Прямой наводкой под колёса автомобиля

“В рамках проведенных мероприятий установлено, что за рулем автомобиля находилась жительница столичного региона, 1983 г.р., которая в течение 2023-2024 гг более 30 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, связанные с превышением скоростного режима, а также разговором по телефону во время движения. Кроме того, автоинспекторами будет повторного проверено состояние дорожного покрытия в месте совершения ДТП. Ранее в январе полицейские уже привлекали администрацию города к ответственности за недостатки содержания дорог в зимний период”, — сообщает пресс-служба ведомства.