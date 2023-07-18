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В Южно-Сахалинске два ответственных водителя самостоятельно справились с алкогонщиками дороге

В Южно-Сахалинске два ответственных водителя самостоятельно справились с алкогонщиками дороге

Автор:
18 июля 2023 13:08
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   авто   автоледи   алкоголь   машина   пьяные за рулем   южно-сахалинск   
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Точнее, гонщицами. За рулём сидела дама. Сначала неадекватную на Toyota заметил газелист. Вышел, сделал замечание. Та его прокатила на капоте (в кадр не попало). Тогда на помощь ему пришёл коллега.

Парень вызвал полицию, отнял ключи от машины и включил запись на смартфоне. Пассажиры автоалкашки (мужичина и женщина) начали предлагать ему ₽.

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Метки: Видео   авто   автоледи   алкоголь   машина   пьяные за рулем   южно-сахалинск   
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4  комментария
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Борис Карабанов Час назад
Вспоминаются совсем недавние отклики на действия "Стоп-хама":
"А какое они имеют право?", "Это самоуправство!", "Их самих надо привлекать к ответственности" ит.д..
Потом стрелка флюгера поворачивается на 180 град. и начинается иное:
"Молодцы - мужики!", "Есть же неравнодушные люди!", "Имеют право, т.к. они пресекают правонарушение!"
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175
Степан Серёгин Час назад
И чем закончилось?
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Miralanim

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