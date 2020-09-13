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феникс
Солянка
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феникс
13 сентября 2020 06:59
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Михаил
феникс
4 часа назад
От секса умерли полководец Чингисхан, император Карл Великий, философ Авиценна, художник Рафаэль Санти и архиепископ Парижский. Бывший вице-президент США Нельсон Рокфеллер умер в возрасте 70 лет от сердечного приступа, настигшего его во время полового акта с любовницей.
Если Вы не полководец-Вам ничего не грозит
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Иван Иванов
Михаил
4 часа назад
Тогда скорее уж ПАЛКОвводец.
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