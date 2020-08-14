«Впереди планеты всей»: в США с завистью раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

Во вторник президент России Владимир Путин объявил, что правительство одобрило использование вакцины от COVID-19, став первой страной, зарегистрировавшей лекарство. В тот же момент со стороны США обрушилась критика. Американские специалисты сразу увидели в этом политический подтекст.

Помощница президента Соединенных Штатов Келлиан Конуэй заявила в эфире телеканала Fox News, что наверняка российская вакцина отстает американских разработок и прошла слишком мало испытаний.



Пол Оффит, руководитель отдела инфекционных заболеваний в детской больнице Филадельфии и член вакцины рабочей группы по разработке лекарства от COVID-19 Национального института здравоохранения США, сказал, что «русские не могли так быстро сделать вакцину».



«Скорее всего, они не прошли третью стадию испытания вакцины. Мы находимся на завершающей стадии создания двух из шести потенциальных препаратов. У нас будет вакцина только к середине следующего года Мы думаем, что эти вакцины будут способны вырабатывать нейтрализующие антитела к вирусу, и это многообещающе. Но мы ничего не можем утверждать с уверенностью», – предположил Оффит.



Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ответ на американскую критику заявил, что данные высказывания не имеют под собой никаких оснований и вызваны исключительно страхом конкуренции.

«Коллеги зарубежные, видимо, чувствуя определенные конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны», – сказал Мурашко.



Соединенные Штаты еще с апреля этого года окрестили разработку вакцины разными странами очередной «гонкой». Именно поэтому такой шквал критики со стороны США неизбежен, потому что в очередной раз вышли в лидеры не они.