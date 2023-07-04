Утверждён порядок изъятия водительских прав за неявку в военкомат по повестке

1078
1
МВД утвердило приказ о порядке ограничения права на управление транспортными средствами для военнообязанных за неявку по повестке в военкомат. Приказ вступит в силу уже 11 июля. Ограничиваться право будет через Единый реестр сведений о воинском учёте граждан.
Согласно приказу МВД запускает процедуру ограничения прав только после появления в Едином реестре решения о принятии мер по обеспечению явки вызванного в военкомат. Информация об ограничении права на управление транспортом в течение суток вносится сотрудником МВД либо в автоматическом режиме в «специальное программное обеспечение федеральной информационной системы ГИБДД».
Ограничение права будет снято при появлении в реестре решения об отмене мер — также в течение суток. Как отмечает «КоммерсантЪ», причиной для такой отмены, помимо явки в военкомат, может быть, к примеру, доказательство автомобилистом отсутствия обязанности являться по повестке.
Ограничение на право управления автомобилем предусмотрено среди прочих обеспечительных мер так называемым «Законом об электронных повестках», который был принят Госдумой в середине апреля. Он разрешает отправлять повестки как традиционным способом, так и в электронном виде через сервис Госуслуг. Кроме того, будет создан Единый реестр военнообязанных, куда также внесут сведения о выписанных повестках. Они будут автоматически считаться вручёнными через неделю после внесения в реестр. Когда именно он заработает, пока точно не известно.
×
×
Ограничение права будет снято при появлении в реестре решения об отмене мер — также в течение суток. Как отмечает «КоммерсантЪ», причиной для такой отмены, помимо явки в военкомат, может быть, к примеру, доказательство автомобилистом отсутствия обязанности являться по повестке.
Ограничение на право управления автомобилем предусмотрено среди прочих обеспечительных мер так называемым «Законом об электронных повестках», который был принят Госдумой в середине апреля. Он разрешает отправлять повестки как традиционным способом, так и в электронном виде через сервис Госуслуг. Кроме того, будет создан Единый реестр военнообязанных, куда также внесут сведения о выписанных повестках. Они будут автоматически считаться вручёнными через неделю после внесения в реестр. Когда именно он заработает, пока точно не известно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Метки: Автовсячина ПДД авто автомир автомобили водительское удостоверение военкомат закон лишение прав машина права правила
Новости партнёров
реклама