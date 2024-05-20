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Демотиваторы дня: "Любимое место на планете"

Демотиваторы дня: "Любимое место на планете"

Автор:
20 мая 2024 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинка   картинка с текстом   фото   
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Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинка   картинка с текстом   фото   
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13  комментариев
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23k
kσρβγς 2 часа назад
Комментарий к фото
Плохой фотожоп, буква "а" выбивается из строки...
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5k
Elen Elen 7 минут назад
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Трифиды наступают...
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9k
Лаврентий Полчаса назад
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В танце молодых на свадьбе у невесты кусочек макияжа (в простонародье - штукатурка) отвалился...
Жениха увезли на скорой с переломом правой стопы...
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30k
BuG 53 минуты назад
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Да мы со своим...
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15k
Евгений Час назад
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15k
Евгений Час назад
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А где картинка с ожирением или диабетом?
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3k
hammog 2 часа назад
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Или седую...
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3k
hammog 2 часа назад
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У врачей нет языка на котором они пишут, у них только цель - выписать рецепт.
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3k
hammog 2 часа назад
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Звёздочка лучше блёсток.
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3k
hammog 2 часа назад
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Наоборот, посадили и осуждающе смотрят...
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5k
Наталья 2 часа назад
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Бегу, пушистики!
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5k
Наталья 2 часа назад
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без меня)
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3581 пост (3365 в горячем)

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