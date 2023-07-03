Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд в разгоне до 400 км/ч

1100-сильный Koenigsegg разогнался с места до 400 км/ч и затормозил до полной остановки за 28,81 секунды. Предыдущий рекорд принадлежит электрокару Rimac Nevera с показателем 29,93 секунды.



Koenigsegg Regera оснащен 5-литровым двигателем твин-турбо V8, развивающим 1100 лошадиных сил. Его дополняют три электрических мотора компании YASA, расположенных по одному в задних колесах и один на валу от двигателя внутреннего сгорания.



Для гиперкара Regera специально была разработана новая коробка переключения передач Koenigsegg Direct Drive Transmission (KDD).