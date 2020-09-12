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Новое > Солянка 
Солянка

Солянка (1 фото)

Автор:
12 сентября 2020 22:23
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Владимир Боровков Игорь Надёжный 13 часов назад
с точностью до наоборот
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Химический Али Игорь Надёжный 13 часов назад
Теперь ты понял, что с нами связываться не стоит?
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119k
Игорь Надёжный Автор поста Химический Али 13 часов назад
Прости, ты не такой.
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Химический Али Игорь Надёжный 13 часов назад
Ну кто бы сомневался, что ты так ответишь

ты так предсказуем..
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119k
Игорь Надёжный Автор поста Химический Али 13 часов назад
Ну, после ответа всегда удобно кричать - я так и думал. Ты так предсказуем...
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159k
Ханурик // Дом на горе // Игорь Надёжный 13 часов назад
к тому же ты всегда знаешь на какой полке стоит нужный справочник....
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119k
Игорь Надёжный Автор поста rusfet 13 часов назад
1. Любой фирмы
2. Ханурик мне раз в пару месяцев говяжий дошик привозит. Серьёзно. У меня в багажнике моей минимикролитражки всегда лежит коробочка-другая.
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343k
rusfet Игорь Надёжный 13 часов назад
Слушай,а реально, для сравнения цен, - почем у вас * доширак*?
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159k
Ханурик // Дом на горе // rusfet 10 часов назад
потому что - ибо....
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Игорь Надёжный Автор поста rusfet 3 часа назад
Я же говорю - меня снабжает Ханурик. Все вопросы к моему диллеру
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343k
rusfet Ханурик // Дом на горе // Полчаса назад
Ханурик,-- подсыпь ему слабительное в следующую партию * доширака*,, -- чисто от меня...( буду тебе обязан,если его принесёт)... ))))
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Игорь Надёжный

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