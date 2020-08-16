Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве

Ну и скандал же был с этой картиной))
Но обо все по порядку. Французский Салон (топовое место для всех художников страны) так редко одобрял картины молодых художников, что Наполеон III офигел от такого количества отклоненных работ и организовал в том же здании Салон отверженных.
В этом новом Салоне картина Мане и взорвала общественность.
Но обо все по порядку. Французский Салон (топовое место для всех художников страны) так редко одобрял картины молодых художников, что Наполеон III офигел от такого количества отклоненных работ и организовал в том же здании Салон отверженных.
В этом новом Салоне картина Мане и взорвала общественность.
Эдуард Мане – «Завтрак на траве», 1863
Люди посмеивались и перешептывались – раздетая девушка в компании одетых мужиков? А которая подальше – после чего она моется? Уж не зарабатывают ли они часом (медведь из кустов.jpeg)?
Мане стал самым обсуждаемым художников Парижа, а ведь хотел он совсем другой славы.
Автор картины хотел в своем стиле переосмыслить два шедевра прошлого – «Сельский концерт» Джорджоне и «Суд Париса» Рафаэля. Первая картина вдохновила художника написать голеньких девушек рядом с одетыми мужчинами, а вторая– расположить фигуры в пространстве. Вот только женщины на картине совсем не нимфы и не богини.
Ну и, конечно, перспектива. Ох и досталось Мане! Девушка на заднем плане слишком крупная, люди на переднем явно ближе к зрителю, чем должны быть. Это потом все скажут – ого, как художник вовлекает в свою работу, а другие будут пытаться повторить трюк. А тогда сошлись на мнении, что Мане лох и писать картины ему не стоит.
Что ж, они явно были не правы))
Еще больше интерсных историй из мира живописи есть в моем уютном телеграм-канале Картина маслом.
Добра!
Люди посмеивались и перешептывались – раздетая девушка в компании одетых мужиков? А которая подальше – после чего она моется? Уж не зарабатывают ли они часом (медведь из кустов.jpeg)?
Мане стал самым обсуждаемым художников Парижа, а ведь хотел он совсем другой славы.
Автор картины хотел в своем стиле переосмыслить два шедевра прошлого – «Сельский концерт» Джорджоне и «Суд Париса» Рафаэля. Первая картина вдохновила художника написать голеньких девушек рядом с одетыми мужчинами, а вторая– расположить фигуры в пространстве. Вот только женщины на картине совсем не нимфы и не богини.
Ну и, конечно, перспектива. Ох и досталось Мане! Девушка на заднем плане слишком крупная, люди на переднем явно ближе к зрителю, чем должны быть. Это потом все скажут – ого, как художник вовлекает в свою работу, а другие будут пытаться повторить трюк. А тогда сошлись на мнении, что Мане лох и писать картины ему не стоит.
Что ж, они явно были не правы))
Еще больше интерсных историй из мира живописи есть в моем уютном телеграм-канале Картина маслом.
Добра!
Авторский пост
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( Кстати,о Салоне Отверженных услышала / прочла лишь сейчас, спасибо .)
Было бы круто прочесть что-то «из под Вашего пера» о Тулуз Лотреке .
а тк- в пень....