FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12127 постов • 842 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Когда не наигрался в GTA

Когда не наигрался в GTA

Автор:
28 ноября 2023 09:22
Сообщество : Автомир
Метки: Gta   Видео   Погоня   США   авто   автопогрузчик   водитель   уног   
1095
1
1

В американском штате Мичиган 12-летний пацан угнал из местной школы автопогрузчик и устроил гонки с полицией.


Выяснилось, что автопогрузчик весом 15 тонн стоял незапертым на территории школы со спрятанными в кабине ключами. Подросток воспользовался ситуацией и умыкнул большую машинку. Скорее всего, он надеялся, что никто не заметит пропажу.


Парень оказался упертым — полицейские пытались остановить его больше часа.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Gta   Видео   Погоня   США   авто   автопогрузчик   водитель   уног   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
85k
Доктор Джонс 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45275



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Побег из Шоушенка": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Побег из Шоушенка": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
«Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях
«Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях
Набирающие популярность в сообществах
Тахриристан - самое воинственное интернет-государство
Тахриристан - самое воинственное интернет-государство
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#машина#Юмор#история#ДТП#Россия#позитив#кража#подборка
#животные#Прикол#автомобили#интересное#аварии#факты#кино#СССР#конфликт#Жизнь
#интересно#в мире#автомир#забавно#дети#авто аварии#драка#США#Автовсячина#фильм
Спасатели вытащили из пруда провалившегося под лёд мальчика Спасатели вытащили из пруда провалившегося под лёд мальчика Погоня закончилась на бетонном столбе Погоня закончилась на бетонном столбе Автомобиль разорвало на части: погоня за угонщиками в США закончилась страшной аварией Автомобиль разорвало на части: погоня за угонщиками в США закончилась страшной аварией Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах Минус четыре полицейских автомобиля! Погоня за 27-летней американкой, которая угнала пикап Dodge Минус четыре полицейских автомобиля! Погоня за 27-летней американкой, которая угнала пикап Dodge С многоуровневой парковки свалился автомобиль С многоуровневой парковки свалился автомобиль

На что жалуетесь?

Вернуться