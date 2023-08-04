В Уфе заметили Porsche священника с копией "Тайной вечери" на кузове

Священник, слава богу, не из РПЦ.
В столице Башкирии заметили авто с не самым типичным для такого класса машин экстерьером. На кузове Porsche Panamera 4 красуется копия одной из самых известных в мире картин (росписей) — "Тайная вечеря" за авторством Леонардо да Винчи. Местные жители с поразительной прозорливостью прозвали автомобиль "богоугодным спорткаром" ещё до того, как стало известно, что за рулём "Панамеры" разъезжает священник, точнее, пастор протестантской церкви пятидесятников.
Машиной владеет компания, которая занимается строительными работами, животноводством, ремонтом машин и много чем ещё. Компания оформлена на супругу пастора, чьё имя СМИ не называют. Зато известно, что за машиной со знаковой для всех христиан росписью, числятся около сотни штрафов за превышение разрешённой скорости на 20-40 км/ч и 40-60 км/ч, также есть штрафы за превышение скорости на 80 км/ч.
Журналистам удалось дозвониться до слуги божьего, но тот оказался немногословен. Пастор сообщил, что автомобиль купили в 2020 году за 9 млн рублей и сначала на ней ездила жена. А когда начал ездить сам, то решил кастомизировать машину под себя, потратив 200 тысяч рублей на пленку с репродукцией "Тайной вечери". Известно, что у компании, за которой числится автомобиль, большие финансовые проблемы. В прошлом году на автомобиль суд наложил запрет на регистрационные действия, то есть его запретили продавать и переоформлять на кого-то другого. Если супружеской паре не удастся расплатиться с долгами, то от ФССП сам Иисус автомобиль не спасёт. И на чём потом будет лихачить пастор?
Источник:
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секта крутится - лэвэха мутится.
Художнику плюс