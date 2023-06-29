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Могут ли ДПС быть виновником аварии?

Могут ли ДПС быть виновником аварии?

Автор:
29 июня 2023 11:46
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Интересное видео из Туапсинского района Краснодарского края. ДТП случилось 25 июня. Как сообщает автор видео - сотрудники ГИБДД обвиняют его в выезде на полосу встречного движения, а за собой вины не видят. Теперь водителю грозит 5000 рублей штрафа либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Кто прав в этой ситуации?

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Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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23  комментария
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62
Александр Портениер Час назад
Если на гайцах не был включен поворотник то их признают виновными в дтп.Ну а за встречку штраф придется оплатить.
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3k
ho;'k 15 минут назад
Так знак же был: "осторожно олени!", Вот и олени, да еще и с мигалками
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9k
Oleg 16 минут назад
Очевидно, что виноваты менты. Обжаловать. Пару раз. Ибо очевидно, что ни один местный суд не оправдает
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3k
Александр 20 минут назад
Разрыв в разметке есть, съезд с дороги есть, гайцы имеют полное право поворачивать.
Если у них был включен поворотник, автор ничего не докажет.

И вообще, как он что-то собирается доказывать?
Типа: "Я решил обогнать сразу два автомобиля (что правилами запрещено), а они поворачивали там, где имеют на это право, я не виноват!". Так что ли?
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4k
Natalia 41 минуту назад
Нет, не могут. Автор, ты долбоящер. Если бы там вышли дети на дорогу, ты бы их переехал, радуйся, что это была машина, пусть и гаи
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2k
Сергей 48 минут назад
т.е. подлу не насторожило, что впереди едущий стал притормаживать? Вроде бы, очевидное действие тоже притормозить, а не пойти на обгон. там могли быть пешеходы, олени и т.п. Выглядит весьма глупо.
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7k
Roman 50 минут назад
Патамушта оценил обстановку впереди и сзади, включил поворотник, убедился, что ни один долбоящер твой поворотник не воспринял как сигнал к обгону тебя, перестроился с плавным разгоном, оценил что там впереди творится и решил - включать ли поворотник в другую сторону и лезть назад или же выключать поворотник и уже нормально разгоняться.

Но это только если ты не шумахер колхозный с "моя машина может двести!".
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7k
Roman 56 минут назад
Знак "Олени" не зря поставили!
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9k
SuperTroll 59 минут назад
Рег не видел, что через одну машину спереди едут ДПСы и решил стартануть на обгон? Если бы даже ДТП и не было, я думаю его бы все равно тормознули
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31k
Ego sum qui sum Час назад
19 дет назад меня по ноге сильно задели бампером гаишники, ехавшие по небольшой дороге с односторонним движением в обратную сторону, так что да, все они могут
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13k
Kostick Час назад
а) регик не заметил знак "алень"))) 1.27 дикие животные. в этом случае барбосы
б) сплошняк таки есть, там перекресток, но нет удлиняющихся полос на прерывистой разметке, предупреждающие о том, что будет сплошняк.
в) отвечать будет только за нарушение, виноваты дэпсы, не убедились в безопасности, и совершили манёвр.
ps разметка вообще кривоватая, и нет знака о перекрёстке. в любом случае, ходатайствовать о рассмотрении по месту жительства, там больше вариков заплатить только штраф
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6k
Андрей Час назад
Куда автор смотрел? там же знак предупреждающий был!
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1k
Жирный бот Час назад
конечно могут(( Я из-за таких чуть не влетел, еду по талдомскому шоссе, ну 90км в час, по встречной - ДПС, я проезжаю поворот, справа от меня, а ДПС врубает спецсигналы и уходит на этот поворот, еле разминулся с ними(
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919
ruslan d Час назад
Обоюдка, не ?
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