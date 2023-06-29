Могут ли ДПС быть виновником аварии?

Интересное видео из Туапсинского района Краснодарского края. ДТП случилось 25 июня. Как сообщает автор видео - сотрудники ГИБДД обвиняют его в выезде на полосу встречного движения, а за собой вины не видят. Теперь водителю грозит 5000 рублей штрафа либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Кто прав в этой ситуации?

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