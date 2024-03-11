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Мемы из соцсетей. Свежак за 11 марта

Мемы из соцсетей. Свежак за 11 марта

Автор:
11 марта 2024 17:01
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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Сегодня отмечается день таджикской печати. Поэтому... Ҳамаро бо ин ҷашни аҷиб табрик мегӯям!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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2  комментария
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NAZARETH (модер) 36 минут назад
Комментарий к фото
А как же вот эта хрень? Для многих это тоже идеал...

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Харон ( Χάρων) 19 минут назад
Ва замин чи тавр ба мисли Никифоридихо девонахо дорад???
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Никифоридис

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