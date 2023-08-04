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В Уфе заметили Porsche священника с копией "Тайной вечери" на кузове

В Уфе заметили Porsche священника с копией "Тайной вечери" на кузове

Автор:
04 августа 2023 19:19
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche Panamera   Автомобиль   Тайная Вечеря   Уфа   пастор   роспись   
1915
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Священник, слава богу, не из РПЦ.

В столице Башкирии заметили авто с не самым типичным для такого класса машин экстерьером. На кузове Porsche Panamera 4 красуется копия одной из самых известных в мире картин (росписей) — "Тайная вечеря" за авторством Леонардо да Винчи. Местные жители с поразительной прозорливостью прозвали автомобиль "богоугодным спорткаром" ещё до того, как стало известно, что за рулём "Панамеры" разъезжает священник, точнее, пастор протестантской церкви пятидесятников.

Машиной владеет компания, которая занимается строительными работами, животноводством, ремонтом машин и много чем ещё. Компания оформлена на супругу пастора, чьё имя СМИ не называют. Зато известно, что за машиной со знаковой для всех христиан росписью, числятся около сотни штрафов за превышение разрешённой скорости на 20-40 км/ч и 40-60 км/ч, также есть штрафы за превышение скорости на 80 км/ч.

Журналистам удалось дозвониться до слуги божьего, но тот оказался немногословен. Пастор сообщил, что автомобиль купили в 2020 году за 9 млн рублей и сначала на ней ездила жена. А когда начал ездить сам, то решил кастомизировать машину под себя, потратив 200 тысяч рублей на пленку с репродукцией "Тайной вечери". Известно, что у компании, за которой числится автомобиль, большие финансовые проблемы. В прошлом году на автомобиль суд наложил запрет на регистрационные действия, то есть его запретили продавать и переоформлять на кого-то другого. Если супружеской паре не удастся расплатиться с долгами, то от ФССП сам Иисус автомобиль не спасёт. И на чём потом будет лихачить пастор?

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Метки: Porsche Panamera   Автомобиль   Тайная Вечеря   Уфа   пастор   роспись   
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17  комментариев
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4k
vfrcbvec 2 часа назад
Хорошо бабушки заносят
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1k
MrAnderson Полчаса назад
А зачем номера прятать?
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6k
livaneth Полчаса назад
Бог простит?
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4k
Alex Полчаса назад
Намолил
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17k
Марина 38 минут назад
"Солидный господь для солидных господ."
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1k
Николай 46 минут назад
Откройте и посмотрите, что там в бардачке... Ну или в каком ниудь брелоке на ключах. Ну че просто так на порше гонять? Надо на позитиве гонять.
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13k
..: Атеист :.. 56 минут назад
другие попы ничем не беднее, если не из низших (или как там у них). Мерсы, бехи, бентли.. как нефиг делать.
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5k
MPEG-8 Час назад
А, потом удивляются, мол от куда у народа желание их на вилы насадить.
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296
алекс Час назад
Продаст православному батюшке
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16k
Shtoppi Час назад
<<...за рулём "Панамеры" разъезжает священник, точнее, пастор протестантской церкви пятидесятников.>>
------------
секта крутится - лэвэха мутится.
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30k
Юрий Час назад
"на чём потом будет лихачить пастор?" - ну не на Москвиче же... Судя по всему, на бронированном Мерседесе..
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251
Vladimir Grishin Юрий 36 минут назад
вы ещё его яхту покажите! жалко, что прихожане не видят! а бабушки так и будут в церковь денежку нести.....
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14k
GROMOZEKA Час назад
абстрагируясь от всех вопросов, отмечу, что аэрография реально красиво выполнена.
Художнику плюс
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