FISHKINET
Сообщество Аварии 6930 постов • 555 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Сплющило: грузовик занесло на мокрой дороге и он впечатал легковушку в забор на МКАД

Сплющило: грузовик занесло на мокрой дороге и он впечатал легковушку в забор на МКАД

Автор:
29 июля 2023 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   МКАД   авария   авто   грузовик   мокрая дорога   
1313
1
1

Жесткое ДТП случилось на внутренней стороне 60 километра МКАД (в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе). Перекрыты 3 из 5 полос.

Информация о пострадавших уточняется.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   МКАД   авария   авто   грузовик   мокрая дорога   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
PbIBOK 2 часа назад
Всё хорошо, но эти водные знаки хозяев видео всё портят. Рассмотреть бывает тяжело. Особенно у mash. Разве не достаточно наличие логотипа в каком-то углу вверху изображения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
TruckerOrphan 4 минуты назад
ABS? EBS? ЗБС!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр 14 минут назад
Ну выехало такси на его полосу, какого Хэ он начал резко тормозить, при том что такси ехало быстрей чем он? Такси не тормозило, ничто не мешало грузовику ехать с прежней скоростью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
V2.Smirnov 36 минут назад
А виновник - уехал дальше как ни в чем не бывало. Я про таксиста, что грузовик подрезал. Тот резко затормозил - и понеслось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Олег Час назад
Там еще в лобовое прилетело с водительской стороны машине идущей позади
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Виктор Глущенко 2 часа назад
А некуй на лысой резине ездить .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1329150



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Постоянство признак мастерства

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#интересно#история#подборка#новости#драка#авто аварии#пляж
#животные#автомобили#Прикол#интересное#забавно#Москва#сарказм#аварии#фильм#соцсети
#люди#автомир#в мире#Автовсячина#кино#ДТП#США#СССР#полиция#деньги
Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться