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Штрафы для водителей электросамокатов и прочих СИМ

Штрафы для водителей электросамокатов и прочих СИМ

Автор:
04 июля 2023 14:56
Сообщество : Автомир
Метки: sim   Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   штраф   электросамокат   
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Минтранс России прорабатывает вопрос о внесении в КоАП штрафов для водителей электросамокатов и прочих СИМ за нарушения ПДД. Штрафы для пользователей СИМ должны быть сопоставимы по размерам со штрафами для автомобилистов.

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Метки: sim   Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   машина   штраф   электросамокат   
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8  комментариев
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6k
V2.Smirnov Час назад
Так проблема не в размере штрафов. Проблема в их собираемости. Ну вот чешет такой петух на самокате в левом ряду. И что с ним сделать? Номера нет и иметь не обязан. Прав нет и иметь не обязан. Документов скажет нет - и иметь при себе не обязан. Пальцем ему погрозить если только остаётся. И даже в отделение "до выяснения" не забрать, потому как ГИБДД это не может, а может полиция, которой в левом ряду - в нужное время тоже нет. Потому и пешеходов не штрафуют - потому как головняка - вагон, а толку - чуть.
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2k
AVATAR 15 минут назад
А ведосипедистов будут штрафовать? А то они страх потеряли. Пересекают перекресток на красный сигнал, выезжают на середину дороги, а не с краю.
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617
дмитрий 23 минуты назад
эти больше безпределят!
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29k
Aqueronte Полчаса назад
Давно пора вводить регулирование этих сим. Тогда и порядок будет и всем комфортно. Ездить будут только кому это реально удобнее и выгоднее а не просто подростки берут чтоб покататься, загоняют карту в минус и бросают самокат где попало и блочат карту.
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62
Александр 42 минуты назад
Запретить самокаты вообще и нормально будет, кучу нервов сбережем и жизней.
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5k
Трям Час назад
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