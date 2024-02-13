Прямой наводкой под колёса автомобиля

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На площади Свободы в Нерехте произошло ДТП с участием двух пешеходов. Люди переходили дорогу по переходу, когда их сбил не сбавивший скорости внедорожник.
“В рамках проведенных мероприятий установлено, что за рулем автомобиля находилась жительница столичного региона, 1983 г.р., которая в течение 2023-2024 гг более 30 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, связанные с превышением скоростного режима, а также разговором по телефону во время движения. Кроме того, автоинспекторами будет повторного проверено состояние дорожного покрытия в месте совершения ДТП. Ранее в январе полицейские уже привлекали администрацию города к ответственности за недостатки содержания дорог в зимний период”, — сообщает пресс-служба ведомства.
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