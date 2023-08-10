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Двойное сальто вперёд и поездка в больницу

Двойное сальто вперёд и поездка в больницу

Автор:
10 августа 2023 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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В Волгограде водитель автомобиля КИА Спортейдж в нарушение правил дорожного движения повернул налево на перекрёстке, где такой манёвр запрещён и столкнулся мотоциклистом. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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17  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не на этом перекрёстке, так на следующем, с нарушением со стороны других участников движения или без таковых, но произойти это с мотоциклистом рано или поздно ОБЯЗАТЕЛЬНО было должно. Думаю, что все понимают, по какой причине это было неизбежно.
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834
Дмитрий 12 минут назад
На видео мотоцикл тоже ехал с нарушением скоростного режима ? Или нет ?
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0
Alexander 39 минут назад
только это Вологда, а не Волгоград)
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1k
Леший 40 минут назад
ну если нарушаешь правила, так хоть смотри по сторонам
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33k
Fat Lynx 56 минут назад
Убил...
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5k
Горожанин Час назад
Конечно, автомобилист неправ. Но мотоциклисты что - вечно живущие? Сколько раз нужно объяснять, что надо соблюдать правила ПДД - даже при зелёном сигнале светофора убедись, что тебе уступают на перекрестке, тогда его и пересекай. Как же можно быть такими тупыми?
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6k
livaneth 2 часа назад
Мотоциклист уже вышел из больницы и устроился водителем на наш завод. Теперь он пилотирует вот этот грузовик. Водителю kia рекомендуется заранее прикупить себе участок.
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