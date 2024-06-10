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Хорошо погуляли, "на все деньги"...

Хорошо погуляли, "на все деньги"...

Автор:
10 июня 2024 12:45
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   каршеринг   машина   
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Авария с участием каршеринга произошла в Красном Селе. Около 2:40 водитель арендованного авто выехал на встречную полосу на проспекте Ленина около поворота на переулок Щуппа и врезался в поворачивающий Ниссан. В результате ДТП никто серьёзно не пострадал.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   каршеринг   машина   
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6  комментариев
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Teodor Час назад
Как правило, на каршерингах малоопытные водилы без знания правил и навыков.
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Тимур 15 минут назад
Есть своё авто, на бывает раз-два в год, приходиться в автосервисе машину оставлять на 1-2 дня.
Каршеринг выручает, и за рулём карша езжу, как пенсионер, и рейтинг 100%. Хотя на своей по 2-3 штрафа в месяц оплачиваю.
К тому, что я тоже хреновый водитель, но на каршеринге....
Прошло нахрен, гонять, даже в аэропорт ни в коем случае не берите.
В случись чего - это реальная подстава...
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SuperTroll Час назад
Питушеринг это зло. Из 10 машин, которые встретишь по дороге, 9 едут, как конченые ублюдки. Ну эти теперь, до конца жизни не расплатятся за этот поло....
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1574 поста (1595 в горячем)

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