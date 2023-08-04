В Уфе заметили Porsche священника с копией "Тайной вечери" на кузове

Журналистам удалось дозвониться до слуги божьего, но тот оказался немногословен. Пастор сообщил, что автомобиль купили в 2020 году за 9 млн рублей и сначала на ней ездила жена. А когда начал ездить сам, то решил кастомизировать машину под себя, потратив 200 тысяч рублей на пленку с репродукцией "Тайной вечери". Известно, что у компании, за которой числится автомобиль, большие финансовые проблемы. В прошлом году на автомобиль суд наложил запрет на регистрационные действия, то есть его запретили продавать и переоформлять на кого-то другого. Если супружеской паре не удастся расплатиться с долгами, то от ФССП сам Иисус автомобиль не спасёт. И на чём потом будет лихачить пастор?