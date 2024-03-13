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Лопнувшая шина привела к смертельному ДТП

Лопнувшая шина привела к смертельному ДТП

Автор:
13 марта 2024 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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По данным следствия, авария произошла из-за лопнувшей шины большегруза. Большегруз смял машину, в которой находились двое мужчин 39 и 42 лет, оба погибли на месте. После этого грузовик врезался в ограждение виадука, проломил его и пролетел 15 метров до земли. 68-летний водитель тоже погиб. Видео из Румынии.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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5k
Горожанин 56 минут назад
Видно, что водитель большегруза гнал что есть силы. Объективно - превышение скорости не даёт шансов при непредвиденной ситуации. При нормальной скорости лопнувшая шина не приводит для опытного водителя к потере управляемости машины.
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15k
котегRUS Час назад
не ты, так тебя..
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−12
ruslan d Час назад
Офигеть , без шансов ...
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