Сплющило: грузовик занесло на мокрой дороге и он впечатал легковушку в забор на МКАД

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Жесткое ДТП случилось на внутренней стороне 60 километра МКАД (в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе). Перекрыты 3 из 5 полос.
Информация о пострадавших уточняется.
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