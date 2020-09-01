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Балтийский путь

Балтийский путь (1 фото)

Автор:
01 сентября 2020 11:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: Балтийский путь   Одно фото   история   короткопост   фото   
2428
1
Это Балтийский путь - живая цепь длиной 675,5 км, которую 23 августа 1989 года образовали, взявшись за руки, один миллион человек в Литве, 700 тысяч человек в Эстонии и 500 тысяч человек в Латвии. Протестующие выступали за восстановление независимости прибалтийских республик.

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Метки: Балтийский путь   Одно фото   история   короткопост   фото   
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75  комментариев
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3k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Взялись за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке (с)
И половина людей в этой цепочке были русскими. И скоро те, с кем они держались за руки назвали их оккупантами и сделали "негражданами".
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38k
Соломей 4 минуты назад
половина гниют в земле. треть выживает на 250 ойро, остальные раздвигают булки для бундесов, испаньйолов, мелкобритов.прекрасный итог идиотизьма.
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4k
evenSeven 10 минут назад
Всю дорогу прибалтика была медвежьем углом европы, СССР их выдернул из этого, сделал витриной, но... не понравилось, хотят опять в глушь. Пока европа их кормит. Пенсии у них 304 евро средняя, если, правда, не врут. Но надолго ли это все?
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38k
Соломей evenSeven 2 минуты назад
нихера.у них классная статистика,304 это средняя по госсектору, в основном по столицам, по регионам меньше, по частному сектору в половину меньше.
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244
Дмитрий 20 минут назад
Экий Сорос затейник..что только не понавыдумывал в своих методичках..
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28k
Юр21 Полчаса назад
Не было сплошной цепочки, пусть не свистят, хотя дураков вдоль дороги стоящих было много.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Насильно мил не будешь. Прибалты с самого начала не хотели быть в СССР, они чуствовали себя европейцами, которых силком затащили в Азию. Поэтому и ненавидели все советское и русских. Сталин сделал ошибку, когда присоединил Прибатику.
Ту же ошибку он сделал, когда присоединил Галицию. Заложил бомбу под СССР в виде бандеровцев, и эта бомба рванула через 70 лет, в виде бандеровского Майдана.
Русские цари сделали ошибку, когда завоевали Кавказ в 19м веке. Две Чеченские войны, а чечены и прочие даги так и не ассимилировались и не цивилизовались. Они чужие и враждебные.
Многие россиянины сейчас делают ошибку, когда кричат: белорусы наши братья. Давайте присоединим Белоруссию к Росии и сделаем ее Белорусской республикой в составе РФ. Получат вторую Бандеровщину. Отрезанный ломоть не склеишь, белорусы уже давно чуствуют себя независимыми и не хотят под Путина и россиянинских олигархов.
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2k
Шварценфегель Frank Borman 13 минут назад
Во имя восстановления исторической справедливости и исправления ошибок Россия должна сжаться до размеров Московкой области, белое население в срочном порядке покинуть Австралию (список стран и их населяющие не коренные жители ты знаешь сам), расформировать все крестьянские хозяйства а животных выпустить на волю...
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1k
Mr. Derevo Frank Borman 5 минут назад
Лихо, за все народы высказался, проанализировал царей, И.В. Сталина и выдал итог. И даже будущее предсказал)
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7k
Serg2001 Frank Borman Минуту назад
Все, кто присоединял, ошибались... Один Хрущев оказался прав, что Крым с барского плеча подарил...)
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Комментарий удален. Причина: флуд
−10
Andrius Alūzas 38 минут назад
fishki propogandos
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1k
Том Сойер Andrius Alūzas Полчаса назад
Балтийский путь
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Комментарий удален. Причина: флуд
−10
Andrius Alūzas 39 минут назад
fgggggggh srt
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1k
Том Сойер Andrius Alūzas Полчаса назад
Балтийский путь
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78k
Taras Kozalupko 44 минуты назад
Сейчас уже не повторят тот перфоманс - человеков не хватит, вымирают и разбегаются шпротники
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25k
Ashabad 45 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
Acu900 45 минут назад
Ну вот и сбылась мечта о светлом будущем...
Ссылка youtu.be
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1k
Дарвин и аморальная премия 52 минуты назад
Прибалтика выбрала свой путь,прибалтийские сьраны первые устали от совка и выбрали европейский путь
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6k
Сергей Дарвин и аморальная премия 47 минут назад
Как говорится: «скатертью по жопе».
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25k
Антон 54 минуты назад
