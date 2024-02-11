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Два внедорожника провалились под лёд Байкала

Два внедорожника провалились под лёд Байкала

Автор:
11 февраля 2024 11:22
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   байкал   без мозгов   внедорожник   лед   машины   туристы   экологический ущерб   
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Машины застряли в трещинах на льду в трех километрах от берега, сообщает МЧС Иркутской области. Когда специалисты приехали на место, людей уже не было — они бросили свои авто и ушли.

В ведомстве добавили, что это не первый случай провалов автомобилей, и несмотря на многочисленные предупреждения, рыбаки и туристы продолжают выезжать на лед.


Найти владельцев по номерам будет не сложно – кому-то придется компенсировать экологический ущерб, если внедорожники пойдут ко дну.

Источник:

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Метки: Видео   байкал   без мозгов   внедорожник   лед   машины   туристы   экологический ущерб   
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19  комментариев
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78k
Viktor 2 часа назад
Суки, только экологию нарушают!
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51
Liberman 10 минут назад
Никогда такого не было: И вот опять!
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11k
Билли 19 минут назад
Каждый год одно и то же. Зачем туда на машине выезжать? Там же смотреть нечего, просто ледяное поле.
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51
Liberman Билли 7 минут назад
"Чтобы больше поймать - надо отделиться ото всех,не пешком же идти!
так еще и отогреться можно.
Поеду-ка я на трехтонном авто!"
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845
Максим Химки Полчаса назад
Каждый год одно и то же......
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83
Евгений Бобр Полчаса назад
Сколько можно обьяснять машины по воде не ездят!
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7k
Alex 42 минуты назад
Ничему дол**бов жизнь не учит
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816
Антоха Оренбург 45 минут назад
Тема лекции: Зимняя рыбалка, как вид естественного отбора.
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1k
liveevil 47 минут назад
Интересно, сколько нужно утопить машин, чтобы до людей наконец дошло, что катание по льду - это хр*новая затея?
Я просто поражаюсь отсутствию ума у таких людей.
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266
babai65 liveevil 36 минут назад
Нисколько. Человеческая глупость безгранична.
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42k
Сергей 47 минут назад
Хозяева за вертолётом ушли, тоже немало бабок заплотят.
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266
babai65 59 минут назад
Затраты связанные с подемом затонувших тс возложить на владельцев эти тс плюс штраф такой что бы платили всю жизнь и запрет на покупку тс пока не погасит штраф
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6k
Lexx Час назад
Засоряют и без того многострадальное озеро своими корытами.
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2k
Товарищ Час назад
Из года в год одно и тоже, люди неисправимые идиоты.
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10k
MPEG-8 Час назад
Стабильные сезонные новости, также как "рыбаков унесло на льдине" или автомобиль упал в Яузу.
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38k
АнтонПолднев Час назад
Да ещё на таких гробах. Прадо 2т+ и Л200 под 2.
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2k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
зафигачить иск в размере затрат на оздоравливание экологии всего озера. ну или хотя бы лямов 30-40 . пусть пожизненно отрабатывают .
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