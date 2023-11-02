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В Кирове на перекрёстке водитель автомобиля Форд Эксплорер врезался в остановившийся ВАЗ-2112. Происшествие попало в объектив камер уличного наблюдения и видеорегистратора очевидца.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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