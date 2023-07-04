Штрафы для водителей электросамокатов и прочих СИМ

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Минтранс России прорабатывает вопрос о внесении в КоАП штрафов для водителей электросамокатов и прочих СИМ за нарушения ПДД. Штрафы для пользователей СИМ должны быть сопоставимы по размерам со штрафами для автомобилистов.
Какое предложение в части ответственности для пользователей СИМ за нарушения правил выдвинет Минтранс, пока неизвестно. По данным издания "Известия", на сегодня инспекторы ГИБДД руководствуются главным образом статьёй 12.29, которая регулирует ответственность пешеходов, велосипедистов и иных участников движения. Максимальная предусмотренная ей санкция — штраф 1,5 тысячи рублей.
Ранее в Минтрансе уже отказались от идеи пересмотреть введённые в марте поправки в ПДД, регулирующие использование СИМ. Ведомство предложило дождаться конца нынешнего сезона и при принятии решения опираться на собранную в его ходе статистику.
Эксперты издания хотят дополнительно ужесточать как ответственность пользователей СИМ, так и сам процесс эксплуатации электросамокатов и прочего. К примеру, предлагается обязать владельцев частных самокатов ставить их на учёт в ГИБДД и получать регистрационные знаки — это облегчит идентификацию нарушителей. Самих пользователей могут заставить получать права (например, одну из подкатегорий для М), а размеры наказаний для них установить такие же, как для автомобилистов, включая лишение прав за поездку на самокате в нетрезвом виде.
На днях ограничения в ПДД для самокатов появились и в соседнем Казахстане, при этом они оказались более жёсткими, чем в России. К примеру, на проезжую часть запрещено выезжать без водительского удостоверения хотя бы с одной категорией и без шлема, а по тротуарам нельзя передвигаться быстрее 6 км/ч.
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Ранее в Минтрансе уже отказались от идеи пересмотреть введённые в марте поправки в ПДД, регулирующие использование СИМ. Ведомство предложило дождаться конца нынешнего сезона и при принятии решения опираться на собранную в его ходе статистику.
Эксперты издания хотят дополнительно ужесточать как ответственность пользователей СИМ, так и сам процесс эксплуатации электросамокатов и прочего. К примеру, предлагается обязать владельцев частных самокатов ставить их на учёт в ГИБДД и получать регистрационные знаки — это облегчит идентификацию нарушителей. Самих пользователей могут заставить получать права (например, одну из подкатегорий для М), а размеры наказаний для них установить такие же, как для автомобилистов, включая лишение прав за поездку на самокате в нетрезвом виде.
На днях ограничения в ПДД для самокатов появились и в соседнем Казахстане, при этом они оказались более жёсткими, чем в России. К примеру, на проезжую часть запрещено выезжать без водительского удостоверения хотя бы с одной категорией и без шлема, а по тротуарам нельзя передвигаться быстрее 6 км/ч.
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