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Утверждён порядок изъятия водительских прав за неявку в военкомат по повестке

Утверждён порядок изъятия водительских прав за неявку в военкомат по повестке

Автор:
04 июля 2023 14:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   военкомат   закон   лишение прав   машина   права   правила   
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МВД утвердило приказ о порядке ограничения права на управление транспортными средствами для военнообязанных за неявку по повестке в военкомат. Приказ вступит в силу уже 11 июля. Ограничиваться право будет через Единый реестр сведений о воинском учёте граждан.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   военкомат   закон   лишение прав   машина   права   правила   
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1  комментарий
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Vlad Минуту назад
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