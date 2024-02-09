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Видео из США, штат Нью-Мексико. Подробностей пока нет, сообщается лишь, что женщина водитель выжила.
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Нормальная женская тема, везде быть первой. И тут хотела первой к колонке встать.