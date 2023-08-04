Машина провалилась в промоину на дороге

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В Китае на шоссе Харбин - Муданьцзян в провинции Хэйлунцзян в результате сильных проливных дождей образовалась промоина на дороге, в которую на полном ходу улетел внедорожник. О пострадавших не сообщается.
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