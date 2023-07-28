Несчастливый день мороженщика на МКАДе

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Шустрый продавец пытался торговать в пробке и носил мороженое между рядами машин. Когда один из водителей позвал его, мороженщика сбил мотоцикл.
Удивительным образом мужчина выжил, но у него изъяли всю продукцию и наложили крупный штраф.
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и как вообще до такого додумался?