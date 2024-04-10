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Пьяное ДТП привело к потере ноги и свободы

Пьяное ДТП привело к потере ноги и свободы

Автор:
10 апреля 2024 09:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцкил   пьянь   
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В Липецке передали в суд уголовное дело о лобовом столкновении мотоцикла и автомобиля, которое произошло в апреле прошлого года. В том ДТП тяжело пострадали водитель мотоцикла, которому на момент аварии было 17 лет и его несовершеннолетний пассажир. Впоследствии обвиняемому ампутировали ногу. Установлено, что водитель мотоцикла был пьян, не имел права управления транспортным средством, мотоцикл не имел регистрационного знака, водитель и пассажир были без шлемов и двигались с выключенной фарой. А теперь ещё грозит до 7 лет тюрьмы.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцкил   пьянь   
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3  комментария
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8k
V2.Smirnov Час назад
Когда регистратор окупился на 1000%
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8k
Николай Полчаса назад
Звук то зачем оставили...пздц
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36k
Fat Lynx Час назад
Вот в такие моменты понимаешь, что 10 тыс. на регистратор окупаются за 0,5 секунды.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1335 постов (1362 в горячем)

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