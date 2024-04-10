Пьяное ДТП привело к потере ноги и свободы

В Липецке передали в суд уголовное дело о лобовом столкновении мотоцикла и автомобиля, которое произошло в апреле прошлого года. В том ДТП тяжело пострадали водитель мотоцикла, которому на момент аварии было 17 лет и его несовершеннолетний пассажир. Впоследствии обвиняемому ампутировали ногу. Установлено, что водитель мотоцикла был пьян, не имел права управления транспортным средством, мотоцикл не имел регистрационного знака, водитель и пассажир были без шлемов и двигались с выключенной фарой. А теперь ещё грозит до 7 лет тюрьмы.

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