АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada T-134

1334
3
В рамках визита Владимира Путина на АвтоВАЗ, кроме вседорожника B+ Cross, были показаны макеты минивэна на платформе Lada Vesta и кроссовера в стиле классической «Нивы», построенного на той же архитектуре.
Кроссовер T-134 в стиле самой первой «Нивы» анонсировали ещё в 2021-м. Кузов перенял мотивы предшественника: круглые фары, поворотники над ними, форму задних фонарей, а также выштамповки — глубокая вдоль всего борта и тройная на задней стойке кузова. Машина также стилизована под трёхдверку за счёт замаскированных ручек задних дверей. Но по технике это не внедорожник, а кроссовер на базе всё той же Весты.
Минивэн B-Van нарисован в стилистике не традиционного «автобуса», а кроссовера. О характеристиках машины ничего не сообщается. Известно только, что она будет семиместной, спроектируют её на платформе Весты. Скорее всего, вэн окажется ненамного больше Ларгуса, в серию его планируют отправить в 2027 году.
Концептуальный минивэн B-Van
В этом году АвтоВАЗ обещает две крупные новинки. Весной в серию должно пойти семейство Lada Iskra. А летом на ПМЭФ-2025 покажут предсерийный прототип ещё одного кроссовера на базе модели Vesta. Его макет продемонстрировали также в рамках визита президента России на АвтоВАЗ.
Источник:
Ссылки по теме:
- Президент АвтоВАЗа предложил ещё выше поднять ставку утильсбора
- АвтоВАЗ планирует модернизировать 1,6- и 1,8-литровый двигатели
- Chevrolet Niva получила долгожданное обновление! Ты этого ждал?
- Электрическую LADA Largus оценили почти в 4 миллиона рублей
- Путин - "цены на российские автомобили будут снижаться"
Метки: T-134 Авто АвтоВАЗ Автовсячина Лада Нива Путин Сделано у нас автомир автомобили кроссовер машина
Новости партнёров
реклама
Место проклятое
Дайте еще деняк.