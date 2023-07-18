В Южно-Сахалинске два ответственных водителя самостоятельно справились с алкогонщиками дороге

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Точнее, гонщицами. За рулём сидела дама. Сначала неадекватную на Toyota заметил газелист. Вышел, сделал замечание. Та его прокатила на капоте (в кадр не попало). Тогда на помощь ему пришёл коллега.
Парень вызвал полицию, отнял ключи от машины и включил запись на смартфоне. Пассажиры автоалкашки (мужичина и женщина) начали предлагать ему ₽.
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"А какое они имеют право?", "Это самоуправство!", "Их самих надо привлекать к ответственности" ит.д..
Потом стрелка флюгера поворачивается на 180 град. и начинается иное:
"Молодцы - мужики!", "Есть же неравнодушные люди!", "Имеют право, т.к. они пресекают правонарушение!"