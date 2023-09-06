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Шестеро пьяных мужчин катались на одном мотоцикле без прав и шлемов

Шестеро пьяных мужчин катались на одном мотоцикле без прав и шлемов

Автор:
06 сентября 2023 08:42
Сообщество : Мото
Метки: Видео   Иж Юпитер-5   авто   без шлема   забавно   мотоцикл   пьяные   
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«Трюкачей» на мотоцикле «Иж Юпитер-5» с боковым прицепом заметили полицейские на автодороге «Кочергино-Каратузское».


За рулем находился нетрезвый 26-летний житель Красноярска, его показания алкотестера составили 0,337 мг/л. Он пояснил, что вместе с друзьями на кладбище выпил бутылку водки, поминая товарища.

Автоинспекторы установили, что мужчина никогда не проходил обучение в автошколе и не имеет водительского удостоверения. Нарушителю был назначен арест на 10 суток и штрафы на 9 тысяч рублей, пассажиров тоже оштрафовали за отсутствие мотошлемов.

Источник:

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Метки: Видео   Иж Юпитер-5   авто   без шлема   забавно   мотоцикл   пьяные   
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22  комментария
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6k
Наталья Час назад
это вы летом в деревне с дискотеки не ехали))))))))))))))обычное дело) мы раз на природу на запоре ездили 14 человек +гитара))))))))))))))
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1k
Rool 19 минут назад
всё детство и юность так прошли! к сожалению не все из "коллег" повзрослели...
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1k
Андрей Филиппов Полчаса назад
Мы в детстве в пятером на мотоцикл без люльки садились, один на крыло, второй на бак и трое на сиденье. В таком положении скорости переключал не тот кто рулил. А если с люлькой, то там вообще ограничений не было, влезали все, не помню сколько максимум.
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14k
? ? ? Полчаса назад
кто-то изобрёл машину времени, попав из 1987г в настоящее
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64k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
хотел бы я их осудить но вспомнил как сам в молодости на "юпитер 3" катал семь человек (+ я ) . есть конечно отличия , я жил в сельской местности , были беззаконные 90ые и машин на дорогах было 3 штуки . кроме себя мы никому не угрожали .
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58k
Олег 45 минут назад
во все века и времена в деревнях ездили бухими без прав. И не важно трактор это, телега или мотоцикл. Я не оправдываю ездунов. Это дань традиции, часть деревенской жизни. Помянули товарища и поехали домой
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7k
Pravednik84 Час назад
Позвольте сделать выдержку из статьи?
"Шестеро пьяных мужчин катались на одном мотоцикле" - я бы наверное не взялся за руль с шестью пассажирами на одном мотоцикле даже без учёта опьянения (ну не тот у меня навык езды).
Помню, ехал домой в лютую метель и лютый же мороз на машине, смотрю - на обочине "голосует" мама с ребёнком, к моему сожалению у меня не было детского кресла, так что я со злорадным смехом проехал мимо... Поверили? Зря. Ну кресла не было, но ессно я их подобрал (бесплатно) и буквально спустя километр меня тормозит ГАИшник, вошёл в положение, отпустил, попросил вести аккуратнее (в ГАИ тоже люди работают, хотя и был у меня строго обратный инцидет с нелюдем в погонах).
Напоследок дам ненаписанную цитату - "нормально ехали", пока какие то "умелые" не сказали что так ездить невозможно... Вы знаете что такое невозможно? Я на велосипедных полусликах ехал по гололёду (опытными составитялями правил считается невозможным для автомобиля), только я вам не эти вот импотенты без шаров в штанах и хоть минимального опыта, я КРУТ (ну или Грут)!
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542
ruslan d Час назад
Угарно , на даче местные тоже так отжигали по юности
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Интернет взорван, опять.
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16k
ss 2 часа назад
А в полиции так принято, на камеру Обскура снимать? Или это кто-то один их них любитель древностей?
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76k
Viktor 2 часа назад
Раз уж зашла тема о мотоциклах с колясками, то у нас в Балтэзерсе был замечен чудик, который ехал в коляске один (!), без водителя за рулём!
Жаль не могу найти видос.
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GoodNeon

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