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Несчастливый день мороженщика на МКАДе

Несчастливый день мороженщика на МКАДе

Автор:
28 июля 2023 08:21
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   МКАД   авто   мороженщик   мотоцикл   сбил   
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Шустрый продавец пытался торговать в пробке и носил мороженое между рядами машин. Когда один из водителей позвал его, мороженщика сбил мотоцикл.

Удивительным образом мужчина выжил, но у него изъяли всю продукцию и наложили крупный штраф.

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Метки: Видео   МКАД   авто   мороженщик   мотоцикл   сбил   
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9  комментариев
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454
twincam Час назад
А некер по МКАДу бегать.
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7k
Bubba_Wash 9 минут назад
мощный велосипед, однако!
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549
Vladimir Tolkunov 15 минут назад
Тут еще и к мотоциклисту тоже вопросы, по сути он по обочине едет.
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1k
SmartCat101 22 минуты назад
а МКАД у нас теперь прогулочная зона?
и как вообще до такого додумался?
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 42 минуты назад
было..
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5k
Александр Час назад
Ну это надо додуматься!
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902
ruslan d Час назад
Безумец...
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