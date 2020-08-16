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Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве

Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве (1 фото)

Автор:
16 августа 2020 21:31
Сообщество : Искусство
Метки: Арт и Дизайн   живопись   искусство   история искусств   картина   картина маслом   художник   
904
1
Ну и скандал же был с этой картиной))
Но обо все по порядку. Французский Салон (топовое место для всех художников страны) так редко одобрял картины молодых художников, что Наполеон III офигел от такого количества отклоненных работ и организовал в том же здании Салон отверженных.
В этом новом Салоне картина Мане и взорвала общественность.

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Метки: Арт и Дизайн   живопись   искусство   история искусств   картина   картина маслом   художник   
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23  комментария
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1k
Варяг 4 часа назад
Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Думаю, Мане нарочно троллил публику, к примеру одна из первых знаменитых его работ "Олимпия" тоже эпатировала публику и вызвала скандал. Именно скандалы нужны были, чтобы общество обратил внимание на новое искусство

Думаю, Мане нарочно троллил публику, к примеру одна из первых знаменитых его работ "Олимпия" тоже эпатировала публику и вызвала скандал. Именно скандалы нужны были, чтобы общество обратил внимание на новое искусство
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892
WithU 3 часа назад
Телеграмм телеграммом , но Вы , Автор , пишите нам и сюда , пожалуйста. Подача материала - офигенская .Спасибо .
( Кстати,о Салоне Отверженных услышала / прочла лишь сейчас, спасибо .)
Было бы круто прочесть что-то «из под Вашего пера» о Тулуз Лотреке .
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30k
Nefrion 4 часа назад
Прием в (прикладном) искусстве практикующийся до сих пор: как мужской персонаж - так в броне с ног до головы, даже глаз не видно. А аналогичный женский перс - трусы и лифчик, если зима, так те же трусы и лифчик с мехом.
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7k
Андрей Ватрушкин 4 часа назад
Моне, Завтрак на траве.
Моне, Завтрак на траве.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Это другой моне
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1k
Варяг 4 часа назад
Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве
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1k
Варяг 4 часа назад
Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве
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1k
Варяг 4 часа назад
Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве
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1k
Варяг 4 часа назад
Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве
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1k
Варяг 4 часа назад
Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве
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1k
Варяг 4 часа назад
Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве
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1k
Варяг 4 часа назад
Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве
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1k
Варяг 4 часа назад
Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве
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3k
DNK Варяг Полчаса назад
Чувствуется кисть Монэ
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1k
Варяг 4 часа назад
Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве
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31k
figny Варяг 3 часа назад
твои картинки лучше чем пост!
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1k
Варяг figny 3 часа назад
Да не мои картинки, из сети...народные!
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31k
figny Варяг Час назад
понятно что из сети, но выложил-то их ты, значит твои!
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10k
Кот 5 часов назад
Скандальная картина Мане, или как не стоит завтракать на траве
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71k
Обходчик. 5 часов назад
Может жарко стало человеку..
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7k
Александр 5 часов назад
Играли в карты на раздевание
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12k
Александр Сучков 5 часов назад
и тебе бобра
а тк- в пень....
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picturebymaslo
Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
https://t.me/picturebymaslo Веду уютный канал в телеграме, где я пишу короткие заметки про живопись. Заходи на огонек) Ссылка: https://t.me/picturebymaslo
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