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В Петербурге платная парковка оставила водителя буквально без трусов

В Петербурге платная парковка оставила водителя буквально без трусов

Автор:
28 июля 2023 08:34
Сообщество : Автомир
Метки: Honda   Петербург   авто   забавно   трусы   фото   
1181
2

Или он был из тех, кто просто возит с собой парочку запасных.

Водитель «Хонды» в центре Петербурга решил, что не стыдно демонстрировать исподнее, когда не хочется показывать другое. Оно нашлось в двух экземплярах.

Копилку хитростей, на которые идут желающие сэкономить, 27 июля пополнила читательница «Фонтанки». Парковочный «заяц» замечен ею между Летним садом и Марсовым полем. «Номера закрыты трусами», — рассказала читательница.


Судя по фото, свое белье владелец развешивал с особой старательностью так, чтобы из-под него не выглянул ни один знак.

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Метки: Honda   Петербург   авто   забавно   трусы   фото   
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8  комментариев
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1k
svarog19692007 2 часа назад
Видать потому он и "бохатый" , что ни за что не платит... ;)
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
срамота!!!!
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10k
Фомич Полчаса назад
А в чем смысл этой инсталляции? Спасает от штрафа? Как?
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3k
Константин 38 минут назад
И правильно сделал.
Ничего более ублюдочного чем платная парковка в городе власти города сделать не могут.
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Karelian 2 часа назад
А снимать трусы нельзя???
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