Это Балтийский путь - живая цепь длиной 675,5 км, которую 23 августа 1989 года образовали, взявшись за руки, один миллион человек в Литве, 700 тысяч человек в Эстонии и 500 тысяч человек в Латвии. Протестующие выступали за восстановление независимости прибалтийских республик.