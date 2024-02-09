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Что это было?

Что это было?

Автор:
09 февраля 2024 09:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   на все деньги   
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Видео из США, штат Нью-Мексико. Подробностей пока нет, сообщается лишь, что женщина водитель выжила.
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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   на все деньги   
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10  комментариев
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2k
Провокатор 3 часа назад
"женщина водитель"
Нормальная женская тема, везде быть первой. И тут хотела первой к колонке встать.
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49k
Максим Т. 9 минут назад
Написано "Speedway"? Ну и что вам еще надо?)
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14k
KotSkripaley 2 часа назад
Меня больше удивляет то, что кто позволил негру управлять автомобилем с регистратором?
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2k
max 2 часа назад
NFS most wanted
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18k
banzai7 2 часа назад
Мужику сказочно повезло
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92k
Доктор Джонс 3 часа назад
Иду на таран!
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18k
Мистер Фикс 3 часа назад
Вторую включила?
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17k
Алексей 3 часа назад
Призрачный гонщик....
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