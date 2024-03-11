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Никифоридис
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 марта
Автор:
Никифоридис
11 марта 2024 17:01
Сообщество :
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки:
Мемы
Прикол
Юмор
подборка
ржака
соцсети
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Сегодня отмечается день таджикской печати. Поэтому... Ҳамаро бо ин ҷашни аҷиб табрик мегӯям!
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комментария
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1M
NAZARETH (модер)
36 минут назад
Комментарий к
фото
А как же вот эта хрень? Для многих это тоже идеал...
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Харон ( Χάρων)
19 минут назад
Ва замин чи тавр ба мисли Никифоридихо девонахо дорад???
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