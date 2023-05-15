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Демотиваторы: русский след, пионеры и котики

Демотиваторы: русский след, пионеры и котики

Автор:
15 мая 2023 09:53
Сообщество : Юмор
Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинки   подборка   смешно   
1843
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Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинки   подборка   смешно   
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38  комментариев
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27k
Serg2001 57 минут назад
Комментарий к фото
"Нарисовать каждый может. Ты попробуй продай" (с) Казимир Малевич.
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2k
wwwoffka 1 37 секунд назад
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одного ведра достаточно в любом случае.
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2k
wwwoffka 1 Минуту назад
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Как я тебя узнаю?
Я буду в синем бмв.
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614
Victor 22 минуты назад
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дайте 2 пары
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614
Victor 23 минуты назад
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не ври. ты слева...
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30k
Ego sum qui sum 23 минуты назад
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У Сергея такой вид, словно зарплату ему задерживают
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614
Victor 23 минуты назад
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мне кажется, что она лицом в кокаин упала
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614
Victor Полчаса назад
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это турист. он английского не знает
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8k
ишты Полчаса назад
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Обычная сторожевая лошадь.
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614
Victor Полчаса назад
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белочка после пьянки совсем не пушистая
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8k
ишты Полчаса назад
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Тут как и с толерастами - перебор! На слепом участке за подъемом это деревце долго не простоит.
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614
Victor Полчаса назад
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заднеприводные?
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4k
Наталья Полчаса назад
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Справа горнит уже не по-децки...
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30k
Ego sum qui sum 38 минут назад
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Для остановки коней даже делать ничего не пришлось, просто на дороге лежала
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30k
Ego sum qui sum 40 минут назад
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Если первое было бы правдой говнюком стал бы хозяин
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35
synco 43 минуты назад
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Опечатка. Нокиа держала зарядку 3-4 недели, а не дня
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7k
Echo 44 минуты назад
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Хотите увеличить срок службы обуви ? Увеличьте шаг в 2 раза
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30k
Ego sum qui sum 45 минут назад
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Сяду я верхом на сову,
Отпусти валерьянка меня...
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4k
Григорий 53 минуты назад
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думает о бренности бытия
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4k
Григорий 55 минут назад
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только в зонах обработанных, а вот остальное потреплет)))
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4k
Григорий 56 минут назад
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тройка
, я на нём ещё диоды подсветки менял на белые, вообще огонь был! эх, были времена!
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