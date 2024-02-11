Два внедорожника провалились под лёд Байкала

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Машины застряли в трещинах на льду в трех километрах от берега, сообщает МЧС Иркутской области. Когда специалисты приехали на место, людей уже не было — они бросили свои авто и ушли.
В ведомстве добавили, что это не первый случай провалов автомобилей, и несмотря на многочисленные предупреждения, рыбаки и туристы продолжают выезжать на лед.
Найти владельцев по номерам будет не сложно – кому-то придется компенсировать экологический ущерб, если внедорожники пойдут ко дну.
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так еще и отогреться можно.
Поеду-ка я на трехтонном авто!"
Я просто поражаюсь отсутствию ума у таких людей.