FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11551 пост • 835 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
За старинный Cadillac в Москве попросили 114 миллионов рублей

За старинный Cadillac в Москве попросили 114 миллионов рублей

Автор:
09 августа 2023 16:05
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
716
5
В Москве на продажу выставлен раритетный Cadillac Dual Cowl Sport Phaeton, который был выпущен в 1927 году. За него просят 113 769 119 рублей. Машина выставлена в московском Art & Antiques.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Cadillac   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11545



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Во мне живёт два волка

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#интересно#забавно#кино#Автовсячина#интересное#сарказм#Прошлое
#животные#Прикол#автомир#ДТП#США#позитив#подборка#фильм#природа#собака
#люди#машина#в мире#аварии#авто аварии#факты#знаменитости#новости#задержание#конфликт
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться