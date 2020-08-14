«Впереди планеты всей»: в США с завистью раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

Американские специалисты по инфекционным заболеваниям и вакцинологи подняли тревогу по поводу заявления России о том, что она первой начнет вакцинировать свое население против коронавируса относительно непроверенную вакцину в массовое производство.
Во вторник президент России Владимир Путин объявил, что правительство одобрило использование вакцины от COVID-19, став первой страной, зарегистрировавшей лекарство. В тот же момент со стороны США обрушилась критика. Американские специалисты сразу увидели в этом политический подтекст.
Помощница президента Соединенных Штатов Келлиан Конуэй заявила в эфире телеканала Fox News, что наверняка российская вакцина отстает американских разработок и прошла слишком мало испытаний.
Пол Оффит, руководитель отдела инфекционных заболеваний в детской больнице Филадельфии и член вакцины рабочей группы по разработке лекарства от COVID-19 Национального института здравоохранения США, сказал, что «русские не могли так быстро сделать вакцину».
«Скорее всего, они не прошли третью стадию испытания вакцины. Мы находимся на завершающей стадии создания двух из шести потенциальных препаратов. У нас будет вакцина только к середине следующего года Мы думаем, что эти вакцины будут способны вырабатывать нейтрализующие антитела к вирусу, и это многообещающе. Но мы ничего не можем утверждать с уверенностью», – предположил Оффит.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ответ на американскую критику заявил, что данные высказывания не имеют под собой никаких оснований и вызваны исключительно страхом конкуренции.
«Коллеги зарубежные, видимо, чувствуя определенные конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны», – сказал Мурашко.
Соединенные Штаты еще с апреля этого года окрестили разработку вакцины разными странами очередной «гонкой». Именно поэтому такой шквал критики со стороны США неизбежен, потому что в очередной раз вышли в лидеры не они.
Помощница президента Соединенных Штатов Келлиан Конуэй заявила в эфире телеканала Fox News, что наверняка российская вакцина отстает американских разработок и прошла слишком мало испытаний.
Пол Оффит, руководитель отдела инфекционных заболеваний в детской больнице Филадельфии и член вакцины рабочей группы по разработке лекарства от COVID-19 Национального института здравоохранения США, сказал, что «русские не могли так быстро сделать вакцину».
«Скорее всего, они не прошли третью стадию испытания вакцины. Мы находимся на завершающей стадии создания двух из шести потенциальных препаратов. У нас будет вакцина только к середине следующего года Мы думаем, что эти вакцины будут способны вырабатывать нейтрализующие антитела к вирусу, и это многообещающе. Но мы ничего не можем утверждать с уверенностью», – предположил Оффит.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ответ на американскую критику заявил, что данные высказывания не имеют под собой никаких оснований и вызваны исключительно страхом конкуренции.
«Коллеги зарубежные, видимо, чувствуя определенные конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны», – сказал Мурашко.
Соединенные Штаты еще с апреля этого года окрестили разработку вакцины разными странами очередной «гонкой». Именно поэтому такой шквал критики со стороны США неизбежен, потому что в очередной раз вышли в лидеры не они.
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Метки: короновирус россия сша
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Некоторые и на проверенные прививки нервно реагируют. Я прививаюсь без предрассудков и нашим врачам доверяю. Понятно, что у всех иммунитет разный и у некоторых будут осложнения .
https://aif.ru/health/coronavirus/reuters_vetnam_zakupit_rossiyskuyu_vakcinu_ot_koronavirusahttps://aif.ru/health/coronavirus/reuters_vetnam_zakupit_rossiyskuyu_vakcinu_ot_koronavirusa
Всего российскую вакцину хотят приобрести более 20 государств.
https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/14082020/252852?utm_source=CopyBufhttps://www.m24.ru/videos/obshchestvo/14082020/252852?utm_source=CopyBuf
Мне вакцина за такой короткий срок не нужна. 5 лет минимум и эти 5 лет это если что-то серьезное было бы, а коронавирус известен уже много лет, их целых 4 вида, он не новая болезнь.
Но если и доверять, то сша.
"Российская вакцина сделана на базе другой"
Лол. Эта "вакцина" была создана на принципе аденоассоциированного вируса. Но ты даже не поймешь, что это и чем опасно.
"Полагаю, риски были взвешены"
Нет. Был просто приказ всех обогнать, а потом хоть потоп. 3 фаза испытания не пройдена. По сути если зеленые дети попрут или продолжительность жизни упадет до 40 лет, то это не удивительно.
Короче, я наоборот за тебя. Коли на здоровье.
Если "попрут зеленые дети", это будет эпический провал режЫма. Путин же не идиот. Он это доказал не раз. Когда Крым присоединил, к примеру. Все риски внезапно оказались прекрасно просчитаны.
> Ты же уверен в этой вакцине, прям как в мосте ... Как по мне безопасней даже героином
Я "уверен"?! Я не специалист, как я могу быть уверен?
Это ты, мудель, уверен в её вредности, как в "героине". И свой мудизм на меня спроецировал.
Я буду ориентироваться на мнение специалистов. Что опаснее, колоть эту вакцину, или рисковать заболеть коронавирусом.
Хотя у меня и так иммунитет вроде неплохой. Поглядим.
А ты, "иммунолог" сраный, упрись рогом и жди ровно пять лет, ни днём меньше.
Глядишь и сдохнешь всей семьёй от коронавируса гордясь собой.
Создали вакцину наши! Значит стоит радоваться что МЫ можем! И срать на пиндосов и их под[мат]**ков!!!
Можете минусовать! Тем самым вы докажите мои слова о шавках!
Все у кого есть деньги в ней лечится не будут.
И ты главное вакцину себе сделай, а то 85 летний травматолог посоветовал. А ты мне не нравишься. Тебе на пользу пойдет. Корой березы и бояркой потом побочки снимешь.)))
У тебя диагноз на лбу пропечатан. Точнее на жопе.
Только на одно испытание вакцины нужно, как минимум, несколько месяцев. Сначала на мышах, потом кроликах, потом обезьянах, а уже потом на человеке. А перед этим ее еще надо разработать первый "бетарелиз".
Инкубационный период ковида до пары недель. А потом еще, как минимум месяц ждать. А потом нужно еще время. заразится снова человек или нет. а это еще условно месяц. А потом, вдруг какие побочные эффекты.
Если на каком-то этапе сбой - снова внесение исправлений в релиз и по новой вся цепочка тестирования. Реально это не быстрый процесс.
Мы сначала объявили "у нас есть вакцина", а потом - "прививать всех будем не ранее следующего года". Так вакцина есть или она будет?
Это как с гиперзвуковой ядерной ракетой. Вроде и похвастались, что у нас это есть, а потом...
Здесь та же самая история. Одна из дочерей царя испытала ее на себе и "доказала" папе, что это "работает". Папа с радостью объявил, что усе получилось и, кого там дочь лоббирует, получают регистрацию этой вакцины на территории РФ. Безусловно, что в других странах на это смотрят недоверчиво. Тем более, что тот поц постоянно врет, как дышит
https://www.pravda.ru/news/health/1521057-vakciny_ot_koronavirusa/https://www.pravda.ru/news/health/1521057-vakciny_ot_koronavirusa/
Может сначала пусть на мышках тренируются?