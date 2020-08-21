Производится разбор завалов. В Ярославле взорвалась многоэтажка

Срочная новость! В Ярославле прогремел взрыв.
В одном из десятиэтажных жилых домов произошел взрыв газа. Вследствие этого обрушились перекрытия на 3, 4, 5 этажах. Начался пожар.
На данный момент МЧС подтвердило только одного погибшего и трёх пострадавших граждан. Сейчас уже, вероятно, произвели эвакуацию всего дома. На месте происшествия работают 103 человека и 29 единиц техники.
Такое горе не пожелаешь даже врагу. Надеемся, что наши соотечественники справятся с такой бедой.
На данный момент МЧС подтвердило только одного погибшего и трёх пострадавших граждан. Сейчас уже, вероятно, произвели эвакуацию всего дома. На месте происшествия работают 103 человека и 29 единиц техники.
Такое горе не пожелаешь даже врагу. Надеемся, что наши соотечественники справятся с такой бедой.
Авторский пост
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Газ.
Лично у меня, в платежке за ЖКХ есть строчка: ТО газа. За все время присутствия этой строчки ко мне НИ РАЗУ никто не приходил провести это самое ТО. Хотя при "клятом совке" не реже раза в год приходил газовщик проверить оборудование абсолютно забесплатно...
У нас же сейчас "святые 20-е". Деньги можно безнаказанно драть, а работы не проводить... А при взрыве быстренько закрыть старое ЗАО и открыть новое. И все претензии адресовать к старой учетной записи.
Намного проще.
А газ пусть на ТЭЦ (ГРЭС) жгут.
Газовая инфраструктура очень громоздкая и "скользкая".
Протянуть ЛЭП, может и не дешевле, но намного безопаснее.
Представляете? Аварийно отключить газоснабжение?
Бегать потом, после включения, по всем квартирам с газоанализатором?
---
Мне расскажи.
Полтора года назад жахнул газ в пятиэтажке, в двух кварталах от моего дома.
Стёкла выдержали, но дом неслабо качнуло.
Еще один "либераст" с "Это другое, понимать надо..."
Проводку газа "до дома" у нас обеспечивает ГазПрем. Со своими специальистами, нормативами и требованиями. Поэтому доставка газа до дома безопасна. Взрывы магистрального газа можно по пальцам одной ноги пересчитать.
А дальше вступает служба "последнего километра". Которая представляет из себя разные ИП, ЗАО и прочее. Которое лупит деньги в платежку, но больше ничего не делает. Даже обход квартир не осуществляет. Ну и всякие рукожопы с таджикстроем, которые осуществляют "эуроремонт", подключение купленных газовых плит и бойлеров и все прочее.
Поэтому пофиг что на входе в дом: магистраль или газовые баллоны. Рвет то всегда в квартирах...
При новом строительстве - ДА!
В старом жилфонде - НЕТ!
Там требуется полная замена сетей от кабелей, до понижающих трансформаторов и этажных щитков. А газ уже проложен и замены не требует.
---
Не намного!
В крупных городах - ещё куда ни шло.
Но протяни ветку газопровода в город со 100-200 тыс. населения. На расстояние в 100-150 км?
Электричество окупается намного быстрее.
Да!
Я знаю, что КПД передачи электроэнергии меньше, чем прямое газоснабжение.
Но!
Ключевые слова - инфраструктура (существенно выше лепестричества) и безопасность
Ты не "волк"...
Ты - "Дятел"!
Окупается кому?
У тебя дома на плите газ или электричество? Если газ, то посмотри платежку, сколько ты платишь за газ, а потом посмотри платежку за электричество. Газ дешевле на порядок. В новострой тащить что газ, что электричество почти одинаково. В итоге, для конечного пользователя в ИЖС газ "почти" выгоднее (не берем конский ценник ГазПрема за "проект")
Электричество не "окупается быстрее". Основа нашей энергетики - ТЭЦ. Где сгорает газ, за счет его сгорания из воды получается пар, пар вертит турбину, турбина дает электричество. В итоге, между газом и тобой получается прокладка ТЭЦ, где все хотят вкусно кушать, отдыхать в Тайланде и ездить на лексусе. Ну а за прокладку платить надо.
Ключевые слова, не "инфраструктура", а "безопасность". КЗ в твоей квартире, это пожар. А "КЗ" в газе, это вынос подъезда с человеческими жертвами.
Ведь если нормально расследовать, то будет, что какая-нибудь контора, принадлежащая дочки губера (например той, что в 14 лет заработала за год 10 лямов, ну тут недавно пост был) Еженедельно проверяла все газовое оборудование дома и брала за это с жильцов деньги (хотя никто там с развала СССР и не появлялся). А тут хоп! И дом взорвался из-за утечки! Ну не дочку губера же за это привлекать...
