Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве

Эдуард Мане – «Завтрак на траве», 1863



Люди посмеивались и перешептывались – раздетая девушка в компании одетых мужиков? А которая подальше – после чего она моется? Уж не зарабатывают ли они часом (медведь из кустов.jpeg)?



Мане стал самым обсуждаемым художников Парижа, а ведь хотел он совсем другой славы.

Автор картины хотел в своем стиле переосмыслить два шедевра прошлого – «Сельский концерт» Джорджоне и «Суд Париса» Рафаэля. Первая картина вдохновила художника написать голеньких девушек рядом с одетыми мужчинами, а вторая– расположить фигуры в пространстве. Вот только женщины на картине совсем не нимфы и не богини.



Ну и, конечно, перспектива. Ох и досталось Мане! Девушка на заднем плане слишком крупная, люди на переднем явно ближе к зрителю, чем должны быть. Это потом все скажут – ого, как художник вовлекает в свою работу, а другие будут пытаться повторить трюк. А тогда сошлись на мнении, что Мане лох и писать картины ему не стоит.



Что ж, они явно были не правы))



Еще больше интерсных историй из мира живописи есть в моем уютном телеграм-канале Картина маслом.

Добра!