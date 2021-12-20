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Демотиваторы для прекрасного настроения

Демотиваторы для прекрасного настроения (27 фото)

Автор:
20 декабря 2021 08:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   приколы   смех   
3642
27
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Свежая подборка демотиваторов, все для хорошего настроения! Не забываем добавлять свои демотиваторы в комментарии!
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Метки: Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   приколы   смех   
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45  комментариев
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23k
SerGProS 3 часа назад
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Да!И свет просвещения от книги идет!
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487
Алексей 4 минуты назад
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Старо как мир. Раньше так за учебником какую-нибудь интересную фантастику прятали. Книга в книге так сказать.
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14k
Объект реальности 15 минут назад
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искуственный снег, новогоднее настроение.
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2k
Nigilist 17 минут назад
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Ставишь на ребро и прокатываешь- открывается на раз-два
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391
Борис Колесниченко 18 минут назад
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уверен половина даже не знает что это, технологии некогда великой но потерянной цивилизации
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633
Max 46 минут назад
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Приятной посадки)))
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1k
Андрей Манахов 46 минут назад
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Если внимательно присмотреться, ступня напоминает морду верблюда.
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14k
Роберт Шекли Час назад
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- Давай разливай уже, философ х*ев
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6
Никита Казанцев Час назад
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Жаркое с волосами - изысканное блюдо
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6
Никита Казанцев Час назад
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Твой Витек
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127
!ГЕНнадий Час назад
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Под бильярдом - ещё Рулетка...
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127
!ГЕНнадий Час назад
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Если жарить бурундука - он будет с попкорном...
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127
!ГЕНнадий Час назад
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31-го - полные. 9го - пустые.
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127
!ГЕНнадий Час назад
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Гюльчатай, прикрой личико...
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127
!ГЕНнадий Час назад
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Так вот кто яблоко у иФона откусил..
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127
!ГЕНнадий Час назад
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Радостно, розово-гламурно.
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!ГЕНнадий Час назад
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Котты ссут в тапки - в отместку, за то что ты делаешь в их источник влаги...
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127
!ГЕНнадий Час назад
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Ще горилки трэба!
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127
!ГЕНнадий Час назад
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И свои подарки, и Чужие..
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127
!ГЕНнадий Час назад
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Это - побочный эффект от топтания лба.
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13k
Вася Час назад
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Сначала не понял а потом как понял
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