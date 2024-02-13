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Прямой наводкой под колёса автомобиля

Прямой наводкой под колёса автомобиля

Автор:
13 февраля 2024 09:07
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На площади Свободы в Нерехте произошло ДТП с участием двух пешеходов. Люди переходили дорогу по переходу, когда их сбил не сбавивший скорости внедорожник.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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11  комментариев
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403
Quantimus 2 часа назад
Я сам пешеход бОльшей частью и я диву даюсь как другие пешеходы действуют. Я пока явно не увижу, что меня заметили и машины остановились -не иду. А очень многие гордо подняв голову и не глядя по сторонам шагают на зебру - он осуществляет конституционное право, так сказать, и пусть весь мир подождёт. Не знаю как они, но я у мамы один, я лучше останусь жив, пусть и водитель был неправ. Они же даже не посмотрели, вроде налево перед тем как пойти по зебре (правда плохо видно, но мне так показалось).
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118k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
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856
Андрей Граф Полчаса назад
баба дура конченая, пожизненно лишить ее прав!!! а пешеходы так вообще конченые, идут как на прогулке и не хрена не смотрят по сторонам!!!
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24k
Тигран Саркисян Полчаса назад
А что тут добавить долб-оёбы , да как так то , вы что бессмертные , как шли и так же продолжили , а убедится в безопасности перехода , дебилы лядь , зная какие не адекваты гонзоют за рулём я раз 5 по сторонам посмотрю , да и даже после иду и посматриваю.
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8k
Андрей 2 часа назад
Интересно, а железнодорожный переход через рельсы они так же переходят?
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60k
dima423 2 часа назад
Ну вот как так можно? Совсем у людей чувство самосохранения атрофировалось... ну туда им и дорога значит - естественный отбор)
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