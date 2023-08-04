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Машина провалилась в промоину на дороге

Машина провалилась в промоину на дороге

Автор:
04 августа 2023 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мост   наводнение   
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В Китае на шоссе Харбин - Муданьцзян в провинции Хэйлунцзян в результате сильных проливных дождей образовалась промоина на дороге, в которую на полном ходу улетел внедорожник. О пострадавших не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мост   наводнение   
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3  комментария
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33k
ACU900 48 минут назад
Не знаю как тот водитель, но я бы точно обоср@лся...
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30k
Григорий 22 минуты назад
И как никогда до этого, но вот опять - ДТП произошло с самым быстрым на дороге.
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