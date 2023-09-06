Шестеро пьяных мужчин катались на одном мотоцикле без прав и шлемов

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«Трюкачей» на мотоцикле «Иж Юпитер-5» с боковым прицепом заметили полицейские на автодороге «Кочергино-Каратузское».
За рулем находился нетрезвый 26-летний житель Красноярска, его показания алкотестера составили 0,337 мг/л. Он пояснил, что вместе с друзьями на кладбище выпил бутылку водки, поминая товарища.
Автоинспекторы установили, что мужчина никогда не проходил обучение в автошколе и не имеет водительского удостоверения. Нарушителю был назначен арест на 10 суток и штрафы на 9 тысяч рублей, пассажиров тоже оштрафовали за отсутствие мотошлемов.
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"Шестеро пьяных мужчин катались на одном мотоцикле" - я бы наверное не взялся за руль с шестью пассажирами на одном мотоцикле даже без учёта опьянения (ну не тот у меня навык езды).
Помню, ехал домой в лютую метель и лютый же мороз на машине, смотрю - на обочине "голосует" мама с ребёнком, к моему сожалению у меня не было детского кресла, так что я со злорадным смехом проехал мимо... Поверили? Зря. Ну кресла не было, но ессно я их подобрал (бесплатно) и буквально спустя километр меня тормозит ГАИшник, вошёл в положение, отпустил, попросил вести аккуратнее (в ГАИ тоже люди работают, хотя и был у меня строго обратный инцидет с нелюдем в погонах).
Напоследок дам ненаписанную цитату - "нормально ехали", пока какие то "умелые" не сказали что так ездить невозможно... Вы знаете что такое невозможно? Я на велосипедных полусликах ехал по гололёду (опытными составитялями правил считается невозможным для автомобиля), только я вам не эти вот импотенты без шаров в штанах и хоть минимального опыта, я КРУТ (ну или Грут)!
2. А как при СССР без детских кресер ездили? Как в автобусах без детских кресел ездят?
Поймали одного мужика гаишники за управление ТС в нетрезвом виде. Пошел он на комиссию, где решалась его дальнейшая судьба как водителя на ближайшие годы... Таких как он бедолаг было немало. Они заходили по одному в кабинет, где заседала комиссия, и на выходе они грустно ведали всем остальном о сроках, на которые их лишали прав:
- Двадцать четыре!.
- Тридцать шесть!!.. (имелось в виду месяцев лишения)..
Подошла очередь нашего героя. Заходит он в кабинет и видит комиссию: пожилого подполковника, пару майоров-капитанов и прочих.. Подполковник его спрашивает:
- Ну давай, рассказывай - сколько выпил, зачем сел за руль и т.д.
Мужик вздохнул и начал рассказывать:
- Ну в тот день у одного коллеги было день рождения. Ну и естественно мы его на работе отпраздновали - выпили три или четыре бутылки водки человек на восемь... Как водится, народ потребовал продолжения банкета. А поскольку я был на машине, после работы поехали мы к имениннику домой - не оставлять же машину у завода!.. Там мы еще выпили - две бутылки водки на четверых.
Потом я поехал домой. Дома меня пригласил в гости сосед. Они сидели и... выпивали с корешем. С ними я еще выпил - около бутылки портвейна. Потом кореш засобирался домой и, поскольку время было позднее, а ехать ему было далеко, несколько километров от города - я вызвался его отвезти. Когда приехали к нему домой, мы с ним выпили еще бутылку вина (какого - не помню) и я поехал домой.. Тут меня инспектор-то и остановил.. - закончил он грустно и поднял глаза на комиссию..
Вся комиссия сидела с квадратными глазами!!! Один из майоров-капитанов спросил тихим голосом:
- И как же ты ехал-то после всего этого выпитого?!!..
- Да как ехал? Нормально.. аккуратно..
- Во!!! - вдруг закричал подполковник: - Молодец!!! А то эти зас*анцы!! "Сто грамм пива выпил! Рюмочку вина выпил позавчера!".. Молодец!! Правду рассказал!.. Пятьдесят рублей штрафа! Свободен! Но больше за рулем не пей!..