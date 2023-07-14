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В Батайске мальчик попал под колеса полицейского автомобиля

В Батайске мальчик попал под колеса полицейского автомобиля

Автор:
14 июля 2023 11:09
Сообщество : Автомир
Метки: Батайск   Видео   ДТП   авто   автомобиль ДПС   полиция   сбил   
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Автомобиль ДПС сбил 9-летнего мальчика во дворе жилого дома, который внезапно выбежал на дорогу.

После ДТП полицейский вышел из салона автомобиля, посмотрел, что мальчик жив и здоров, сел обратно в машину и уехал. В результате ДТП ребёнок за медпомощью не обращался. В отношении инспектора начата проверка.

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Метки: Батайск   Видео   ДТП   авто   автомобиль ДПС   полиция   сбил   
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5  комментариев
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33k
АнтонПолднев Час назад
Ребята ехали не сильно медленно, если речь идёт о дворе. Посмотреть и уехать, это сильно. Подготовка полицейских настолько серьёзна, что они даже ничего не знают о скрытых повреждениях. Думаю это их последний день на работе.
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23k
SolomonA 8 минут назад
"Автомобиль ДПС сбил 9-летнего мальчика во дворе жилого дома, который внезапно выбежал на дорогу."

Странно, на дорогу выбежал жилой дом, а сбили почему-то мальчика....
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10k
Борис Карабанов 41 минуту назад
Ну, тут явно, что у пацана не менее 1,2 промилле алкоголя в крови.
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