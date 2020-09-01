Это Балтийский путь - живая цепь длиной 675,5 км, которую 23 августа 1989 года образовали, взявшись за руки, один миллион человек в Литве, 700 тысяч человек в Эстонии и 500 тысяч человек в Латвии. Протестующие выступали за восстановление независимости прибалтийских республик.
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И половина людей в этой цепочке были русскими. И скоро те, с кем они держались за руки назвали их оккупантами и сделали "негражданами".
Ту же ошибку он сделал, когда присоединил Галицию. Заложил бомбу под СССР в виде бандеровцев, и эта бомба рванула через 70 лет, в виде бандеровского Майдана.
Русские цари сделали ошибку, когда завоевали Кавказ в 19м веке. Две Чеченские войны, а чечены и прочие даги так и не ассимилировались и не цивилизовались. Они чужие и враждебные.
Многие россиянины сейчас делают ошибку, когда кричат: белорусы наши братья. Давайте присоединим Белоруссию к Росии и сделаем ее Белорусской республикой в составе РФ. Получат вторую Бандеровщину. Отрезанный ломоть не склеишь, белорусы уже давно чуствуют себя независимыми и не хотят под Путина и россиянинских олигархов.
В общем картина маслом. Люди борются за возможность попасть в концлагерь. Ну что ж, welcome, как говорится. За что боролись...