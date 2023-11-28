Когда не наигрался в GTA



Выяснилось, что автопогрузчик весом 15 тонн стоял незапертым на территории школы со спрятанными в кабине ключами. Подросток воспользовался ситуацией и умыкнул большую машинку. Скорее всего, он надеялся, что никто не заметит пропажу.

Парень оказался упертым — полицейские пытались остановить его больше часа.



