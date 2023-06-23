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В Москве мошенник развел автолюбителя на 100 тысяч рублей, заменив недорогую деталь в его машине

В Москве мошенник развел автолюбителя на 100 тысяч рублей, заменив недорогую деталь в его машине

Автор:
23 июня 2023 13:02
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Москва   автомошенник   мошенничество   развели   услуга   
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Ремонт был спешный, и водитель не торговался. Зато когда узнал, сколько эта услуга и деталь может стоить в мастерской, очень удивился.

Внезапная поломка авто на дороге - ужас и кошмар для любого водителя. Однако даже в этой ситуации нужно быть очень осторожными - могут развести на деньги.


Владимиру начали сигналить, когда он ехал на своём Mitsubishi Pajero по Алтуфьевскому шоссе. Сначала к нему подъехало одно авто, водитель которого сообщил, что из-под капота машины Владимира валит дым. После его предупредили еще раз - водитель "БМВ" даже вышел из своего авто, чтобы предупредить о возможном пожаре. Он представился автомехаником и предложил свою помощь.

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На ближайшей автозаправке "технарь" провёл осмотр "внутренностей" Mitsubishi и заявил, что неисправны датчики распределения масла. На счастье (какое совпадение!) они оказались у автомеханика с собой, и тот споро заменил детали, а потом сообщил стоимость услуги: 100 тысяч рублей.


Владимир сначала слегка обалдел от названной суммы, но автомеханик показал ему прайс на одном из сайтов, где эти самые датчики продавались по 60 - 150 тысяч рублей. А ведь их еще и меняли! В результате владелец "отремонтированного" авто перевёл требуемую сумму (за 2 датчика и установку), а через время, когда вернулся домой, еще раз решил проверить стоимость датчиков в онлайн-магазинах. И тогда к мужчине пришло озарение:его обманули! Да как ловко!


Те самые датчики, которые заботливо поменял мошенник, стоили не более 2,5 тысяч рублей за штуку. Даже учитывая работу, сумма, которую получил "механик" в несколько раз превышала реальную стоимость услуги. Обманутый автовладелец обратился в полицию. Как сообщают СМИ, по делу начали проверку.

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Метки: Видео   Москва   автомошенник   мошенничество   развели   услуга   
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19  комментариев
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900
ruslan d 2 часа назад
Это еще прокатывает ?
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15k
Краюхин Тихон 6 минут назад
ну видно же, что хач е.баный, как им можно верить?
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0
Александр Вьюшков 16 минут назад
Покуда есть на свете дураки, обманом жить, нам, стало быть, с руки. Могу только посоветовать этот не старый советский фильм для детей.
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10k
Б.Касторский Полчаса назад
Ремонтировать автомобиль в дороге! Да, это конечно круто.
А вызвать эвакуатор, если реально думаешь, что автомобиль не исправен?
Да и дымом. Ты же едешь за рулем и дым не только бы увидел, но и почувствовал в салоне. Но нет! Я сам обманываться рад (С)
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16k
Сергей Полчаса назад
Датчик давления масла знаю.а вот распределения?
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233
Человек Разумный 51 минуту назад
Лох не мамот как говорится ..
А в полицию он пошел чтобы всем отделом поржали над глупостью ?
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29k
Юрьевич 58 минут назад
Да такому разводу лет 50!
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23k
SolomonA Час назад
А можно еще компрессию вдоль дороги продавать... Вдруг кому долить надо? И что такое "датчик распределения масла"? Это так на ЕГЭ-шном называется клапан фазорегулятора? Или что?
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2k
Инквизитор РФ Час назад
ЛОХЛОХЛОХЛОХ....
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9k
SuperTroll 2 часа назад
Классическая схема развода. Этот "пициалист" на бмв сам же под капот или на каталик через арку масла и прыснул. А потом пасли жертву, и тут же давай "помогать". И как обычно черные в кадре.

https://cardinator.ru/razvod-s-maslom/https://cardinator.ru/razvod-s-maslom/
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Цены свободные. Если человек готов оплатить некий датчик стоимостью 10000000000 миллионов тысяч рублей, то почему бы ему не втюхать этот датчик по такой цене? Дело исключительно совести продавца.
Человек ограниченный в средствах задумался бы: как может датчик(!) стоить 100 тыс. рублей?
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