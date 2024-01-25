Согласны с выводами сотрудников ДПС?

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Авария произошла 19 января в посёлке Ойсхара Чеченской Республики. Подробностей нет, но судя по закадровому голосу инспекторов ДПС вину возлагают на белую Киа.
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чиновникам нельзя ездить на зелёный?