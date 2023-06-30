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Могут ли ДПС быть виновником аварии? Часть 2. Без ДТП

Могут ли ДПС быть виновником аварии? Часть 2. Без ДТП

Автор:
30 июня 2023 10:17
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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Вчера публиковался пост, который вызвал горячие споры. А сегодня появилось видео похожей ситуации, только теперь участники поменялись местами. Возле деревни Зайцево под Костромой водитель белого автомобиля при повороте налево едва не столкнулся с машиной ДПС, которая обгоняла через сплошную с включенными мигалками, но без сирены. Водитель в последний момент увидел мчащийся патрульный автомобиль и успел затормозить.

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Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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11  комментариев
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60k
pynh 2 часа назад
Включенные мигалки без сирены это как украшение, не больше.
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2k
kuchipachi Час назад
ГИБДД тут совсем идиоты. рег сместился правее, как только белый подал сигнал поворота. не видеть белого с поворотником ГИБДДшники не могли, только если смотрели на дорогу, а не куда то еще. могли бы хоть крякнуть ему. да и вообще когда так несешься, нарушая ПДД, неплохо бы периодически обозначать своё присутствие спец сигналом
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926
ruslan d 2 часа назад
Ну здесь да , дебилы ...
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6k
Андрей 2 часа назад
а если бы случилось ДТП, то оказалось бы, что видео без звука, а сирена конечно же была)
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15
Алексей Давыдов Андрей 2 часа назад
и флешку с этой записью бы обязательно потеряли бы))
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22k
BiZ 2 часа назад
а мне несколько лет назад тут писали, что такого не может быть, поэтому обгоняющий типа виновен) даже не читая 8.1)
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