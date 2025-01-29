АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada T-134

Кроссовер T-134 в стиле самой первой «Нивы» анонсировали ещё в 2021-м. Кузов перенял мотивы предшественника: круглые фары, поворотники над ними, форму задних фонарей, а также выштамповки — глубокая вдоль всего борта и тройная на задней стойке кузова. Машина также стилизована под трёхдверку за счёт замаскированных ручек задних дверей. Но по технике это не внедорожник, а кроссовер на базе всё той же Весты.