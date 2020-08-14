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«Впереди планеты всей»: в США с завистью раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

«Впереди планеты всей»: в США с завистью раскритиковали российскую вакцину от коронавируса (1 фото)

Автор:
14 августа 2020 17:57
Метки: короновирус   россия   сша   
850
1
Американские специалисты по инфекционным заболеваниям и вакцинологи подняли тревогу по поводу заявления России о том, что она первой начнет вакцинировать свое население против коронавируса относительно непроверенную вакцину в массовое производство.

Источник:

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Метки: короновирус   россия   сша   
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1k
Олегъ 9 часов назад
Мы не можем еще делать свой инсулин, а вакцину сделали. Подозрительно.
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4k
Сибирячка 43 минуты назад
Когда начался Свиной грипп, вакцину для прививки, у нас придумали очень быстро. И никому в голову, не пришло критиковать ее. С птичьи гриппом также история. Чем сейчас отличается, тоже инфекция, тоже заражает много людей. Была возможность, придумали быстро. Только я не знаю, надо ли мне прививаться, если я уже переболела. Если можно, обязательно сделаю.
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3k
Schumacher 51 минуту назад
че за высер, автор еплан писатель.
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4k
IceBazooka Час назад
Замутить вирус, чтобы нажиться на вакцине... А тут "а уже всё, всё"
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12
User_1742609 2 часа назад
Вот так-же отправили непроверенный спутник, а, потом, и Гагарина...
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1k
Ослик Иа на позитиве 4 часа назад
Поживем - увидим...
Некоторые и на проверенные прививки нервно реагируют. Я прививаюсь без предрассудков и нашим врачам доверяю. Понятно, что у всех иммунитет разный и у некоторых будут осложнения .
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2k
Пополь Вух 5 часов назад
Министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на покупку российской вакцины от коронавируса.

https://aif.ru/health/coronavirus/reuters_vetnam_zakupit_rossiyskuyu_vakcinu_ot_koronavirusahttps://aif.ru/health/coronavirus/reuters_vetnam_zakupit_rossiyskuyu_vakcinu_ot_koronavirusa

Всего российскую вакцину хотят приобрести более 20 государств.

https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/14082020/252852?utm_source=CopyBufhttps://www.m24.ru/videos/obshchestvo/14082020/252852?utm_source=CopyBuf
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1k
Valis Пополь Вух 3 часа назад
"Поглядим, как вы будете кукарекать, когда через пару месяцев выйдет вакцина США. "
Мне вакцина за такой короткий срок не нужна. 5 лет минимум и эти 5 лет это если что-то серьезное было бы, а коронавирус известен уже много лет, их целых 4 вида, он не новая болезнь.
Но если и доверять, то сша.
"Российская вакцина сделана на базе другой"
Лол. Эта "вакцина" была создана на принципе аденоассоциированного вируса. Но ты даже не поймешь, что это и чем опасно.
"Полагаю, риски были взвешены"
Нет. Был просто приказ всех обогнать, а потом хоть потоп. 3 фаза испытания не пройдена. По сути если зеленые дети попрут или продолжительность жизни упадет до 40 лет, то это не удивительно.
Короче, я наоборот за тебя. Коли на здоровье.
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2k
Пополь Вух Valis 3 часа назад
> По сути если зеленые дети попрут или продолжительность жизни упадет до 40 лет, то это не удивительно.

Если "попрут зеленые дети", это будет эпический провал режЫма. Путин же не идиот. Он это доказал не раз. Когда Крым присоединил, к примеру. Все риски внезапно оказались прекрасно просчитаны.

> Ты же уверен в этой вакцине, прям как в мосте ... Как по мне безопасней даже героином

Я "уверен"?! Я не специалист, как я могу быть уверен?
Это ты, мудель, уверен в её вредности, как в "героине". И свой мудизм на меня спроецировал.


Я буду ориентироваться на мнение специалистов. Что опаснее, колоть эту вакцину, или рисковать заболеть коронавирусом.
Хотя у меня и так иммунитет вроде неплохой. Поглядим.

