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АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada T-134

АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada T-134

Автор:
29 января 2025 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: T-134   Авто   АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   Нива   Путин   Сделано у нас   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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В рамках визита Владимира Путина на АвтоВАЗ, кроме вседорожника B+ Cross, были показаны макеты минивэна на платформе Lada Vesta и кроссовера в стиле классической «Нивы», построенного на той же архитектуре.

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Метки: T-134   Авто   АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   Нива   Путин   Сделано у нас   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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8  комментариев
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34k
Snork Snorkoff Час назад
Макеты макетов.. сколько их уже было.
Место проклятое
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70k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 минут назад
критиканам отечественного автопрома сами подумайте как будет долог переход от массового производства заведомо не сильно качественных авто к более качественному, но потом не обижайтесь на ценники. с учётом того что нам 30 лет сильно мешали развиваться. и это не ес где амеры вливали 10 лярдов в автопром в спокойной обстановке тоже не одно десятилетие.
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25k
Женя 12 минут назад
Вид бурной деятельности.
Дайте еще деняк.
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9k
x3matic Полчаса назад
Нива попытка 134.Что они не делают не идут дела.Потому что через жопу их мама родила.
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12k
goshan_hmc Полчаса назад
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10k
rutt 57 минут назад
Смотрится хорошо, осталось выпустить и наладить производство. Главное чтоб от Нивы ей достались не только поворотники, проходимость и простоту ремонта желательно бы сохранить.
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9k
Максим Макашев Час назад
цифра 1 в названии модели - лишняя
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Добрый Бабайка
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