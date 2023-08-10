Двойное сальто вперёд и поездка в больницу

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В Волгограде водитель автомобиля КИА Спортейдж в нарушение правил дорожного движения повернул налево на перекрёстке, где такой манёвр запрещён и столкнулся мотоциклистом. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
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