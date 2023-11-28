Когда не наигрался в GTA

1095
1
1
В американском штате Мичиган 12-летний пацан угнал из местной школы автопогрузчик и устроил гонки с полицией.
Выяснилось, что автопогрузчик весом 15 тонн стоял незапертым на территории школы со спрятанными в кабине ключами. Подросток воспользовался ситуацией и умыкнул большую машинку. Скорее всего, он надеялся, что никто не заметит пропажу.
Парень оказался упертым — полицейские пытались остановить его больше часа.
Источник:
Ссылки по теме:
- Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах
- С многоуровневой парковки свалился автомобиль
- Погоня закончилась на бетонном столбе
- Минус четыре полицейских автомобиля! Погоня за 27-летней американкой, которая угнала пикап Dodge
- Автомобиль разорвало на части: погоня за угонщиками в США закончилась страшной аварией
Новости партнёров
реклама