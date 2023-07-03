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Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд в разгоне до 400 км/ч

Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд в разгоне до 400 км/ч

Автор:
03 июля 2023 15:27
Сообщество : Автомир
Метки: Koenigsegg   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   мировой рекорд   рекорд   суперкар   
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Шведский гиперкар Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд, при этом продемонстрировав выдающиеся возможности своей гибридной силовой установки и потрясающую эффективность тормозной системы.

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Метки: Koenigsegg   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   мировой рекорд   рекорд   суперкар   
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11  комментариев
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6k
Андрей 2 часа назад
Хоть и рекорд, но жутко становится, когда задумаешься, что тормозной путь составил почти 500 метров.
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10k
wild cat Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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23k
sanchesS80 Полчаса назад
400 км/ч это 111 метров в секунду. Пишут что она остановилась за 8,2 секунды. Т.е. 13,5 м/с2 ускорение торможения. Еще немного и уже будет полтора G.
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2k
Леонид Час назад
прикольно конечно, а какой практический смысл в этом?
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Добрый Бабайка

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