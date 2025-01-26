Первый советский внедорожник ГАЗ-69

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В 1946 году на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) было получено распоряжение о создании полноприводного легкового автомобиля, который должен был отличаться усовершенствованным двигателем, высокой проходимостью, современным дизайном и комфортом.



Государственный заказ

В постановлении Совета министров СССР было чётко обозначено, что будущая модель должна выполнять функции армейского тягача, способного перевозить грузы массой до 800 кг, а также служить личным транспортом для командиров. Проектом руководил инженер Григорий Вассерман, ранее работавший над моделью ГАЗ-67. К осени 1947 года был представлен первый пробный экземпляр, после чего были изготовлены ещё три машины. Изначально данную модель назвали «Труженик», что указывало как на её военное, так и на экономическое предназначение.



Испытания и доработка (1948-1953 годы)

Первые прототипы прошли тщательные тесты в сложных условиях бездорожья, при низких температурах и высокой влажности. На основе полученных данных автомобиль претерпел доработки. Важнейшими аспектами испытаний стали: рамная структура, постоянный полный привод и надёжная подвеска.