А ты, "иммунолог" сраный, упрись рогом и жди ровно пять лет, ни днём меньше.
Глядишь и сдохнешь всей семьёй от коронавируса гордясь собой.
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3k
Schumacher Valis 50 минут назад
голливуда пересмотрел...
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3k
Schumacher Valis 48 минут назад
твоя доза нахер никому не нужна, всем и так будет, а ты сдохнешь от кашля, глядя на покрытый пылью шприц с вакциной...
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3k
Schumacher Valis 47 минут назад
пруф или пистобол
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8k
ss 5 часов назад
Ну дык ёптыть! Как не критиковать, когда опять такие бабки срываются! При свиногриппе не успели поднять бабло. Он раньше закончился, чем они на весь свет орать начали, что мы все умрём, Куриногрипп вообще не оправдал надежд. И теперь вот оно уже всем намордники напялили и почти задницы для своих прививок оголили и на те вам Марь Иванна. Опять эта несносная Россия снимает сливки раньше их! Непорядок! Плохая вакцина!
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5k
Trenzel2003 6 часов назад
Пиндосы и их шавки всегда будут брехать!
Создали вакцину наши! Значит стоит радоваться что МЫ можем! И срать на пиндосов и их под[мат]**ков!!!
Можете минусовать! Тем самым вы докажите мои слова о шавках!
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1k
Valis Пополь Вух 4 часа назад
В России вообще нет никакого уровня в медицине. Все лекарства зарубежные.
Все у кого есть деньги в ней лечится не будут.
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17
Great Пополь Вух 4 часа назад
Бендеровцы это типа хохлы))) Так это ваши братья!!! Что по разуму, что по уровню медицины.
И ты главное вакцину себе сделай, а то 85 летний травматолог посоветовал. А ты мне не нравишься. Тебе на пользу пойдет. Корой березы и бояркой потом побочки снимешь.)))
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2k
Пополь Вух Great 4 часа назад
Бендеровцы это диагноз, убогая ты макака "по разуму".
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17
Great Пополь Вух 4 часа назад
Если хочешь ставить диагнозы тогда отучись на врача. А пока с тобой кретином скучно. Так что пока, кремлебот. Не болей, а то коновалы залечат и остатки мозгов потеряешь.
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2k
Пополь Вух Great 3 часа назад
Да тут и учиться не надо, макака ты бандеровская.
У тебя диагноз на лбу пропечатан. Точнее на жопе.

Да тут и учиться не надо, макака ты бандеровская. У тебя диагноз на лбу пропечатан. Точнее на жопе.Посмотреть
Да тут и учиться не надо, макака ты бандеровская. У тебя диагноз на лбу пропечатан. Точнее на жопе.
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16k
иванов дмитрий 6 часов назад
«Впереди планеты всей»: в США с завистью раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
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7k
HUBLOT 6 часов назад
Не раскритиковали, а классно потроллили.
Не раскритиковали, а классно потроллили.
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4k
Echo 7 часов назад
да пох на эту пиндосию
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8k
Shep 8 часов назад
Быстро только кошки родятся.
Только на одно испытание вакцины нужно, как минимум, несколько месяцев. Сначала на мышах, потом кроликах, потом обезьянах, а уже потом на человеке. А перед этим ее еще надо разработать первый "бетарелиз".
Инкубационный период ковида до пары недель. А потом еще, как минимум месяц ждать. А потом нужно еще время. заразится снова человек или нет. а это еще условно месяц. А потом, вдруг какие побочные эффекты.
Если на каком-то этапе сбой - снова внесение исправлений в релиз и по новой вся цепочка тестирования. Реально это не быстрый процесс.
Мы сначала объявили "у нас есть вакцина", а потом - "прививать всех будем не ранее следующего года". Так вакцина есть или она будет?
Это как с гиперзвуковой ядерной ракетой. Вроде и похвастались, что у нас это есть, а потом...
Здесь та же самая история. Одна из дочерей царя испытала ее на себе и "доказала" папе, что это "работает". Папа с радостью объявил, что усе получилось и, кого там дочь лоббирует, получают регистрацию этой вакцины на территории РФ. Безусловно, что в других странах на это смотрят недоверчиво. Тем более, что тот поц постоянно врет, как дышит
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18k
pssst Shep 2 часа назад
А причем здесь инкубационный период? Слово красивое?
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−152
Социолог 9 часов назад
Пиндосы всё отыграют. Как: 1. Цену сделают в 10 раз выше. 2. Введут санкции для тех, кто пожелает купить российскую вакцину. 3. Сделают миллионы подставных якобы которым российская вакцина принесла вред. Они настолько искушённые в изготовлении фантазий, что моё воображение меркнет!
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2k
RALEXXX 9 часов назад
Регистрировать вакцину, которая не прошла всех стадий испытаний?! Ну-ну.
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820
Алексей Зубков RALEXXX 6 часов назад
Зачем им вакцина которая прошла половину требуемых испытаний , когда у них 2 своих в финальной стадии. О какой зависти здесь разговор.
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3
Null Dev Алексей Зубков 5 часов назад
Это деньги, очень большие деньги...
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13k
AlexЕЙ 9 часов назад
«Впереди планеты всей»: в США с завистью раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
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1k
Алексей 9 часов назад
После гугло-переводчика полезно вычитывать текст.
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14k
Игорь Хомченко 9 часов назад
"Ранее среди врачей был проведён опрос, который показал, что 52% из них не планируют делать прививку от COVID-19, 24,5% врачей готовы пройти вакцинацию." (с)

https://www.pravda.ru/news/health/1521057-vakciny_ot_koronavirusa/https://www.pravda.ru/news/health/1521057-vakciny_ot_koronavirusa/

Может сначала пусть на мышках тренируются?
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7k
Фантом 9 часов назад
Ну да, чтобы нормально протестировать вакцину нужно 10-15 лет. Да, и надо написать, что побочным эффектом будет серп и молот на заднице
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