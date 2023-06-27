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Ребёнок дважды попал под колёса и выжил

Ребёнок дважды попал под колёса и выжил

Автор:
27 июня 2023 10:39
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Жуткие кадры ДТП из Колумбии. Родители девочки не обращались за медицинской помощью для своего ребенка, в полиции инцидент не регистрировался. Дальнейшая судьба неизвестна.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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2  комментария
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Viktor Час назад
Здоровья девчушке, а мамаша трижды дура!
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Angelpro 55 минут назад
Можно сказать, что первый сбивший спас её от смерти от грузовика.
Боюсь попала бы под большегруз.
Поправляйся...
Родителям ремня
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