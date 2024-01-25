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Согласны с выводами сотрудников ДПС?

Согласны с выводами сотрудников ДПС?

Автор:
25 января 2024 10:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   Чечня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Авария произошла 19 января в посёлке Ойсхара Чеченской Республики. Подробностей нет, но судя по закадровому голосу инспекторов ДПС вину возлагают на белую Киа.
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Метки: Видео   ДПС   ДТП   Чечня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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57k
Мойша Час назад
Черная летела УЖЕ на зеленый.
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Александр 6 минут назад
У дпс "казнить нельзя помиловать", в зависимости от того, кто сколько занес.
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4k
kuchipachi 6 минут назад
Ну если белый выехал на зелёный, то он обязан был покинуть перекрёсток, а чёрный обязан был его пропустить, даже если у него горел уже зелёный. Пункты пдд 13.7 и 13.8
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1k
pka2004 7 минут назад
Зачем так лететь? На перекрестке может произойти всё, что угодно.
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Превышение само по себе не явилось причиной дтп, черная летела на свой зеленый, так что да, белый виноват, гайцы правы
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Просто в черной либо чиновник, либо брат/сват летел, поэтому белая кия 100500%.
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