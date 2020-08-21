Производится разбор завалов. В Ярославле взорвалась многоэтажка

В одном из десятиэтажных жилых домов произошел взрыв газа. Вследствие этого обрушились перекрытия на 3, 4, 5 этажах. Начался пожар.



На данный момент МЧС подтвердило только одного погибшего и трёх пострадавших граждан. Сейчас уже, вероятно, произвели эвакуацию всего дома. На месте происшествия работают 103 человека и 29 единиц техники.



Такое горе не пожелаешь даже врагу. Надеемся, что наши соотечественники справятся с такой бедой.