Хороший "штраф" за езду по обочине

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В Новосибирске водитель автомобиля Ниссан Альмера очень торопился, но всё равно не успел. Предлагаю в комментариях оставить пожелания для этого водителя.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина обочечник преступление и наказание
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