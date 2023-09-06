Шестеро пьяных мужчин катались на одном мотоцикле без прав и шлемов



За рулем находился нетрезвый 26-летний житель Красноярска, его показания алкотестера составили 0,337 мг/л. Он пояснил, что вместе с друзьями на кладбище выпил бутылку водки, поминая товарища.



Автоинспекторы установили, что мужчина никогда не проходил обучение в автошколе и не имеет водительского удостоверения. Нарушителю был назначен арест на 10 суток и штрафы на 9 тысяч рублей, пассажиров тоже оштрафовали за отсутствие мотошлемов.