Зато теперь можно захватить всю Прибалтику, не совершив ни одного выстрела: Почти вся дееспособная молодёжь выехала в Европу на заработки, и защищать страны некому
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2k
Vasiliy Pakazyava Антон 42 минуты назад
Так бы и сделали, но они в НАТО, это же не Украина
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25k
Антон Vasiliy Pakazyava 40 минут назад
А что, Россия уже захватила Украину?
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2k
Vasiliy Pakazyava Антон Полчаса назад
Частично
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17k
BillyBonzz Час назад
упыри сраные, сидели на сплошных дотациях от Союза, потому что в разы потребляли больше, чем производили и скидывались в общий котел, а жили лучше всех в Союзе.
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Комментарий удален
−10
Andrius Alūzas BillyBonzz 47 минут назад
koziol
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1k
Том Сойер Andrius Alūzas 43 минуты назад
Балтийский путь
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17k
BillyBonzz Andrius Alūzas 39 минут назад
Были вы Прибалты а стали П.р.о.е.б.а.л.т.ы)))
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11k
робт BillyBonzz 14 минут назад
ну так, судя по фоте все приехали на машинах, а не автобусах...
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3k
Taf Taffus Час назад
Великий шпротно-шашлычный шлях.
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3k
brrr Час назад
Небыли все 600 км с людьми оочень много пустых участков, помню этот флешмоб.
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7k
harlamov Час назад
Все на машинах приехали чтоб в цепочку встать и время у людей было такой хней страдать. Сейчас замученные кредитами, работами, пробками хрен бы поехали. А приехали бы, их быстро полицаи разогнали, да еще штраф все бы получили за неправильную парковку, эвакуатор все их драндулеты увез бы "за МКАД" на штрафстоянку. Потом вместо борьбы за светлые идеалы полдня потратили чтоб свои машины забрать и штраф оплатить)) Вот и вся романтика. Да еще административка за участие в несанкционированном митинге.
В общем картина маслом. Люди борются за возможность попасть в концлагерь. Ну что ж, welcome, как говорится. За что боролись...
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17k
BillyBonzz harlamov 56 минут назад
Мой отец при Союзе постоянно мотался по командировкам по всему Союзу и часто ездил в Ригу на завод ВЭФ. Каждый раз приезжая из Риги он постоянно удивлялся рассказывая: -как они там все работают, я не понимаю? среди бела дня кафешки забиты народом, причем это не туристы, а сами латыши ( я же слышу говорит, по разговору), целыми днями сидят болтают пьют кофе со своим бальзамом. Толпы праздно шатающихся по городу. Хорошо они там живут, раз могут позволить себе не работать.
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6k
Сергей BillyBonzz 43 минуты назад
Много твой отец понимал то! Тогда они страдали от тоталитарного режима, и лишь добрая порция бальзама в кофе мирила из с действительностью. Зато сейчас они истинно свободные люди! Правда, вымирают потихоньку. И в долгах, как в шелках. Зато, наверное, с счастливой улыбкой на устах.
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1k
ваня панкин Час назад
выстояли свой путь на кладбище...
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56k
Доктор Джонс ваня панкин Час назад
На кладбище истории...
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1k
ваня панкин Доктор Джонс 42 минуты назад
и не только... много знакомых из прибалтики поумирали в "святые 90-е"... потому что свято верили в светлое будущее, результатом стало темное прошлое... а это были ученые, рабочие, инженеры...
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12k
Егор Час назад
Ну хоть не скакали...
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6k
Сергей Егор 42 минуты назад
В то время эту методику ещё не разработали.
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770
Шурман Час назад
А что не описывают последствия этого пути ? когда начали Латыши из Америки возвращаться ? когда начали доказывать на бумагах что это их земля и начали даже своих же латышей из их домов выгонять ? . А да вот еще , у них был только один нормальный президент и того сгнобили , теперь или бабка из Канады или уроды из Германии и Америки , своего не чего нет . Был Латвияс Металлург , в 2014 дали порулить Украинцам ( хотя Русским отказали ) Русские хотели вливать туда большие бабки , что получилось дали порулить бесплатно и все печи заглушили которые работали там десятилетиями и все распродали на метал . Украинцы остались должны но им простили долги . А Рижский порт ? а судоремонтные доки ? а порты в Вентспилсе и тд . Если проехать через Латвию то увидите что нет ферм в некоторых местах что бы найти человека нужно еще 20 км проехать и в лучшем случае вы найдете Андриса или Айваса алкаша который хрен чем поможет , максимум у тебя денег в долг попросит потому что вчера на точке хамно ему продали и душа горит .
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118k
Игорь 2 часа назад
Людям свойственно получать не то что они хотят, а то что они добиваются. Все эти дебилы получили то, что они добивались. Пусть земля им будет стекловатой.
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