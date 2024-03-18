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Виноваты все кроме него

Виноваты все кроме него

Автор:
18 марта 2024 11:53
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
2877
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Автор видео пишет: "Дтп произашло в Липецкой области деревня косырёвка на трассе "Орёл- Тамбов". После дтп первый вопрос водителя нисана был:" почему ты не остановился?".
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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15  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Секта мгновенного торможения и отсутствия тормозного пути?
Не очень понял сути маневра водителя Ниссана.
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86
Klyuh Полчаса назад
Повстречались утром рано на дороге два барана. Один на разворот прое..л, другой по-ходу в тлф залип. Время было на остановку
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16k
ron 42 минуты назад
"Почему ты даже не попытался остановиться?"
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35k
Юр21 55 минут назад
Как то на трассе встретились слепой мудак и мамкин гонщик...
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4k
Anners Час назад
Да за рулём просто мастер задок-то подставлять))))
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25k
Павел Плеханов Час назад
У рега скорость 116 км/час.
А сколько там вообще ограничение?
Если исходить из того, что в конце виден белый знак "конец населённого пункта", то штатное ограничение там 60 км/час.
Знаков никаких на видео не видно, хотя перекрёсток был.
Т.е. у рега превышение чуть менее, чем в два раза, на 56 км/ч.
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
Всё же и так понятно. Смысл выставлять это на обсуждение?
А вообще, в общем и целом, я бы не гнал по крайней полосе в такой туман так, как рег... Целее будешь.
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