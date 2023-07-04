Утверждён порядок изъятия водительских прав за неявку в военкомат по повестке

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Согласно приказу МВД запускает процедуру ограничения прав только после появления в Едином реестре решения о принятии мер по обеспечению явки вызванного в военкомат. Информация об ограничении права на управление транспортом в течение суток вносится сотрудником МВД либо в автоматическом режиме в «специальное программное обеспечение федеральной информационной системы ГИБДД».Ограничение права будет снято при появлении в реестре решения об отмене мер — также в течение суток. Как отмечает «КоммерсантЪ», причиной для такой отмены, помимо явки в военкомат, может быть, к примеру, доказательство автомобилистом отсутствия обязанности являться по повестке.Ограничение на право управления автомобилем предусмотрено среди прочих обеспечительных мер так называемым «Законом об электронных повестках», который был принят Госдумой в середине апреля. Он разрешает отправлять повестки как традиционным способом, так и в электронном виде через сервис Госуслуг. Кроме того, будет создан Единый реестр военнообязанных, куда также внесут сведения о выписанных повестках. Они будут автоматически считаться вручёнными через неделю после внесения в реестр. Когда именно он заработает, пока точно не известно.