В Москве мошенник развел автолюбителя на 100 тысяч рублей, заменив недорогую деталь в его машине

Ремонт был спешный, и водитель не торговался. Зато когда узнал, сколько эта услуга и деталь может стоить в мастерской, очень удивился.
Внезапная поломка авто на дороге - ужас и кошмар для любого водителя. Однако даже в этой ситуации нужно быть очень осторожными - могут развести на деньги.
Владимиру начали сигналить, когда он ехал на своём Mitsubishi Pajero по Алтуфьевскому шоссе. Сначала к нему подъехало одно авто, водитель которого сообщил, что из-под капота машины Владимира валит дым. После его предупредили еще раз - водитель "БМВ" даже вышел из своего авто, чтобы предупредить о возможном пожаре. Он представился автомехаником и предложил свою помощь.
На ближайшей автозаправке "технарь" провёл осмотр "внутренностей" Mitsubishi и заявил, что неисправны датчики распределения масла. На счастье (какое совпадение!) они оказались у автомеханика с собой, и тот споро заменил детали, а потом сообщил стоимость услуги: 100 тысяч рублей.
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Владимир сначала слегка обалдел от названной суммы, но автомеханик показал ему прайс на одном из сайтов, где эти самые датчики продавались по 60 - 150 тысяч рублей. А ведь их еще и меняли! В результате владелец "отремонтированного" авто перевёл требуемую сумму (за 2 датчика и установку), а через время, когда вернулся домой, еще раз решил проверить стоимость датчиков в онлайн-магазинах. И тогда к мужчине пришло озарение:его обманули! Да как ловко!
Те самые датчики, которые заботливо поменял мошенник, стоили не более 2,5 тысяч рублей за штуку. Даже учитывая работу, сумма, которую получил "механик" в несколько раз превышала реальную стоимость услуги. Обманутый автовладелец обратился в полицию. Как сообщают СМИ, по делу начали проверку.
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А вызвать эвакуатор, если реально думаешь, что автомобиль не исправен?
Да и дымом. Ты же едешь за рулем и дым не только бы увидел, но и почувствовал в салоне. Но нет! Я сам обманываться рад (С)
Максимум что можно увидеть из салона - это дым за автомобилем.
И главное, как остановишься, дым просто исчезает? Что-то сомнительно.
Тот поток, который идёт через радиаторы в подкапотное пространство, не имеет выхода в зону забора вентиляции салона.
Если читать все мое сообщение, то я говорил про то, что на ходу ничего не почувствуешь.
После остановки да, дым пойдет вверх, но в салоне его почувствуешь не сразу.
А в полицию он пошел чтобы всем отделом поржали над глупостью ?
https://cardinator.ru/razvod-s-maslom/https://cardinator.ru/razvod-s-maslom/
Человек ограниченный в средствах задумался бы: как может датчик(!) стоить 100 тыс. рублей?