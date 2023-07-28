В Петербурге платная парковка оставила водителя буквально без трусов

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Или он был из тех, кто просто возит с собой парочку запасных.
Водитель «Хонды» в центре Петербурга решил, что не стыдно демонстрировать исподнее, когда не хочется показывать другое. Оно нашлось в двух экземплярах.
Копилку хитростей, на которые идут желающие сэкономить, 27 июля пополнила читательница «Фонтанки». Парковочный «заяц» замечен ею между Летним садом и Марсовым полем. «Номера закрыты трусами», — рассказала читательница.
Судя по фото, свое белье владелец развешивал с особой старательностью так, чтобы из-под него не выглянул ни один знак.
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