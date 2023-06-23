В Москве мошенник развел автолюбителя на 100 тысяч рублей, заменив недорогую деталь в его машине

Внезапная поломка авто на дороге - ужас и кошмар для любого водителя. Однако даже в этой ситуации нужно быть очень осторожными - могут развести на деньги.

Владимиру начали сигналить, когда он ехал на своём Mitsubishi Pajero по Алтуфьевскому шоссе. Сначала к нему подъехало одно авто, водитель которого сообщил, что из-под капота машины Владимира валит дым. После его предупредили еще раз - водитель "БМВ" даже вышел из своего авто, чтобы предупредить о возможном пожаре. Он представился автомехаником и предложил свою помощь.

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На ближайшей автозаправке "технарь" провёл осмотр "внутренностей" Mitsubishi и заявил, что неисправны датчики распределения масла. На счастье (какое совпадение!) они оказались у автомеханика с собой, и тот споро заменил детали, а потом сообщил стоимость услуги: 100 тысяч рублей.