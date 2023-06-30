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Новое гоночное купе Ford Mustang GT4 с двигателем V8

Новое гоночное купе Ford Mustang GT4 с двигателем V8

Автор:
30 июня 2023 14:52
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Mustang   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
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Компания Ford на бельгийской гоночной трассе Спа-Франкоршам представила новую спортивную версию купе Mustang GT4. Автомобиль построен на базе Ford Mustang Dark Horse и оснащён доработанным V8.
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Метки: Ford   Mustang   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
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1  комментарий
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АнтонПолднев Час назад
Старая добрая классика. У самого был Chrysler 3,5 V6. Как бы мы не относились к СШП, но машины у них не чета Китаю и Европе. Дверь закрываешь, как будто сейф захлопнул. И перед тобой два метра безопасности. На Мустанге тоже пришлось прокатиться. Конечно в стоке. Но &башит на все деньги.
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