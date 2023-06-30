Новое гоночное купе Ford Mustang GT4 с двигателем V8

Силовой агрегат нового трекового болида базируется на стандартном безнаддувном Coyote V8 объёмом 5,0 литра, который на Dark Horse развивает 507 л.с. Однако двигатель перестроен в соответствии с гоночными стандартами и работает с новой коробкой от Holinger с подрулевыми лепестками.



Купе отличается также переработанной аэродинамикой и амортизаторами DSSV от компании Multimatic. Она же займётся сборкой автомобилей Mustang GT4, хотя двигатели для них будут выпускать на заводе Ford в Дирборне.



Купить новинку смогут частные гонщики и спортивные команды, хотя объёмы производства GT4 будут ограничены. Ожидается, что на первые старты новый спорткар выйдет в сезоне 2024 года.



Mustang GT4 стал очередным шагом программы компании Ford по созданию на базе нового Мустанга гоночных машин для самых разных видов автоспорта. Ранее были показаны, к примеру, Mustang GT3 и особая версия для австралийской гоночной серии V8 Supercars. У купе уже имеется и исполнение для чемпионата Formula Drift, но создано оно силами частной компании гонщика Вона Гиттина-младшего. Позже Mustang получит совсем хардкорную версию под названием Dark Horse R.