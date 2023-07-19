В Сальвадоре автомобиль на большой скорости сбил переходящего через дорогу мужчину

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Но тот отряхнулся, и спокойно пошел дальше по своим делам.
Скорее всего пострадавший пребывал в шоковом состоянии и о переломах и ушибах узнает через несколько минут, когда боль даст о себе знать.
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