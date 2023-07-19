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Сообщество Автомир 11411 постов • 833 подписчика подписаться
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В Сальвадоре автомобиль на большой скорости сбил переходящего через дорогу мужчину

В Сальвадоре автомобиль на большой скорости сбил переходящего через дорогу мужчину

Автор:
19 июля 2023 09:04
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   Сальвадор   авто   водитель   сбил пешехода   
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Но тот отряхнулся, и спокойно пошел дальше по своим делам.

Скорее всего пострадавший пребывал в шоковом состоянии и о переломах и ушибах узнает через несколько минут, когда боль даст о себе знать.

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Метки: Видео   ДТП   Сальвадор   авто   водитель   сбил пешехода   
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2  комментария
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11k
Дядя Саша 49 минут назад
В режиме шока и не такое бывает...
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1k
Angelpro Полчаса назад
Терминатор?
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