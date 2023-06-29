Могут ли ДПС быть виновником аварии?

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Интересное видео из Туапсинского района Краснодарского края. ДТП случилось 25 июня. Как сообщает автор видео - сотрудники ГИБДД обвиняют его в выезде на полосу встречного движения, а за собой вины не видят. Теперь водителю грозит 5000 рублей штрафа либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Кто прав в этой ситуации?
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Метки: Видео ДПС ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Если у них был включен поворотник, автор ничего не докажет.
И вообще, как он что-то собирается доказывать?
Типа: "Я решил обогнать сразу два автомобиля (что правилами запрещено), а они поворачивали там, где имеют на это право, я не виноват!". Так что ли?
Но это только если ты не шумахер колхозный с "моя машина может двести!".
б) сплошняк таки есть, там перекресток, но нет удлиняющихся полос на прерывистой разметке, предупреждающие о том, что будет сплошняк.
в) отвечать будет только за нарушение, виноваты дэпсы, не убедились в безопасности, и совершили манёвр.
ps разметка вообще кривоватая, и нет знака о перекрёстке. в любом случае, ходатайствовать о рассмотрении по месту жительства, там больше вариков заплатить только штраф
транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;
Если сможет доказать, что ДПСники не включили поворотник, то может и соскочить.
ЗЫ. А вот поворотник у них похоже был включен.