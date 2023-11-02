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ДТП на ровном месте

ДТП на ровном месте

Автор:
02 ноября 2023 13:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Кирове на перекрёстке водитель автомобиля Форд Эксплорер врезался в остановившийся ВАЗ-2112. Происшествие попало в объектив камер уличного наблюдения и видеорегистратора очевидца.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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dima423 55 минут назад
Еще и сбежал с места дтп? феерический долбайоп) ...Может бухой был
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