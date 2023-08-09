За старинный Cadillac в Москве попросили 114 миллионов рублей

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В Москве на продажу выставлен раритетный Cadillac Dual Cowl Sport Phaeton, который был выпущен в 1927 году. За него просят 113 769 119 рублей. Машина выставлена в московском Art & Antiques.
Автомобиль имеет кузов от ателье Fisher. Всего было изготовлено только три подобных автомобиля. Только один из них дожил до наших дней, и он находится в Москве. Автомобиль был создан и предназначался для моторшоу в Нью-Йорке в честь 25-летия марки Cadillac.
Открытый Cadillac оснащён двигателем V8 объемом 5,6-литра. Пробег составляет 87 352 километров. Он находится практически в идеальном состоянии и на ходу.
Открытый Cadillac оснащён двигателем V8 объемом 5,6-литра. Пробег составляет 87 352 километров. Он находится практически в идеальном состоянии и на ходу.
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Метки: Cadillac Автовсячина авто автомир автомобили машина
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