Джонни Р. nl написал 6 октября 2011, 11:52
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В сентябре исполнилось 12 лет с момента взрывов домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Тогда в результате терактов погибло 307 человек, более 1700 получили ранения, но самая главная рана осталась с ними навсегда – память о тех страшных ночах 1999-го года. Однако и по сей день не утихают споры о том, кто все-таки являлся организатором большого террора.
По официальной версии, во всем виноваты чеченские боевики, хотя никто из крупных террористических организаций на себя ответственность не взял. По другой версии, за взрывами жилых домов стоит ФСБ и большая политика.
Для начала вспомним хронологию событий сентября 1999 года.
4 сентября в дагестанском городе Буйнакске рядом с жилым пятиэтажным домом № 3 на улице Леваневского был взорван грузовик ГАЗ-52, в котором находилось 2700 кг взрывчатки. В результате взрыва были разрушены два подъезда жилого дома, 64 человека погибли, 146 человек ранены.
8 сентября на первом этаже 9-этажного дома №19 по улице Гурьянова в Москве произошел взрыв, в результате которого погибли 100 человек, 690 человек получили ранения.
13 сентября произошёл взрыв в подвале 8-этажного дома № 6 корпус 3 на Каширском шоссе. Почти все жильцы 124 человека погибли, 7 человек получили ранения.
16 сентября в городе Волгодонск Ростовской области рядом с 9-этажным жилым домом № 35 по Октябрьскому шоссе сдетонировал грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. Погибло 19, пострадало 89 человек.
Главный боевик Чечни Шамиль Басаев сразу же отверг свою причастность к терактам. Ответственность якобы на себя взяла до той поры неизвестная «Конфедерация освобождения Дагестана». То, о чем рассказывало следствие, вряд ли можно было назвать хорошо спланированной серией терактов. Тем не менее даже логика взрывов четко прослеживается: Дагестан, Поволжье, Москва – сердце России. Угроза уже здесь! Никто не защищен!
22 сентября произошло событие, которое показало все происходящее в совершенно ином свете. Вечером того дня житель дома на ул. Новоселов в Рязани Алексей Картофельников заметил, как двое мужчин и женщин выгружали из Жигулей в подвал жилого дома какие-то мешки. Прибывшие на место силовики обнаружили в мешках гексоген с боевым взрывателем. Рязанские оперативники по горячим следам задержали людей, которые пытались устроить теракт. Неожиданно для всех ими оказались, как сообщает телеканал «ПИК-ТВ», сотрудники ФСБ. Тогдашний министр МВД Владимир Рушайло отрапортовал о предотвращении теракта, а глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что в Рязани проводились учения, а в мешках был не гексоген, а сахар. Странно, но никто, даже управление ФСБ по Рязанской области, ни о каких учениях не слышали. После того, как силовики засветились в Рязани, взрывы прекратились – так же внезапно, как и начались.
В течение следующих лет журналисты и политологи проводили всевозможные расследования и выдвигали различные версии. Версию о том, что за взрывами стоит ФСБ и высшее чиновничество, обсуждали многие. Большинство из них впоследствии были подвержены репрессиям со стороны властей. Так, телеканал НТВ, который первым провел независимое расследование о событиях в Рязани, в 2001 году был рейдерски захвачен. Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко отравлен полонием. Бывший помощник Березовского Михаил Трепашкин, который указал на засекречивание материалов дела по взрывам домов (согласно ОРТ, засекречены 5 из 90 томов), впоследствии был арестован. Сам Борис Березовский, который в своих интервью не раз говорил о помощи при создании «Единой России», также поддерживает эту версию. Расследовавшая это дело журналистка Анна Политковская была убита.
Чтобы вычислить настоящего преступника, нужно искать мотив, кому это выгодно. Все выше названные журналисты и общественные деятели видели этот мотив довольно четко. По их мнению, взрывы домов осуществила ФСБ РФ, чтобы оправдать ввод войск в Чечню (с 18 сентября началась вторая чеченская война, в результате которой погибли тысячи мирных жителей), поднять рейтинг власти и обеспечить победу на выборах 2000 года. И хотя россияне узнали об уходе Ельцина лишь 31 декабря 1999 года, операция по смене власти готовилась тщательно и детально. В начале февраля 2008 года о причастности силовиков к взрывам домов заявил главный научный советник британского правительства сэр Дэвид Кинг: «Могу сказать вам, что за взрывы несет ответственность Путин. Я видел доказательства. Если бы не взрывы, Путин никоим образом не выиграл бы на выборах. До них рейтинг его поддержки составлял 10%. После них рейтинг взлетел до 80%».
И действительно, если в середине августа рейтинг Путина составлял лишь 5 %, то после взрывов домов и операции в Чечне ему стали доверять 39 % в октябре и 48 % в ноябре. Так создавался миф под названием «Владимир Путин», который «мочит» террористов «в сортире».
Что же касается «шоковой терапии» как средства поднятия рейтинга власти, то она используется и сегодня, когда нужно оправдать непопулярные меры и еще туже затянуть гайки. Взрывы домов, взрывы в метро, аэропортах...