Водитель скорой шлёт лучи добра наглым велосипедистам

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В Воронеже водитель спешащей машины "Медицина катастроф" не стал сдерживать себя при встрече с велосипедистами. И мужчину можно понять.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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