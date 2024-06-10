Хорошо погуляли, "на все деньги"...

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Авария с участием каршеринга произошла в Красном Селе. Около 2:40 водитель арендованного авто выехал на встречную полосу на проспекте Ленина около поворота на переулок Щуппа и врезался в поворачивающий Ниссан. В результате ДТП никто серьёзно не пострадал.
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- Очень интересный стиль езды
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Каршеринг выручает, и за рулём карша езжу, как пенсионер, и рейтинг 100%. Хотя на своей по 2-3 штрафа в месяц оплачиваю.
К тому, что я тоже хреновый водитель, но на каршеринге....
Прошло нахрен, гонять, даже в аэропорт ни в коем случае не берите.
В случись чего - это реальная подстава...