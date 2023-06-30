Могут ли ДПС быть виновником аварии? Часть 2. Без ДТП

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Вчера публиковался пост, который вызвал горячие споры. А сегодня появилось видео похожей ситуации, только теперь участники поменялись местами. Возле деревни Зайцево под Костромой водитель белого автомобиля при повороте налево едва не столкнулся с машиной ДПС, которая обгоняла через сплошную с включенными мигалками, но без сирены. Водитель в последний момент увидел мчащийся патрульный автомобиль и успел затормозить.
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Метки: Видео ДПС ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили без ДТП машина
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Машина спец службы без сирены - может отступать от ПДД и это не нарушение(при условии, что им уступают).
Обычный авто - не имеет преимущества, если он нарушает.
Как то так.