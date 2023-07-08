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Водитель скорой шлёт лучи добра наглым велосипедистам

Водитель скорой шлёт лучи добра наглым велосипедистам

Автор:
08 июля 2023 10:23
Метки: Видео   Реакция   велосипедисты   воронеж   люди   медицина катастроф   скорая помощь   
9370
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В Воронеже водитель спешащей машины "Медицина катастроф" не стал сдерживать себя при встрече с велосипедистами. И мужчину можно понять.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Видео   Реакция   велосипедисты   воронеж   люди   медицина катастроф   скорая помощь   
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63  комментария
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13k
GROMOZEKA 19 часов назад
Ну по факту то всё верно сказал
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6k
Тапёр 5 часов назад
Одно слово - пидалясы.
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15k
info-kozirev 7 часов назад
Прав абсолютно,непонятно куда эти тупые питоры лезут со своими лисапедами.
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6k
HUBLOT 7 часов назад
Дебилы из группы риска не осознают, что со "скорой" лучше не ругаться. Аукнется...
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1k
SergS1 8 часов назад
Быдло так никогда ничего не поймет-сначала его нужно переехать, потом поохать: "Ах, как же так, как же вы неосторожны на дорогах!". И только через пару лет передвижения в инвалидной коляске дебил может быть (не факт) осознает, что жизнь это всерьёз, и за любые свои слова, а тем более действия получишь последствия.
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3k
Feathery 9 часов назад
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581
povelitel3d 13 часов назад
Все должны уступать скорой с мигающим маяком и звуковыми сигналами, все участники дорожного движания включая водителей транспортных средств и пешеходов.
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4k
Leonid 13 часов назад
2 раза слушал, так и не понял что он сказал
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3k
Pill 13 часов назад
Всё верно!
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49
AlexWoyz 14 часов назад
особая категория долбодятлов, которым никакие правила не писаны. За такое поведение впору 15 суток общественных работ давать с изъятием средства правонарушения с последующей его утилизацией..
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49
AlexWoyz B@r@bux 9 часов назад
сожрать всё это не предлагаете?
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3k
Aleks 15 часов назад
Видать за такими же едет, а по пути новые кандидаты под колеса прыгают.
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2k
Артур Котовой 15 часов назад
Давить надо было, на обратном пути бы забрали.
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23k
AzuveR 16 часов назад
Если бы не спешил на вызов, возможно бы ещё и изды вломил дебилам.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
167
167
Уверенный пользователь BiZ 12 часов назад
зачем ты так жестко
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1k
zu4ara 16 часов назад
идеальный пример!!! я уже дочери(9лет) показал.
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1k
Виктор 17 часов назад
Не особо понял что он сказал, но судя по тону и некоторым отдельно понятным словам - я с ним согласен ))
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354
Sadik-mardik Виктор 16 часов назад
А по тому что ты увидел? Не согласен что ли?
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19k
Robin Hood 17 часов назад
А жаль что только "лучики добра послал"... Два велодолпоЁпа - находка для трансплантологов. Органы чистые бери и пересаживай.
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627
Вячеслав 17 часов назад
А сколько я наблюдаю таких пешеходов которые как животные на водопой тащатся и наплевать им, скорая это или нет.
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−21
санитар 17 часов назад
Нужно было их сбить и сразу в машину закинуть...
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173
Иванов Bar0 13 часов назад
Это когда они план выполняли?)
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11k
ScorpionDS 18 часов назад
Ладно один может в наушниках был, из-за машина сразу не разобрался что происходит, но еще и второй мудак все равно прет ...
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8k
Ntvl 18 часов назад
откуда эти неандертальцы вылезли? дикари...
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