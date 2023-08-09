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Хороший "штраф" за езду по обочине

Хороший "штраф" за езду по обочине

Автор:
09 августа 2023 10:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   преступление и наказание   
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В Новосибирске водитель автомобиля Ниссан Альмера очень торопился, но всё равно не успел. Предлагаю в комментариях оставить пожелания для этого водителя.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   преступление и наказание   
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25  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
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7k
Станислав 14 минут назад
Убрал мусор с перекрестка ))
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3k
Fasha 17 минут назад
ну, и че уехал??? дал бы свои координаты водиле .. тот теперь щаманается доказывать что этот подлез...
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 17 минут назад
-Водитель легковушки, о чём же Вы думали?
-Думал, что проскачу..
-А Вы, водитель тягача?
-Думал хрен ты у меня прскочишь!...
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18k
Alex ASK 19 минут назад
Теперь салон отмывать от коричневой жижи
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10k
Фомич 19 минут назад
Концовка непонятная...автор поделился видео с водителем фуры или нет? А фильм хороший
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26k
Matrosskin 24 минуты назад
К мужу пацан спешил, но не фартануло... Фуроводы не любят ЛГБТ
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1k
Андерсен Полчаса назад
Зато бензина немного сэкономил ))
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822
Александер 39 минут назад
Это 5 !!!
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14k
Artem 40 минут назад
Водитель фуры еще наверно удивился, что тяга двигателя сильно упала. На неисправности стал думать, а тут эта неисправность поперек дороги выползла оказывается..
Шедевральное дтп
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126
Евген 49 минут назад
Водила думает вроде без прицепа а что то плохо разгоняется...
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10k
Сол Гудман 53 минуты назад
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582
Максим Химки 54 минуты назад
Красиво. Бальзам.
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13k
Ivan 56 минут назад
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11k
El Niño 57 минут назад
Москвич вые…нулся в тысячах км от дома, но суровые сибиряки не оценили понты.
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664
cdzpm Час назад
Единственное что жалко - это время водителя фуры!
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22k
babuby Час назад
По-хорошему, водятел Ниссана должен ещё и оплатить ремонт облицовки грузовика. Потому как подобные действия, ни на что другое кроме подставы не тянут.
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25k
Михаил Сметанкин Час назад
Фура убила: Возвращение
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2k
hammog Час назад
Покатай меня, большая черепаха)))
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14k
Kostick 2 часа назад
красавчик, у торопыги теперь прививка будет))
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6k
Андрей 2 часа назад
Водитель камаза очень удивился, когда увидел спереди какую-то букашку :)
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