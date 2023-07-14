В Батайске мальчик попал под колеса полицейского автомобиля

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Автомобиль ДПС сбил 9-летнего мальчика во дворе жилого дома, который внезапно выбежал на дорогу.
После ДТП полицейский вышел из салона автомобиля, посмотрел, что мальчик жив и здоров, сел обратно в машину и уехал. В результате ДТП ребёнок за медпомощью не обращался. В отношении инспектора начата проверка.
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Странно, на дорогу выбежал жилой дом, а сбили почему-то мальчика....