Виноваты все кроме него

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Автор видео пишет: "Дтп произашло в Липецкой области деревня косырёвка на трассе "Орёл- Тамбов". После дтп первый вопрос водителя нисана был:" почему ты не остановился?".
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Не очень понял сути маневра водителя Ниссана.
А сколько там вообще ограничение?
Если исходить из того, что в конце виден белый знак "конец населённого пункта", то штатное ограничение там 60 км/час.
Знаков никаких на видео не видно, хотя перекрёсток был.
Т.е. у рега превышение чуть менее, чем в два раза, на 56 км/ч.
https://yandex.ru/maps/225/russia/geo/r_119/8021051/?l=stv,sta&ll=39.398965,52.601545&panorama[direction]=76.252958,-0.609381&panorama[full]=true&panorama[point]=39.418430,52.602907&panorama[span]=113.312060,60.000000&z=14.99https://yandex.ru/maps/225/russia/geo/r_119/8021051/?l=stv,sta&ll=39.398965,52.601545&panorama[direction]=76.252958,-0.609381&panorama[full]=true&panorama[point]=39.418430,52.602907&panorama[span]=113.312060,60.000000&z=14.99
А вообще, в общем и целом, я бы не гнал по крайней полосе в такой туман так, как рег... Целее будешь.