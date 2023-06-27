Ребёнок дважды попал под колёса и выжил

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Жуткие кадры ДТП из Колумбии. Родители девочки не обращались за медицинской помощью для своего ребенка, в полиции инцидент не регистрировался. Дальнейшая судьба неизвестна.
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Боюсь попала бы под большегруз.
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Родителям ремня