная женушка зудела о необходимости преобрести некий дивный предмет. Эдакий венец инженерной мысли, воплощеный заботливыми ручками филлипинских умельцев, имя которому -Dyson v8. Сие инновационное творение должно было расширить границы восприятия, спутанные прежде ворохом проводов, мысль же- должна была воспарить, лишившись бренного якоря- розетки . Аргументировала также, что проводная уборка- удел сирых и убогих, застрявших в дремучей эпохе телег и натурального хозяйства .

Наименование Dyson у меня прочно укоренилось в ассоциативном ряду где-то между amway, гербалайф и другими сектами. И, как выяснилось, не зря. Вообщем, устав от назойливого жужжания, я дал слабину. Вместо того, чтобы выгнать или прихлопнуть, пришлось избрать третий -капитуляционный вариант.

С гнетущим чувством собственной слабохарактерности поехали в обитель свидетелей Дайсона. Нарядный офис на тихой зеленой улочке в центре манил уютом дурки. Если торговый центр -это поликлиника шопоголика, то здесь уже- стационар. Под неусыпным взором служителей дайсона, прошли в священные недра, где на постаментах, играя яркими бликами, гордо возвышались сии дивные устройства. Атмосфера была возвышенно торжественнной. Kак-никак очередная заблудшая душонка вышла из мрака бесконечного поиска к покою совершенства. Омрачало картину лишь стойкое понимание, что все присутствующие знают, что ты -легковерный идиот, которого затянули сюда бредни маркетологов, пусть и не самого. Однако, пока идиот платежеспособен, все делают вид, что тупость ему к лицу, а печать легковерного олигофрена на челе добавляет таинственности и шарма. Короче, приняв недрогнувшей рукой, сий чудный дар удалились, предвкушая санитарно-технический экстаз.



После очищающих обрядов приступили к долгожданной уборке. Ведь в чем прелесть беспроводного пылесоса- решил прибраться… Раз. и он телепортируется тебе в руку. А нет … Hе так-надо идти до места хранения. Однако, все равно удобнее -ведь не надо тратить десятки минут на разматывание километрового шнура, не нужно идти на неоправданный риск заблудиться и сгинуть в утомительном поиске розетки. Все это -в прошлом. Даже если у вас необъятные хоромы и вы, по какому-то недоразумению, решили заниматься уборкой . Раньше вам не хватало длины шнура пылесоса- теперь вы можете свободно порхать без проводов, с изяшным и невесомым трехкилограмовым устройством в руке.Это ли не блаженсвто, если ты силен физически и крепок духом. Можно наслаждаться этим бесконечно. А нет, — снова не так. Заряда могучих батарей хватит вам на бесконечно долгие 15 минут в режиме макс мощности. Затем, после стремительной 5 часовой зарядки, можно сразу же продолжить неудержимую феерию чистоты. Но к чему эти сухие скучные цифры, ведь у нас в руках прекраснейший образец для творения чистоты и гармонии. Один факт обладания им должен дарить блаженство и восторженные поллюции. Неоспорима мобильность и качество уборки на твердых поверхностях, которые могут сравниться развечто с таким же дорогим и сложным в настройке и эксплуатации- веником. Хотя, вопрос цены не будем затрагивать-это сугубо индивидуально. Кто-то едва тянет покупку пирожка, а кто-то на карманные деньги преобретает очередную яхту. Вопрос практичности и целесообразности. Зачем Dyson в доме. Я для себя нашел несколько неоспоримых и весьма веских причин: -Скажем вы слепой имбицил и постоянно путаетесь в проводах, а неспособность найти розетку вгоняет вас в истерику;

-Или же в ваш дом ворвались вооруженные грабители. Вы спасаетесь бегством, дорога каждая секунда. А тут, как назло, пол в крошках. Вы, не теряя драгоценные секунды на разматывание провода, стремительно совершаете уборку.

-Вам по религиозным соображениям запрешено пользоваться веником или щеткой.

-Либо вам опротивели гантели, но вы балдеете от уборки. Тогда незаметно и эффективно проделываете комплекс упражнений для укрепления предплечий.

Во всех остальных случаях Dyson в вам не нужен, если у вас уже есть пылесос и щетка.Тоесть, по-моему, Dyson как устрицы- дорого и не вкусно. А рассказывать о их достоинствах можно лишь тем кто не пробовал.