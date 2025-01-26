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Первый советский внедорожник ГАЗ-69

Первый советский внедорожник ГАЗ-69

Автор:
26 января 2025 10:37
Сообщество : Автомир
Метки: Авто   ГАЗ-69   СССР   история авто   
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История легендарного ГАЗ-69 берет своё начало в послевоенный период, когда Советскому Союзу требовалась новая легкая машина повышенной проходимости, способная сменить устаревшие модели, такие как ГАЗ-67.

Содержание

  1. Государственный заказ
  2. Испытания и доработка (1948-1953 годы)
  3. Запуск серийного производства (1953 год)
  4. Производство ГАЗ на Ульяновском автомобильном заводе
  5. Характеристики и области применения ГАЗ-69

В 1946 году на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) было получено распоряжение о создании полноприводного легкового автомобиля, который должен был отличаться усовершенствованным двигателем, высокой проходимостью, современным дизайном и комфортом.

Государственный заказ

В постановлении Совета министров СССР было чётко обозначено, что будущая модель должна выполнять функции армейского тягача, способного перевозить грузы массой до 800 кг, а также служить личным транспортом для командиров. Проектом руководил инженер Григорий Вассерман, ранее работавший над моделью ГАЗ-67. К осени 1947 года был представлен первый пробный экземпляр, после чего были изготовлены ещё три машины. Изначально данную модель назвали «Труженик», что указывало как на её военное, так и на экономическое предназначение.

Испытания и доработка (1948-1953 годы)

Первые прототипы прошли тщательные тесты в сложных условиях бездорожья, при низких температурах и высокой влажности. На основе полученных данных автомобиль претерпел доработки. Важнейшими аспектами испытаний стали: рамная структура, постоянный полный привод и надёжная подвеска.

Запуск серийного производства (1953 год)

В 1953 году на Горьковском автомобильном заводе началось серийное производство модели ГАЗ-69. Первая партия автомобилей успешно сошла с конвейера.

Модель имела две ключевые модификации:

  • ГАЗ-69 — стандартная версия, рассчитанная на двух пассажиров в кабине и шесть человек на скамейках в кузове.
  • ГАЗ-69А — упрощённая модель с меньшим количеством мест, предназначенная для гражданских нужд.

Производство ГАЗ на Ульяновском автомобильном заводе

Эта машина стала известна под ласковым прозвищем «Козлик», вероятно, благодаря своей игривой подвеске, которая позволяла ей весело прыгать по ухабистым дорогам Советского Союза. Она также получила название УАЗ-69, так как спустя несколько лет после начала серийного производства на Горьковском заводе, в 1954 году, модель была передана на Ульяновский автомобильный завод. Это решение дало возможность оптимизировать мощности ГАЗа для выпуска легковых автомобилей. На УАЗе ГАЗ-69 ориентировочно выпускался до 1972 года, претерпевая некоторые модификации, в числе которых была версия ГАЗ-69М.

Характеристики и области применения ГАЗ-69

ГАЗ-69 зарекомендовал себя как indispensable транспортный средств для различных сфер, включая военное дело, сельское хозяйство, геологоразведку и лесное хозяйство.

Его использовали в следующих ролях:

  • В качестве санитарного автомобиля.
  • Для доставки личного состава и перевозки грузов.
  • В качестве тягача для легких артиллерийских орудий.

Этот автомобиль был экспортирован в множество стран по всему миру, включая государства Восточного блока, регионы Азии, Африки и Латинской Америки. Его простота, надежность и легкость в ремонте сделали его востребованным в самых разных условиях.

Завершение производства
Производство ГАЗ-69 прекратилось в 1972 году. Ему на смену пришел новый внедорожник УАЗ-469, который отличался более современными конструктивными решениями и улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Заключение
ГАЗ-69 стал знаковым автомобилем своего времени, символизируя советский подход к конструированию техники — акцент на практичность, простоту и долговечность. Он стал основой для создания следующих моделей советских внедорожников.

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Метки: Авто   ГАЗ-69   СССР   история авто   
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5  комментариев
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27k
SolomonA 2 часа назад
Почему он - первый? Даже в тексте статьи написано про ГАЗ-67.
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Максим Макашев Час назад
Народное название в те годы - КОЗЛИК
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Слепой Пью Час назад
Лучший друг пацана в гарнизоне был водитель командира полка - можно при удаче было полазить по машине и даже за рычаги подергать!
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24k
Robin Hood Час назад
Первый советский внедорожник это ГАЗ-64. Производить который начали с 1941 года.

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45k
albedo 2 часа назад
Машина отличная и весьма ремонтопригодная.
Вспомнилась шутка:
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Пирожок с капустой
  • Дата регистрации: 10.08.2020
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