Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд в разгоне до 400 км/ч

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Шведский гиперкар Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд, при этом продемонстрировав выдающиеся возможности своей гибридной силовой установки и потрясающую эффективность тормозной системы.
1100-сильный Koenigsegg разогнался с места до 400 км/ч и затормозил до полной остановки за 28,81 секунды. Предыдущий рекорд принадлежит электрокару Rimac Nevera с показателем 29,93 секунды.
Koenigsegg Regera оснащен 5-литровым двигателем твин-турбо V8, развивающим 1100 лошадиных сил. Его дополняют три электрических мотора компании YASA, расположенных по одному в задних колесах и один на валу от двигателя внутреннего сгорания.
Для гиперкара Regera специально была разработана новая коробка переключения передач Koenigsegg Direct Drive Transmission (KDD).
Koenigsegg Regera оснащен 5-литровым двигателем твин-турбо V8, развивающим 1100 лошадиных сил. Его дополняют три электрических мотора компании YASA, расположенных по одному в задних колесах и один на валу от двигателя внутреннего сгорания.
Для гиперкара Regera специально была разработана новая коробка переключения передач Koenigsegg Direct Drive Transmission (KDD).
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Метки: Koenigsegg Автовсячина авто автомир автомобили гиперкар машина мировой рекорд рекорд суперкар
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Так что 500 м для 400 км/ч это фигня.