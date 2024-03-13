Лопнувшая шина привела к смертельному ДТП

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По данным следствия, авария произошла из-за лопнувшей шины большегруза. Большегруз смял машину, в которой находились двое мужчин 39 и 42 лет, оба погибли на месте. После этого грузовик врезался в ограждение виадука, проломил его и пролетел 15 метров до земли. 68-летний водитель тоже погиб. Видео из Румынии.
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